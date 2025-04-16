Раскопки опровергли миф о неизбежности появления богатых и бедных

Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS, меняет взгляд на экономическое неравенство за последние 10 000 лет. Ученые изучили размеры более 50 000 домов из 1000 поселений по всему миру, чтобы понять, как богатство распределялось в древности. Их выводы показывают, что неравенство не всегда росло вместе с городами или властью — все зависело от решений людей и традиций.

Исследователи измеряли дома по всему миру — от хижин до дворцов — и сравнивали их размеры, чтобы оценить, насколько богатыми или бедными были их владельцы. Для этого они использовали коэффициент Джини — число от 0 (все равны) до 1 (один владеет всем). Например, большой дом с толстыми стенами и узорами часто означал богатого хозяина, а маленькая хижина — бедняка.

Они обнаружили, что неравенство не шло по одной дороге. Иногда оно росло в больших городах, иногда — нет. Даже в сложных обществах с королями или вождями разница между богатыми и бедными могла быть небольшой. Это зависит от того, как люди делили ресурсы и управляли обществом.

Многие думают, что неравенство всегда растет, когда появляются города или государства. Но исследование доказывает, что это заблуждение. Например, в долине Оахака в Мексике большие дома были украшены лучше, показывая богатство владельцев. Но в других местах крупные поселения жили дружнее, с меньшим разрывом.