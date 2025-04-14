Великий понедельник: какие праздники отмечают 14 апреля

14 апреля - Великий понедельник Страстной недели Великого поста. Этот период посвящен воспоминанию последних дней земной жизни Спасителя, его страданиям на Кресте, смерти и погребению.

В первые три дня Страстной седмицы церковь готовит верующих к достойному созерцанию и сердечному соучастию в крестных страданиях Спасителя. В Великий понедельник вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа Прекрасного, из зависти проданного братьями в Египет.

Еще сегодня - День медицинской службы уголовно-исполнительной системы РФ. Дату выбрали в связи с тем, что в 1829-м в это время доктор Федор Гааз обратился к князю Голицыну с просьбой обследовать здоровье арестантов в тюрьмах. Праздник учредили в 2011 году.

А в народном календаре - Марья-Пустые щи. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых "ложка стоит", приходилось только мечтать. Приходила пора варить апрельские - пустые и жидкие. К Марии Египетской в народе обращались за защитой от сглаза и дурного слова.

Также 14 апреля - Дeнь вoздушныx шapoв, Мeждунapoдный дeнь внeзaпнoгo cмexa и Вceмиpный квaнтoвый дeнь.