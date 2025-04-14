«Огненный еж» – самое необычное советское оружие

«Огненный ёж» — самое необычное советское экспериментальное оружие. Изобретение специалистов туполевского конструкторского бюро должно было усовершенствовать советские самолёты-штурмовики.

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Американский вариант

Советские штурмовики хотели оснастить сцепкой пистолетов-пулемётов Шпагина. Советское автоматическое оружие уважали даже немцы: они пользовались трофейными ППШ.

В 1921 году, за 23 года до конструкторов из СССР, что-то похожее придумали американцы. Они установили на экспериментальных самолётах батареи пистолетов-пулемётов «Томпсон». От идеи пришлось отказаться: блоки «Томпсонов» нужно было долго перезаряжать на земле, а пистолетные патроны были неэффективны в условиях полёта.

«Огненный ёж»

В 1944 году А. Надашкевич и С. Савельев изобрели необычную боевую батарею. 88 ППШ установили на специально спроектированную платформу. Данную сцепку пистолетов-пулемётов Шпагина прозвали «Огненным ежом». Она была разработана для поражения вражеской пехоты. В каждом из 11 рядов ППШ-платформы, крепившейся в бомбовом отсеке штурмовика Ту-2С, было по восемь пистолетов-пулемётов. В магазине каждого отдельного ППШ было по 71 патрону. Во время стрельбы бомбовый отсек открывался, а пилот через спецприцел вёл огонь из кабины самолёта. Перезаряжать «Огненный ёж» нужно было на земле, платформу-сцепку спускали тросами.

Испытания «ежа»

В 1946 году прошли испытания нового вооружения штурмовых самолётов. Испытатели были довольны плотностью огня «ежа». На тот момент это был единственный в истории самолёт с таким большим количеством стволов.

Однако от массового производства «Огненного ежа» и принятия его на вооружение в армию СССР отказались. Перезарядка на земле делала его очень неудобным в боевой обстановке. Кроме того, платформа со снаряженными 88 ППШ на борту весила более полутоны, что ухудшало маневренность самолётов. В боевых действиях «ёж» так и не поучаствовал.