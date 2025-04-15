Зачем русские цари становились рыцарями Мальтийского ордена

10 декабря 1798 года император России Павел I принял звание Магистра Мальтийского ордена. Мальтийский крест на время стал частью российской государственной символики. Связи с этим орденом не потеряны Россией и сегодня.

© В. Боровиковский. Портрет Павла I, 1800

Павел Первый

Павел I — один из самых неоднозначных русских императоров. За короткий период своего правления Павел I прославился многочисленными запретами в неожиданных сферах. Так, Павел Первый запретил бакенбарды, балы, чтение иностранной литературы, внес серьезные изменения в армейскую форму.

Павел I был великим магистром Мальтийского ордена. В период его правления на российском гербе даже появился мальтийский крест. У Павла были серьёзные планы в отношении Мальты, он даже хотел сделать её российской губернией. На острове император планировал создать военно-морскую базу для обеспечения интересов Российской империи в Средиземном море и на юге Европы. После смерти императора мальтийский крест был убран с герба, и был подписан указ о прекращении в России награждения орденом св. Иоанна Иерусалимского.

Александр Суворов

Не секрет, что рыцарем Мальтийского ордена был и прославленный русский полководец Александр Суворов. В 1799 году Суворов вернулся из ссылки. Во время второй встречи с императором Павлом Первым, уже гроссмейстером Мальтийского ордена, Суворов был награжден крестом великого бальи ордена св. Иоанна Иерусалимского. Фельдмаршал поклонился об руку государю и сказал:

- Спаси, Господи, царя. Император Павел, подняв его, обнял и отвечал: - Тебе царей спасать.

Александр III

Хотя формально орден был официально упразднен в 1817 году Александром I, но рыцарем Мальтийского ордена был и Александр III. В эпоху его правления в его любимой Гатчинской резиденции всегда висел на почетном месте большой, во весь рост, портрет Императора Павла I, написанный Тонси, в облачении Гроссмейстера Державного Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, увенчанного магистерской короной с мальтийским крестом. Сам Александр III запечатлен на портретах с белой крестообразной звездой Мальтийского Ордена на груди и мальтийским крестом на шее. Его отец, Александр II, будучи шефом прусского лейб-гвардейского полка своего имени, имел, как уже говорилось выше, Большой крест "Прусского королевского ордена иоаннитов", с которым тоже изображен на многих сохранившихся до наших дней портретах.

Николай II

Верный памяти своего прапрадеда Павла I, Император Николай II мало того, что был рыцарем Мальтийского ордена, но ещё и активно содействовал ему. Так, он пожаловал офицерам, заканчивавшим курс обучения в Пажеском Корпусе в Санкт-Петербурге, право ношения мальтийского креста - первоначально в виде медали, а затем, по случаю юбилея этого военного училища, в виде белого восьмиугольного креста на левой стороне груди, несколько меньших размеров, чем звезда (нагрудный крест) Ордена Святого Иоанна Иерусалимского.

Также известно, что Николай II послал в дар Великому Магистру Ордена Святого Иоанна Иерусалимского фра Галеаццо фон Тун-унд-Гогенштейну портрет Императора Павла I в императорской короне и регалиях Мальтийского Ордена. Этот портрет до сих украшает Большой Зал Приемов Мальтийского Дворца в Риме.