Мужчина покупал лотерейные билеты по праздникам и выиграл миллион рублей

Россиянин из Ханты-Мансийского автономного округа Иван Лемко завел привычку покупать лотерейные билеты по праздникам и выиграл 1 миллион рублей. Об этом сообщает «Столото».

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Уточняется, что мужчина стал победителем в 1623 тираже «Русского лото». Мужчина допустил, что потратит выигранную сумму на погашение ипотеки.

Ранее военный пенсионер из Череповца приобрел 10 билетов одной лотереи и в подарок получил билет другой лотереи, который в результате принес ему более 20 миллионов рублей. При этом Юрий стал первым выигравшим суперприз в истории лотереи «Лавина призов».