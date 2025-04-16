16 апреля: что отмечают в этот день в России и мире

16 апреля в России отмечают День мира в Чеченской Республике. Логопеды, вокалисты, артисты, оториноларингологи и другие специалисты празднуют Всемирный день голоса. У православных верующих наступает Великая среда — третий день Страстной недели перед Пасхой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 16 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Какие исторические события произошли 16 апреля

Дни рождения и юбилеи 16 апреля

Праздники в России и мире 16 апреля

День мира в Чеченской Республике

16 апреля — важная дата в истории Чеченской Республики. В этот день в 2009 году в регионе официально закончилась контртеррористическая операция (КТО), начатая в 1999-м после вторжения боевиков Шамиля Басаева в Дагестан. Таким образом завершилась Вторая чеченская война. Хотя точечные нападения боевиков не прекратились в одночасье, в республике стала налаживаться мирная жизнь. 16 апреля объявлено в Чечне нерабочим денем. По всей республике пройдут торжественные мероприятия, а в Грозном состоится фестиваль «День мира».

Всемирный день голоса

Голос — важнейший инструмент коммуникации и самовыражения. Всемирный праздник в его честь был учрежден с целью повышения осведомленности о различных нарушениях голоса и важности внимательного отношения к нему. Инициатором учреждения специальной даты стала Бразилия: в 1999 году местные врачи, логопеды и преподаватели пения учредили национальный праздник в честь голоса. Примеру Бразилии последовали и другие страны. В 2002 году Американская академия отоларингологии официально признала этот праздник, мероприятие получило название Всемирный день голоса. Несколько лет спустя дата прижилась и в России: в этот день начали проводить просветительские лекции о здоровье голоса, тематические семинары и мероприятия.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 апреля в других странах

День рождения королевы Маргрете II — Дания Этот день не является государственным праздником в стране, хотя национальные флаги поднимают, и его продолжают отмечать, несмотря на то, что больше года назад королева Маргрете II отреклась от престола в пользу своего сына. Событие посвящено не только празднованию дня рождения самой представительницы правящей династии, но и служит знаком уважения к королевской семье в целом.

День юриста и Первой конституции — Болгария. Праздник отмечают в честь первой Болгарской конституции, так называемой Тырновской конституции, принятой в 1879 году. К этому событию приурочен и профессиональный праздник юристов в этой стране.

День банана — США. Национальный день в честь этого тропического плода отмечается в третью среду апреля. В этом году он выпадает на 16 апреля. Бананы — один из старейших культивируемых фруктов в мире. В США они появились в 1865 году. В День банана кафе и рестораны страны предлагают посетителям основные блюда и десерты из этого полезного фрукта.

День яиц Бенедикт — США. Это фирменное американское блюдо, заслужившее собственный праздник, состоит из яйца-пашот, английского маффина и канадского бекона, политых голландским соусом. Существует множество версий его появления. По одной из них, яйца Бенедикт были придуманы в 1894 году с подачи брокера с Уолл-стрит Лемюэля Бенедикта, когда он пытался найти средство для борьбы с похмельем.

Религиозные праздники 16 апреля

Великая среда Страстной недели

Великая среда — третий день Страстной недели перед Пасхой. В этот день православные христиане вспоминают, как первосвященники сговорились убить Христа, а Иуда решил помочь им, предав своего учителя за 30 сребреников. Сам Иисус предупредил своих учеников о том, что через два дня его ждет распятие. Также в этот день случайно встреченная жена помазала голову Спасителя драгоценным миром, тем самым приготовив его к будущему погребению. В церквях в Великую среду служится Литургия преждеосвященных даров. Хозяйки начинают убирать дома в преддверии Пасхи.

День памяти преподобного Никиты Исповедника

Никита Исповедник, игумен обители Мидикийской, родился на северо-западе Малой Азии в благочестивой семье. С детства он проводил много времени в церкви, находился в послушании у отшельника Стефана. Со временем он ушел в Мидикийский монастырь, где годы спустя стал пресвитером. Святой Никита прославился добродетелью и даром чудотворения. По преданию, его молитвы возвращали глухонемым речь, бесноватым и лишенным рассудка помогали вновь обрести разум, исцеляли от разных недугов больных. После погребения у гробницы святого продолжили происходить чудеса.

День памяти иконы Богородицы Неувядаемый Цвет

Эта одна из самых известных икон была создана греческими мастерами после падения Византийской империи в конце XVII века в Константинополе. На иконе изображена Пресвятая Богородица. В одной руке она держит Иисуса Христа, а в другой — цветок белой лилии, символизирующий непорочность. Со временем списки этой иконы распространились по всему православному миру. Есть они и в российских храмах.

Православная церковь 16 апреля чтит память:

• мученицы Феодосии девы;

• преподобного Иллирика Марсионского (Пелопонесского);

• мучениц Елпидифора, Дия, Вифония и Галика.

Католическая церковь 16 апреля вспоминает:

• святого Бенедикта Иосифа Лабра;

• святую Бернадетту Субиру.

Народные праздники и приметы 16 апреля

Никита Водопол

Этот народный праздник отмечался на Руси в честь Никиты Исповедника, игумена Мидикийской обители. В этот день было принято следить за паводком на реках. В это время снег таял активно, по воде проплывали льдины, и крестьяне пытались определить, насколько сильным будет разлив рек.

Также считалось, что на Никиту Водопола выходит из спячки водяной. Его было принято задабривать вкусной кашей и хлебом. А рыболовы выливали в реку масло и просили у подводного обитателя крупной рыбы в свои сети.

Приметы

Если реки разлились широко — ждать дождливого лета.

Упал уровень воды в речке — май будет засушливым.

Туманное утро — к мягкой и теплой весне.

Подул западный ветер — ждать ранних гроз.

На небе гремит гром — зерновые уродятся богато.

Какие исторические события произошли 16 апреля

1705 год — королева Великобритании Анна пожаловала Исааку Ньютону рыцарский титул.

1797 год — коронованы император всероссийский Павел I и императрица Мария Федоровна.

1848 год — в Австрийской империи отменили крепостное право.

1871 год — Берлин объявлен столицей Германии.

1905 год — создан первый в России профсоюз — Союз рабочих печатного дела.

1912 год — американка Гарриет Куимби перелетела через Ла-Манш на самолете — до нее это не делал никто из женщин.

1932 год — на Ленинградском радиозаводе изготовили первые советские телевизоры.

1934 год — учреждено почетное звание «Герой Советского Союза».

1945 год — началась Берлинская операция во время Второй мировой войны.

1964 год — американская летчица Джеральдина Мок стала первой женщиной, облетевшей земной шар.

1997 год — в России введен мораторий на смертную казнь.

2003 год — знаменитый баскетболист Майкл Джордан сыграл свой последний матч в НБА.

Дни рождения и юбилеи 16 апреля

В 1682 году родился Джон Хэдли — английский математик, астроном и изобретатель.

В 1844 году родился Анатоль Франс — французский писатель, лауреат Нобелевской премии.

В 1847 году родился Нил Филатов — врач, один из основоположников педиатрии в России. Именно в его честь названа знаменитая Филатовская больница в Москве.

В 1867 году родился Уилбер Райт — американский авиаконструктор, пионер воздухоплавания.

В 1889 году родился Чарли Чаплин — английский и американский киноактер, легенда немого кино, обладатель трех «Оскаров».

В 1896 году родился Борис Добронравов — актер театра и кино, народный артист СССР.

В 1909 году родился Владимир Дуров — артист цирка, дрессировщик, представитель знаменитой цирковой династии.

В 1924 году родился Генри Манчини — американский кинокомпозитор и дирижер, автор музыки к «Розовой пантере».

В 1945 году родился Николай Мерзликин — советский и российский киноактер, заслуженный артист РСФСР.

Кто отмечает дни рождения