Как закадычный друг Горбачева устроил антисоветское восстание

Зденек Млынарж, как утверждал сам Михаил Горбачев, был его «самым дорогим другом». Несмотря на то, что Млынарж был иностранцем, Горбачев говорил с ним на любые темы. Михаил Сергеевич заявлял: «Наши взгляды во многом совпадали». Интересно, что позже именно Млынарж стал одним из архитекторов «пражской весны».

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Студенческие друзья

Зденек Млынарж родился в 1930 году в чешском городе Высоке-Мито в семье военного. Однако по стопам отца Зденек не пошел: после школы, вступив в коммунистическую партию, он уехал по обмену в Москву, где стал студентом юридического факультета МГУ. Столица начала 1950-х годов поразила чеха. Москва показалась ему «огромной деревней с деревянными домами», где «большинство семей ютилось в одной комнате, а вместо унитазов со смывом были просто дырки». Млынарж вспоминал о том, что в Москве той поры «все, за что ты не держался крепко, крали в толпе, а на улицах валялись мертвецки пьяные люди, и всем было все равно, живы ли они еще».

Наверняка не меньшее впечатление произвело на Зденека Млынаржа и университетское общежитие. Одним из его соседей по комнате, а также одногруппником стал Михаил Сергеевич Горбачев, будущий лидер СССР.

«Мы были не просто товарищами-однокурсниками: все знали нас как парочку закадычных друзей» — признавался Млынарж.

Они вместе готовились к экзаменам и делились друг с другом самым сокровенным. Вот только Иосифа Сталина приятели никогда не обсуждали: это было слишком рискованно. Даже после того, как Сталин скончался, Зденек спросил: «Мишка, что же с нами теперь будет?». «У нас тогда еще отношение к Сталину не поколеблено было» — уточнял Горбачев.

Коммунистическая вера

А вот коммунистическую веру Зденека Млынаржа, по его собственным словам, не могло поколебать ничто. Если верить Уильяму Таубману, автору книги «Горбачев», Млынарж считался настолько благонадежным, что был партийным лидером чешских студентов в Москве. Тем не менее однажды его обвинили в «пораженчестве». К счастью, в тот момент в столицу прибыли с визитом чехословацкие лидеры, которые заявили «бдительным» студентам, что их направили сюда для учебы, а не для того, чтобы они шпионили друг за другом. Этот случай еще больше вселил в Зденека уверенность в своих взглядах. Однако Млынарж был все же сторонником демократического социализма. Недаром Млынарж, который, вернувшись на родину работал в Институте государства и права, ратовал за внедрение демократических процессов в стране.

Свои взгляды Зденек Млынарж изложил в статье «На пути к демократической политической организации общества», концепции которой легли в основу реформ, затеянных Горбачевым. Кстати, Михаил Горбачев продолжал поддерживать отношения со своим другом молодости. Однако, как утверждает историк Александр Островский, свою дружбу им приходилось скрывать. Дело в том, что в 1968 году Млынарж, став секретарем и членом Президиума ЦК КПЧ, оказался одним из вождей «пражской весны». Поэтому в ноябре того же года его отправили в отставку, а в 1970 году и вовсе исключили из партии. Зденек Млынарж, подписавший к тому же еще и Хартию 77, попал в разряд диссидентов и вынужден был уехать в Австрию.

Судьба друга Горбачева

В 1960-х годах Михаил Горбачев был секретарем Ставропольского крайкома КПСС. Незадолго до опалы Зденек Млынарж приезжал к Горбачеву на Ставрополье, ловил жуков, которыми был так увлечен. Конечно, приятели разговаривали. Позже Млынарж писал: «Мои советские собеседники считали, что в Советском Союзе о наших концепциях даже говорить не стоит, во всяком случае, в ближайший период. Но они считали чрезвычайно важным, чтобы реформы в Чехословакии увенчались успехом. Тогда, возможно, и в Советском Союзе удастся провести назревшие преобразования, пойти по пути демократизации». Наверняка подобные беседы имели место и тогда, когда Горбачев, став генсеком, снова пригасил Зденека, преподававшего политологию в австрийском университете, в гости, разумеется, негласно.

Как бы то ни было, Зденек Млынарж чувствовал себя неуютно всюду, ему хотелось вернуться в Чехию. После Бархатной революции ему это удалось. Вот только то, что Млынарж увидел, ему не понравилось: коммунистическая партия и слышать не хотела ни о каких реформах, в обществе преобладали антисоветские настроения, а о демократическом социализме не могло быть и речи. Поэтому Млынарж, который к тому моменту уже обладал международным авторитетом, не нашел иного выхода как снова уехать в Австрию. Там, как пишет в своей книге «Могила Ленина» Дэвид Ремник, Зденек Млынарж и умер в 1997 году. Горбачев в одном из своих интервью, данных в 2002 году, сказал, что он дружил со Зденеком «до конца его жизни».