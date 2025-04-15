Календарь на 15 апреля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

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15 апреля свой профессиональный праздник отмечают специалисты по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России. Во всем мире празднуют День экологических знаний и Международный день культуры. У православных верующих продолжается Страстная седмица перед Пасхой — наступил Великий вторник. По народному календарю в этот день реки окончательно сбрасывают ледяной покров. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

15 апреля: какой сегодня праздник?
© РИА Новости

Праздники в России и мире 15 апреля

  • День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Ежегодно 15 апреля в России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Вооруженных сил. Этот праздник — дань уважения и признание заслуг профессионалов, обеспечивающих защиту войск и вооружения. Дата праздника выбрана не случайно. 15 апреля 1904 года русские войска в ходе русско-японской войны впервые успешно применили радиопомехи, чтобы подавить связь японской эскадры и отразить атаки вражеских крейсеров. Работа современных специалистов РЭБ требует глубоких знаний в области радиотехники, электроники, информационных технологий и тактики ведения боевых действий. Они должны обладать аналитическим мышлением, способностью быстро принимать решения в сложных ситуациях и работать в команде.

  • День экологических знаний

Этот экологический праздник был учрежден в 1992 году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, посвященной проблемам окружающей среды. Несколько лет спустя идею праздника подхватили различные природоохранные организации в России. Сегодня в День экологических знаний по всей стране проходят просветительские акции, профильные семинары, выставки и познавательные мероприятия в школах, вузах и библиотеках.

  • Международный день культуры

15 апреля 1935 года был принят первый в мире документ об охране памятников культуры — так называемый Пакт Рериха. Его автор — великий русский художник и гуманист Николай Рерих был уверен, что именно культура станет со временем главным двигателем прогресса. Он видел в ней мощную силу, способную объединить общество и прекратить войны. Идею Рериха поддержали лучшие умы того времени — Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Томас Манн и другие писатели и ученые. В 1998 году Международная лига защиты культуры выступила с инициативой учредить Международный день культуры, привязав его к дате подписания пакта. Сегодня этот праздник отмечается по всему миру.

  • Всемирный день искусства

Этот молодой праздник учредили на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году. Дата приурочена ко дню рождения знаменитого итальянского художника Леонардо да Винчи. В России в честь праздника в музеях и галереях проходят дни открытых дверей, запускаются новые выставки, организуются мастер-классы. Всемирный день искусства — отличный повод выбраться на вернисаж.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 апреля в других странах

День влюбленных — Казахстан. Свой национальный ответ Дню святого Валентина учредили в 2011 году в Казахстане. Было решено создать собственный день влюбленных в честь героев национальной поэмы «Козы Корпеш — Баян сулу». 15 апреля по всей стране проходят конкурсы молодых пар. Юноши и девушки соревнуются в танцевальном мастерстве и чтении поэм о любви.

День Солнца — Северная Корея. Один из важнейших государственных праздников страны, установленный в честь корейского революционера, бывшего руководителя КНДР и основателя нынешней правящей династии Ким Ир Сена. «Солнце нации» — его официальный титул. Но, возможно, с недавних пор событие называется по-другому: с прошлого года официальные северокорейские СМИ пишут о нем как об Апрельском празднике. По мнению некоторых аналитиков, это может быть связано с тем, что нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын стремится строить культ личности вокруг себя, а не своих предков.

Национальный день аниме — США. Несмотря на то, что стиль аниме зародился в Японии, он вскоре полюбился жителям США. В этой стране начали организовывать фан-клубы поклонников жанра. По традиции 15 апреля фанаты собираются вместе, проводят косплеи, устраивают тематические кинопоказы.

Религиозные праздники 15 апреля

  • Великий вторник Страстной седмицы

Великий вторник — второй день Страстной недели перед Пасхой. Он наполнен особенным, глубоким смыслом. В этот день на церковных службах вспоминают, как Христос в последний раз проповедовал в Иерусалимском храме, как обличал фарисеев и книжников.

По традиции в этот день православные христиане начинали готовиться к Пасхе: убирать дом, избавляться от старых вещей, закупать продукты к празднику.

  • День памяти преподобного Тита чудотворца

Преподобный Тит чудотворец жил в конце VIII — начале IX века. Он встал на путь христианства еще в детстве, вел благочестивую жизнь. Когда мальчик подрос и стал юношей, он отправился в Студийский монастырь неподалеку от Константинополя. Чистое сердце, крепчайшая вера, милосердие и кротость оценили другие монахи. Братия монастыря стала просить преподобного Тита возглавить монастырь. Со временем его рукоположили в сан пресвитера. Преподобный Тит также стал известен как чудотворец.

Православная церковь 15 апреля чтит память:

• мучеников Амфиана и Едесия;

• мученика Поликарпа Александрийского.

Католическая церковь 15 апреля вспоминает:

• святого Дамиана;

• святую Гунну;

• святого Мунда;

• святого Сезара де Бю.

Народные праздники и приметы 15 апреля

  • Тит Ледолом

День памяти преподобного Тита чудотворца сопровождало на Руси множество традиций. Праздник получил в народе прозвище «Ледолом», так как в это время даже на самых промерзших реках и озерах окончательно вскрывался лед.

Второе название этого дня — Бесхлебица. К середине апреля даже у самых рачительных хозяев заканчивались запасы зерна, начинался период строгой экономии. Несмотря на голодное время, отложенное для посева зерно строго запрещалось трогать.

Бесхлебица породила в народе множество поговорок: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили», «У кого ничего, а у нас и пуще того».

  • Приметы

В народе было принято наблюдать за ледоходом и строить прогнозы. Если льдины тяжелые и опускаются на дно — год будет сложным.

Если на реках сильное половодье — ждать богатого урожая трав.

Перепела раскричались — урожай хлеба будет богатый.

Какие исторические события произошли 15 апреля

  • 1784 год — в Великобритании впервые поднялся в небо пилотируемый воздушный шар.
  • 1849 год — освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.
  • 1874 год — в Париже прошла первая выставка непризнанных художников-импрессионистов — Клода Моне, Поля Ренуара, Поля Сезанна и других мастеров.
  • 1877 год — в небо взмыл прототип вертолета с паровым двигателем, созданный итальянским изобретателем Энрико Форланини.
  • 1891 год — американский изобретатель Томас Эдисон продемонстрировал кинетоскоп — машину движущегося изображения.
  • 1896 год — в Афинах завершились первые после Античных времен Олимпийские игры.
  • 1912 год — в Атлантическом океане пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом. В результате крушения погибло около 1,5 тыс. человек.
  • 1924 год — В США выпустили в продажу первый в мире атлас автомобильных дорог.
  • 1929 год — в СССР учредили пенсии по старости.
  • 1942 год — в блокадном Ленинграде вновь запустили трамваи.
  • 1950 год — МВД СССР приказало выселенных из Западной Украины оуновцев навечно оставить в спецпоселениях.
  • 1951 год — в Лондоне Эриком Морли впервые проведен конкурс красоты формата «Мисс мира».
  • 1955 год — в США открылся первый McDonald's.
  • 1956 год — в Москве открылся театр «Современник».
  • 1999 год — международная команда астрономов обнаружила большие планеты у звезды Ипсилон созвездия Андромеды.
  • 2019 год — собор Парижской Богоматери в Париже охватил пожар: огонь уничтожил крышу и шпиль.

Дни рождения и юбилеи 15 апреля

  • В 1452 году родился Леонардо да Винчи — итальянский художник, скульптор, архитектор.
  • В 1684 году родилась Екатерина I — российская императрица.
  • В 1710 году родился Уильям Куллен — шотландский врач, ввел понятие «невроз».
  • В 1793 году родился Василий Струве — немецкий и российский астроном, академик.
  • В 1874 году родился Джордж Шелл — американский ботаник, генетик, создатель гибридной кукурузы.
  • В 1880 году родился Макс Вертгеймер – чешский психолог, один из основателей гештальтпсихологии.
  • В 1886 году родился Николай Гумилев — русский поэт, прозаик.
  • В 1894 году родился Никита Хрущев —первый секретарь ЦК КПСС, Герой Советского Союза.
  • В 1908 году родился Михаил Шапиро — советский кинорежиссер и сценарист.
  • В 1912 году родился Ким Ир Сен — первый глава северокорейского государства.
  • В 1921 году родился Георгий Береговой — летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.
  • В 1933 году родился Борис Стругацкий — советский писатель-фантаст.
  • В 1966 году родился Сергей Пускепалис — советский и российский актер, заслуженный артист РФ.

Кто отмечает дни рождения

  • 87 лет исполняется Клаудии Кардинале — звезде итальянского кино, снимавшейся у Лукино Висконти и Федерико Феллини.
  • 86 лет исполняется Ольге Волковой — советской и российской актрисе («В моей смерти прошу винить Клаву К.», «Забытая мелодия для флейты»).
  • 76 лет исполняется Алле Пугачевой — певице, композитору, народной артистке СССР.
  • 66 лет исполняется Эмме Томпсон — английской актрисе, лауреату премий «Оскар» и «Золотой глобус», известно по ролям в фильмах «Разум и чувства», «Основные цвета», «Реальная любовь».
  • 65 лет исполняется Филиппу — королю Бельгии.
  • 46 лет исполняется Люку Эвансу — британскому актеру, певцу.
  • 35 лет исполняется Эмме Уотсон — британской актрисе, звезде серии фильмов о Гарри Поттере.
Истории
Эрик Морли
Георгий Береговой
Михаил Шапиро
Поль Сезанн
Николай Рерих
Эмма Томпсон
Сергей Пускепалис
Эмма Уотсон
Люк Эванс
Бернард Шоу
Борис Стругацкий
Леонардо да Винчи
Альберт Эйнштейн
Ольга Волкова
Томас Манн
Герберт Уэллс
Томас Эдисон
Алла Пугачева
Николай Гумилев
Гарри Поттер
Чен Ким
McDonald's
КПСС
ЮНЕСКО
ООН
Разум и чувства
В моей смерти прошу винить Клаву К.
Реальная любовь
Оскар
Титаник