Приметы на 15 апреля: что нельзя делать в этот день

Приметы на 15 апреля: слушаем пение птиц и наблюдаем за ледоходом
15 апреля в народном календаре известно как Тит Ледолом. Ледоломом христианского святого Тита Чудотворца наши предки прозвали потому, что верили: именно в эту апрельскую дату водоемы окончательно освобождались ото льда. А еще этот день в народном календаре был известен как Бесхлебица: считалось, что в апреле у крестьян уже заканчивались запасы зерна, поэтому им приходилось отказываться от хлеба. Рассказываем, что сулят приметы на 15 апреля, чего нельзя, а что можно делать и почему стоит прислушаться к чириканью воробьев.
Погодные приметы на 15 апреля: ледокол и пение птиц
Легко догадаться, что в день Тита Ледолома многие народные приметы были связаны со льдом. Рассказываем, на что еще наши предки обращали внимание:
- Лед на реках: если лед не сошел, рыбалка будет неудачной; если лед тонет или остается глыбами на берегу, лето будет неурожайным.
- Весенняя вода: медленно текущие ручьи свидетельствуют о тяжелых временах и плохом урожае.
- Поведение птиц: громкое чириканье воробьев и воркование голубей предвещают теплую и солнечную погоду; вороны, купающиеся в лужах, сулят ненастье.
Что можно делать 15 апреля: уборка и уход за пчелами
15 апреля по приметам день следовало:
- проверить пасеки: убедиться, что пчелы пережили зиму и здоровы;
- провести уборку: перетряхнуть одеяла и подушки, чтобы прогнать болезни и неприятности;
- заняться финансовыми операциями — день считается удачным для торговцев.
Запреты и предостережения на 15 апреля: чего следует избегать
Осталось перечислить, от чего народные приметы советовали отказаться 15 апреля. В первую очередь наши предки старались провести этот день весело и шумно — петь, танцевать, устраивать встречи с друзьями. Считалось, что грусть и слезы сегодня могли только увеличить неприятности в будущем. Далее перечисляем, чего еще по приметам нельзя было делать 15 апреля.
- Кормить ворон: считалось, что это может привлечь беды и несчастья.
- Ссориться и думать о плохом: негативные мысли и конфликты могли навлечь неудачи.
- Давать в долг соль или сахар: это могло привести к ссорам и разладу.
- Работать допоздна: это могло навлечь невзгоды.
- Срывать ветки рябины: считалось, что это может вызвать зубную боль.
- Рубить дрова и употреблять алкоголь: эти действия были под запретом в этот день.