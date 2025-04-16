«Давай, поехали!» Почему эти слова звучали на каждой тренировке первых космонавтов

Авиационное сообщество вспоминает сегодня летчика-испытателя, Героя Советского Союза Марка Галлая - ему 16 апреля исполнилось бы 111 лет. Человека, во многом благодаря которому родилась легендарная фраза Юрия Гагарина "Поехали!". И стала своеобразным символом космической эры. Но почему 12 апреля 1961 года в момент старта корабля "Восток" Гагарин произнес именно ее?

© Российская Газета

А история такая. "Поехали!" вместо уставного "Экипаж, взлетаю!" всегда говорил, занимаясь с первыми космонавтами на тренажере космического корабля "Восток-3А", летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Галлай. Он был инструктором-методистом по пилотированию, работал с первой группой - "гагаринской шестеркой" - в одном из филиалов ЛИИ, в лаборатории №47.

- Неприязнь к шикарной фразе - "Экипаж, взлетаю!" - я почувствовал с тех пор, как однажды услыхал ее из уст летчика, который работал только на легкомоторных самолетах и перед взлетом гордо изрекал ее, адресуясь к "экипажу" в составе… одного человека, - делился в своих мемуарах Марк Галлай.

Вот что он вспоминал о тренировках космонавтов. Каждое утро очередной из группы подходил к тренажеру, снимал ботинки и садился, точнее, почти ложился в свое кресло. Инструктор помогал ему проверить правильность предстартовых положений всех ручек, кнопок и тумблеров, потом переходил в соседнюю комнату, садился за пульт, надевал наушники с ларингофонами и связывался "по радио"…

- Дайте показания приборов, положение органов управления. Космонавт последовательно - слева направо по кабине - перечислял показания приборов и положения всех ручек и тумблеров. - К полету готовы? - Готов! - Ну тогда давай, поехали!

Команда "Поехали!" звучала каждый раз, на каждой тренировке. К ней привыкли все. Но надо сказать, что и вообще среди летчиков-испытателей эта фраза была довольно распространена. Шла как бы "на автомате".

Так стоит ли удивляться, что у Юрия Гагарина во время старта, во время огромнейшего напряжения всех, кто был тогда на Байконуре, вырвалась именно она? Сам Юрий Алексеевич позже признался:

"И, когда включились двигатели, когда ракета начала подниматься со стартового стола, я, чтобы разрядить обстановку, постарался таким бодрым, обыкновенным голосом сказать: "Поехали!"

А у самого Марка Галлая биография потрясающая. По его собственному выражению, он свободно летал на всем, что только может летать, и с некоторым трудом на том, что летать не может.

До войны летчик-испытатель ЦАГИ, потом летчик-истребитель, заместителем командира эскадрильи 128-го бомбардировочного авиаполка совершил 28 боевых вылета (Калининский фронт). С мая 1943 года был летчиком 890-го полка авиации дальнего действия. В июне 1943-го в составе экипажа ТБ-7, летевшего через линию фронта, был сбит над оккупированной территорией в районе Брянска и выпрыгнул с парашютом. Галлаю удалось найти партизан Рогнединской партизанской бригады. Как пишут, через 12 дней он на самолете был вывезен за линию фронта…

За время летно-испытательной работы Марк Галлай освоил около 125 типов самолетов, вертолетов и планеров. Звание Героя Советского Союза ему было присвоено в 1957 году за мужество и героизм, проявленные при испытаниях новой авиационной техники.

Но Марк Галлай был не только летчиком. Он стал автором потрясающих книг, которые зачитывались до дыр: об авиации, летчиках-испытателях, покорителях высот и скоростей.