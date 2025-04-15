Приметы на 15 апреля: что нельзя делать в этот день

15 апреля в народном календаре известно как Тит Ледолом. Ледоломом христианского святого Тита Чудотворца наши предки прозвали потому, что верили: именно в эту апрельскую дату водоемы окончательно освобождались ото льда. А еще этот день в народном календаре был известен как Бесхлебица: считалось, что в апреле у крестьян уже заканчивались запасы зерна, поэтому им приходилось отказываться от хлеба. Рассказываем, что сулят приметы на 15 апреля, чего нельзя, а что можно делать и почему стоит прислушаться к чириканью воробьев.

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Погодные приметы на 15 апреля: ледокол и пение птиц

Легко догадаться, что в день Тита Ледолома многие народные приметы были связаны со льдом. Рассказываем, на что еще наши предки обращали внимание:

Лед на реках: если лед не сошел, рыбалка будет неудачной; если лед тонет или остается глыбами на берегу, лето будет неурожайным.

Весенняя вода: медленно текущие ручьи свидетельствуют о тяжелых временах и плохом урожае. ​

Поведение птиц: громкое чириканье воробьев и воркование голубей предвещают теплую и солнечную погоду; вороны, купающиеся в лужах, сулят ненастье.

Что можно делать 15 апреля: уборка и уход за пчелами

15 апреля по приметам день следовало:​

проверить пасеки: убедиться, что пчелы пережили зиму и здоровы;

провести уборку: перетряхнуть одеяла и подушки, чтобы прогнать болезни и неприятности;

заняться финансовыми операциями — день считается удачным для торговцев.

Запреты и предостережения на 15 апреля: чего следует избегать

Осталось перечислить, от чего народные приметы советовали отказаться 15 апреля. В первую очередь наши предки старались провести этот день весело и шумно — петь, танцевать, устраивать встречи с друзьями. Считалось, что грусть и слезы сегодня могли только увеличить неприятности в будущем. Далее перечисляем, чего еще по приметам нельзя было делать 15 апреля.