Три важнейшие операции советской военной разведки

Их «опасная и трудная» служба не должна быть видна ни «на первый взгляд», ни на второй. Их настоящие имена часто остаются неизвестны. Но совершаемые ими подвиги переоценить невозможно: «в войну разведка вступает первой». Советским разведчикам удавалось раскрывать секреты нацистской Германии накануне лета 1941 года и осуществлять смелые силовые операции. Серьезная заслуга красной резидентуры есть даже в сокращении сроков создания отечественного ядерного щита: по утверждениям ученых-атомщиков, добытая разведкой информация исключила ряд тупиковых направлений научной мысли, значительно сократив финансовые и материальные затраты. О важнейших операциях советской военной разведки — в материале MIR24.TV.

Разведывательная сеть «Крона»

Одним из прототипов Штирлица был советский разведчик Ян Петрович Черняк. Но, в отличие от своего легендарного киновоплощения, Черняк, кажется, никогда не был «близок к провалу».

Практически ни один из членов его агентурной сети не был разоблачен, а несокрушимая система шифрования, разработанная Яном Петровичем, оказалась недоступной для вражеской разведки. К 1941 году группа агентов Черняка под общим названием «Крона» насчитывала 35 человек, 20 из которых были завербованы им лично. Стоит отметить уровень этих агентов: финансист, передававший реквизиты банковских счетов работников вермахта, высокопоставленные военные, работница конструкторского бюро, предоставлявшая чертежи новых моделей немецких танков, физик Аллан Мей, участвовавший в разработке атомной бомбы. Вероятнее всего, среди агентов «Кроны» была любимица Гитлера и Геббельса, звезда немецкого кино Марика Рекк, а также актриса (и подруга Ева Браун) Ольга Чехова.

В 1941 году агенты Черняка добыли копию плана «Барбаросса». В 1943 году Ян Петрович сообщил сведения о новейших на тот момент немецких танках «Тигр» и «Пантера, также ставка узнала от него о плане наступления фашистских войск под Курском. За 1944 год разведчиком было передано более 12,5 тысячи листов технической документации и 60 образцов электронной аппаратуры.

Операция «Монастырь»

Декабрьской ночью 1941 года к немецким позициям под Можайском вышел мужчина. Перебежчик представился членом антисоветской церковно-монархической организации «Престол», готовой помогать немцам в борьбе с СССР. Так начиналась операция, во многом предопределившая исход Сталинградской битвы.

Немцы далеко не сразу поверили «предателю». Но он выдержал все: тщательные проверки, многочасовые допросы и даже имитацию расстрела. Так «Гейне» — советский разведчик Александр Демьянов — «стал» агентом Абвера «Фламинго».

Согласно первоначальному плану операции, «Гейне» должен был установить контакты с немецкими спецслужбами и войти в круг сотрудничавших с ними представителей русской эмиграции. Но впоследствии «Монастырь» решили «перестроить»: началась самая настоящая радиоигра.

В скором времени агент «Фламинго» завоевал авторитет у немецкого начальства. Когда он доносил в Абвер о маршрутах прохождения воинских эшелонов, советская разведка организовывала передвижение железнодорожных составов, укрытых брезентом. Налетчики даже не подозревали, что они отправлялись бомбить макеты военной техники. Когда «ценнейший агент» докладывал о совершенной диверсии, в советской печати обязательно появлялись заметки о случаях вредительства.

В начале ноября 1942 года «Фламинго» сообщил немецкому командованию, что Красная Армия готовит удар на Северном Кавказе и под Ржевом, а не под Сталинградом. Именно туда были отправлены резервы нацистских войск.

Павел Судоплатов, руководивший операцией «Монастырь», впоследствии вспоминал:

«Не подозревавший об этой радиоигре Жуков заплатил дорогую цену — в наступлении под Ржевом полегли тысячи и тысячи наших солдат, находившихся под его командованием. В своих мемуарах он признает, что исход этой наступательной операции был неудовлетворительным. Но он так никогда и не узнал, что немцы были предупреждены о нашем наступлении на ржевском направлении, поэтому бросили туда такое количество войск».

Ряд современных историков полагает, что заявление Судоплатова не имело под собой серьезной основы и в донесениях агента «Фламинго» якобы не сохранилось сообщений о планах советского наступления в районе Ржевского выступа. Но, как бы то ни было, операция «Марс» провалилась, а окружение 6-й армии под Сталинградом стало для противника полной и катастрофической неожиданностью.

Операция «Плацдарм»

Отечественная военная разведка не раз вставала на защиту интересов страны на международной арене, определяя судьбы целых государств. Так, в августе 1968 года в обстановке строгой секретности руководством СССР было подписано постановление о начале проведения операции «Дунай»: в Чехословакию осуществлялся ввод войск стран Варшавского договора, положивший конец реформам «Пражской весны». Но крупномасштабного «Дуная» могло бы и не быть, если бы не менее известная, но от того не теряющая важности операция «Плацдарм».

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года диспетчер пражского аэродрома Рузине разрешил экстренную посадку пассажирскому лайнеру Ил-62, сообщившему об экстренной ситуации на борту. Через десять минут после выключения двигателей самолета воздушная гавань уже была захвачена бойцами спецназа ГРУ. Начало операции «Плацдарм» было осуществлено настолько молниеносно, что чешские солдаты, растерявшись, не оказали сопротивления, и транспортный узел был взят без единого выстрела. Через несколько часов в Рузине приземлились и спецборты 7-й воздушно-десантной дивизии.

Одновременно с этим в Праге происходил по-своему элегантный и бесшумный захват телефонных узлов, радио- и телецентров, редакций газет и остальных ключевых объектов. Ранним утром бойцы вошли в здание ЦК КПЧ, где в это время проходило заседание под руководством Александра Дубчека. Город был взят под контроль за 10 часов.