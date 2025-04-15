15 апреля: какой сегодня праздник?

15 апреля свой профессиональный праздник отмечают специалисты по радиоэлектронной борьбе Вооруженных сил России. Во всем мире празднуют День экологических знаний и Международный день культуры. У православных верующих продолжается Страстная седмица перед Пасхой — наступил Великий вторник. По народному календарю в этот день реки окончательно сбрасывают ледяной покров. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 15 апреля

День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Ежегодно 15 апреля в России отмечается День специалиста по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) Вооруженных сил. Этот праздник — дань уважения и признание заслуг профессионалов, обеспечивающих защиту войск и вооружения. Дата праздника выбрана не случайно. 15 апреля 1904 года русские войска в ходе русско-японской войны впервые успешно применили радиопомехи, чтобы подавить связь японской эскадры и отразить атаки вражеских крейсеров. Работа современных специалистов РЭБ требует глубоких знаний в области радиотехники, электроники, информационных технологий и тактики ведения боевых действий. Они должны обладать аналитическим мышлением, способностью быстро принимать решения в сложных ситуациях и работать в команде.

День экологических знаний

Этот экологический праздник был учрежден в 1992 году на Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, посвященной проблемам окружающей среды. Несколько лет спустя идею праздника подхватили различные природоохранные организации в России. Сегодня в День экологических знаний по всей стране проходят просветительские акции, профильные семинары, выставки и познавательные мероприятия в школах, вузах и библиотеках.

Международный день культуры

15 апреля 1935 года был принят первый в мире документ об охране памятников культуры — так называемый Пакт Рериха. Его автор — великий русский художник и гуманист Николай Рерих был уверен, что именно культура станет со временем главным двигателем прогресса. Он видел в ней мощную силу, способную объединить общество и прекратить войны. Идею Рериха поддержали лучшие умы того времени — Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Ромен Роллан, Бернард Шоу, Томас Манн и другие писатели и ученые. В 1998 году Международная лига защиты культуры выступила с инициативой учредить Международный день культуры, привязав его к дате подписания пакта. Сегодня этот праздник отмечается по всему миру.

Всемирный день искусства

Этот молодой праздник учредили на 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в 2019 году. Дата приурочена ко дню рождения знаменитого итальянского художника Леонардо да Винчи. В России в честь праздника в музеях и галереях проходят дни открытых дверей, запускаются новые выставки, организуются мастер-классы. Всемирный день искусства — отличный повод выбраться на вернисаж.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 15 апреля в других странах

День влюбленных — Казахстан. Свой национальный ответ Дню святого Валентина учредили в 2011 году в Казахстане. Было решено создать собственный день влюбленных в честь героев национальной поэмы «Козы Корпеш — Баян сулу». 15 апреля по всей стране проходят конкурсы молодых пар. Юноши и девушки соревнуются в танцевальном мастерстве и чтении поэм о любви.

День Солнца — Северная Корея. Один из важнейших государственных праздников страны, установленный в честь корейского революционера, бывшего руководителя КНДР и основателя нынешней правящей династии Ким Ир Сена. «Солнце нации» — его официальный титул. Но, возможно, с недавних пор событие называется по-другому: с прошлого года официальные северокорейские СМИ пишут о нем как об Апрельском празднике. По мнению некоторых аналитиков, это может быть связано с тем, что нынешний лидер КНДР Ким Чен Ын стремится строить культ личности вокруг себя, а не своих предков.

Национальный день аниме — США. Несмотря на то, что стиль аниме зародился в Японии, он вскоре полюбился жителям США. В этой стране начали организовывать фан-клубы поклонников жанра. По традиции 15 апреля фанаты собираются вместе, проводят косплеи, устраивают тематические кинопоказы.

Религиозные праздники 15 апреля

Великий вторник Страстной седмицы

Великий вторник — второй день Страстной недели перед Пасхой. Он наполнен особенным, глубоким смыслом. В этот день на церковных службах вспоминают, как Христос в последний раз проповедовал в Иерусалимском храме, как обличал фарисеев и книжников.

По традиции в этот день православные христиане начинали готовиться к Пасхе: убирать дом, избавляться от старых вещей, закупать продукты к празднику.

День памяти преподобного Тита чудотворца

Преподобный Тит чудотворец жил в конце VIII — начале IX века. Он встал на путь христианства еще в детстве, вел благочестивую жизнь. Когда мальчик подрос и стал юношей, он отправился в Студийский монастырь неподалеку от Константинополя. Чистое сердце, крепчайшая вера, милосердие и кротость оценили другие монахи. Братия монастыря стала просить преподобного Тита возглавить монастырь. Со временем его рукоположили в сан пресвитера. Преподобный Тит также стал известен как чудотворец.

Православная церковь 15 апреля чтит память:

• мучеников Амфиана и Едесия;

• мученика Поликарпа Александрийского.

Католическая церковь 15 апреля вспоминает:

• святого Дамиана;

• святую Гунну;

• святого Мунда;

• святого Сезара де Бю.

Народные праздники и приметы 15 апреля

Тит Ледолом

День памяти преподобного Тита чудотворца сопровождало на Руси множество традиций. Праздник получил в народе прозвище «Ледолом», так как в это время даже на самых промерзших реках и озерах окончательно вскрывался лед.

Второе название этого дня — Бесхлебица. К середине апреля даже у самых рачительных хозяев заканчивались запасы зерна, начинался период строгой экономии. Несмотря на голодное время, отложенное для посева зерно строго запрещалось трогать.

Бесхлебица породила в народе множество поговорок: «Было когда-то всякого жита по лопате, а сейчас дожили — ножки съежили», «У кого ничего, а у нас и пуще того».

Приметы

В народе было принято наблюдать за ледоходом и строить прогнозы. Если льдины тяжелые и опускаются на дно — год будет сложным.

Если на реках сильное половодье — ждать богатого урожая трав.

Перепела раскричались — урожай хлеба будет богатый.

Какие исторические события произошли 15 апреля

1784 год — в Великобритании впервые поднялся в небо пилотируемый воздушный шар.

1849 год — освящен Большой Кремлевский дворец в Москве.

1874 год — в Париже прошла первая выставка непризнанных художников-импрессионистов — Клода Моне, Поля Ренуара, Поля Сезанна и других мастеров.

1877 год — в небо взмыл прототип вертолета с паровым двигателем, созданный итальянским изобретателем Энрико Форланини.

1891 год — американский изобретатель Томас Эдисон продемонстрировал кинетоскоп — машину движущегося изображения.

1896 год — в Афинах завершились первые после Античных времен Олимпийские игры.

1912 год — в Атлантическом океане пароход «Титаник» столкнулся с айсбергом. В результате крушения погибло около 1,5 тыс. человек.

1924 год — В США выпустили в продажу первый в мире атлас автомобильных дорог.

1929 год — в СССР учредили пенсии по старости.

1942 год — в блокадном Ленинграде вновь запустили трамваи.

1950 год — МВД СССР приказало выселенных из Западной Украины оуновцев навечно оставить в спецпоселениях.

1951 год — в Лондоне Эриком Морли впервые проведен конкурс красоты формата «Мисс мира».

1955 год — в США открылся первый McDonald's.

1956 год — в Москве открылся театр «Современник».

1999 год — международная команда астрономов обнаружила большие планеты у звезды Ипсилон созвездия Андромеды.

2019 год — собор Парижской Богоматери в Париже охватил пожар: огонь уничтожил крышу и шпиль.

Дни рождения и юбилеи 15 апреля

В 1452 году родился Леонардо да Винчи — итальянский художник, скульптор, архитектор.

В 1684 году родилась Екатерина I — российская императрица.

В 1710 году родился Уильям Куллен — шотландский врач, ввел понятие «невроз».

В 1793 году родился Василий Струве — немецкий и российский астроном, академик.

В 1874 году родился Джордж Шелл — американский ботаник, генетик, создатель гибридной кукурузы.

В 1880 году родился Макс Вертгеймер – чешский психолог, один из основателей гештальтпсихологии.

В 1886 году родился Николай Гумилев — русский поэт, прозаик.

В 1894 году родился Никита Хрущев —первый секретарь ЦК КПСС, Герой Советского Союза.

В 1908 году родился Михаил Шапиро — советский кинорежиссер и сценарист.

В 1912 году родился Ким Ир Сен — первый глава северокорейского государства.

В 1921 году родился Георгий Береговой — летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза.

В 1933 году родился Борис Стругацкий — советский писатель-фантаст.

В 1966 году родился Сергей Пускепалис — советский и российский актер, заслуженный артист РФ.

Кто отмечает дни рождения