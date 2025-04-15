Что означает странный застольный обряд

С приемом алкоголя на Руси связано множество интересных традиций. Чего стоят только знаменитые 10 стопок «на посошок». Один из самых интересных обычаев — чокаться бокалами. Да не просто так, а соблюдая разные правила. Хорошо известно, что женщина или девушка должна чокнуться с последним мужчиной. Так как же появилась традиция соприкасаться бокалами во время застолья?

© Кадр из фильма "Великий Гэтсби"

Справедливости ради нужно отметить, что традиция чокаться распространена по всему миру. Но большое значение ей придают именно у нас. Во время застолий мы чокаемся после каждого тоста, стараясь никого не пропустить. При этом неважно, бокал в руках, рюмка или пластиковый стаканчик — застольный обряд должен соблюдаться!

Борьба с нечистью или защита от коварства?

Существует несколько гипотез появления этой традиции. Одна из них гласит, что в эпоху язычества люди боялись, что вместе с напитком в рот залетит злой дух. Звук сталкивающихся емкостей должен был отпугнуть нечисть. Еще одна история говорит о том, что чокаться начали первыми рыцари франкского короля Карла Великого в 7-8 веках. Во время пирушек они старались как можно громче сдвигать свои чаши и грохот символизировал дружбу, единство и силу духа.

Но большая часть историков склонна считать, что у этого ритуала есть вполне практическое значение. Он мог появиться еще в античный период. Именно тогда стало модно избавляться от недругов при помощи ядов. Практиковалось этот способ устранения оппонентов очень долго и особо расцвета достиг в эпоху Средневековья.

Чаще всего отраву добавляли в вино, которое наливали всем из одного кувшина или бурдюка. Поэтому отравить конкретного гостя было совсем непросто. Яд нужно было поместить заранее в чашу жертву или незаметно добавить его в уже разлитое вино. Чтобы избежать недоверия, у пирующих было принято с силой ударяться чашами, чтобы их содержимое выплескивалось в другие. Таким образом, отравителю, находившемуся за столом, нужно было хорошенько подумать, готов ли он рисковать своей жизнью.

Сначала чокались только аристократы. Но потом традиция пришлась по вкусу и простым людям. Мало кто задумывался о ее происхождении — просто всем нравилось чувствовать себя благородными господами. Так обычай чокаться прочно вошел в застольную культуру.

Приметы, связанные с чоканьем

За долгие столетия обычай чокаться бокалами оброс приметами и суевериями. На поминках чокаться категорически запрещено, как и в случае, когда выпивают за упокой или в знак памяти об умершем. Чокаются исключительно алкогольными напитками — с водой и соками этот обряд не используется.

Мужчина, чокаясь с дамой, начальником или старшим по возрасту, должен держать свой бокал немного ниже. Это делается в знак уважения. Женщины не должны первыми протягивать бокалы — инициатива всегда исходит от сильного пола. И как мы уже говорили, последним женщина чокается непременно с мужчиной.

У последнего обычая есть разные объяснения. Одни утверждают, что это к деньгам. Другие считают, что незамужней девушке чоканье с мужчиной сулит скорый счастливый брак. При этом лучше всего, если мужчина будет неженатым. Есть и противоположное мнение, что он должен состоять в браке. Есть и мнение, что все сработает только в том случае, если чокающиеся до этого не были знакомы.

Истоки этого суеверия нужно искать в далеком прошлом. Хорошо известно, что женщина раньше считалась «сосудом греха», а многим приписывали еще и занятия магией. Поэтому юной незамужней особе было опасно чокаться с другими женщинами, способными через бокал навести порчу. Соприкасаясь чарками с мужчиной, девушка разрушала негативную энергетику.

А еще есть очень простое объяснение. Таким образом можно было привлечь во время большого застолья внимание холостого мужчины. Кто знает, может этот мимолетный контакт бокалов, положит начало взаимной симпатии? При этом говорят, что женщинам не нужно чокаться с собственными супругами. Это может привести к ссорам, потере денег или даже к измене и расставанию. Этому суеверию найти объяснение сложнее всего.