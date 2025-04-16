«Бугай», «амбал», «шкафандр»: почему русские так называли силачей

Жители России, обладавшие выдающимися физическими данными, во все времена привлекали внимание соотечественников. Это нашло прямое отражение в русском языке. Наименование «силач», происходящее от слова «сила», звучит нейтрально-уважительно. Но некоторые другие названия сильных людей наделены особыми коннотациями, что свидетельствует о неоднозначности восприятия самого явления.

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Загадка «богатырей»

Слово «богатырь» — одна из «визитных карточек» русского языка, но, по мнению большинства учёных, оно относится к заимствованной лексике. В тюркско-монгольских языках есть слова «баятыр», «батыр» — так степняки называли витязей, совершавших подвиги. Более древнее происхождение имеет индоиранское слово bahadur, встречающееся в персидском языке и в хинди, где оно означает «смелый», «отважный». Лингвист Александр Шапошников выдвинул гипотезу о том, что тюрки заимствовали данное слово у индоевропейцев в VI веке на территории нынешнего китайского Синцзяна, а уже от них оно попало к русским. В Никоновской летописи слово впервые фиксируется в форме «богатур». Но затем слово изменило облик под влиянием русских слов на «-ырь», таких, как «поводырь».

На славянской почве слово «богатырь» сблизилось по значению со словами «бог» и «богатый». Согласно «Краткому этимологическому словарю русского языка» Николая Шанского, слово «бог» означало у славян «достояние, участь, доля, счастье». Специалист по этимологии профессор Павел Черных полагает, что «бог» могло означать «наделяющий богатством». Именно этот языческий смысл, сходный с греческой Фортуной, можно заметить как в слове «богатый», так и в слове «богатырь». Богатство означало особую одарённость материальными благами, богатырство – физической силой, здоровьем, телосложением. Характерно, что в белорусском языке слово «багатыр» приобрело значение «богач», «богатей».

Для сравнения можно привести забытое древнерусское слово «волот», означавшее богатыря, великана. Филологи сближают его с именем «бога скота» Велеса-Волоса. Для древнего человека стадо скота в прямом смысле означало богатство, но возможно, что «скотьего бога» представляли также источником животной силы.

Подобные коннотации слов «богатый» и «богатырь» не изменились даже под влиянием христианства, которое предложило принципиально иное понимание Бога.

Богатыри русских былин, обладая сверхъестественной силой, имеют почти тот же статус, что и «полубоги» античных сказаний. Характерно, что позднее силачей в России прямо называли «геркулесами» и «самсонами». В заимствовании мифологических и библейских наименований проявилось глубокое почтение, которое народ испытывал к силачам.

Человек, названный богатырём, получает в русской культуре частичную моральную «индульгенцию», какие бы поступки он не совершал. Например, в стихах Владимира Маяковского защита на суде так выгораживает отпетого хулигана и насильника: «В нём силу сдерживать нет моготы. Он – русский. Он – богатырь!»

Новые смыслы

С развитием хозяйственной дифференциации сильный человек постепенно перестал восприниматься как особенно одарённый Богом. Однозначное преклонение перед силачами ушло и на смену ему пришёл страх. Сильный человек во все времена мог быть не только защитником, но и угнетателем, требовавшим себе лучшей доли. Появилась лексика, показывающая недоброжелательное отношение к людям с выдающимися физическими возможностями. Характерна история слова «исполин», которое изначально означало силача, но с веками закрепилось как наименование библейского мистического великана. По версии, отражённой в этимологическом словаре Галины Цыганенко, предки русских называли «сполинами» некий народ «спол», живший между Доном и Волгой.

Резко отрицательную коннотацию приобрело слово «амбал», которое изначально в Средней Азии и в Иране обозначало обычных грузчиков (от арабского слова ḥammāl — «грузчик»). Персидские грузчики работали и в портах низовий Волги, где слово было заимствовано русскими.

«Стоит нагнувшись амбал, и его нагружают, как верблюда», — писал в 1883 году писатель Александр Островский.

В значении «грузчик», «чернорабочий» данное слово иногда употреблялось и в XX веке. Но, как отмечает исследователь русскоязычного жаргона Заур Зугумов, ещё с дореволюционных времён так стали называть людей плотного телосложения, как правило, недалёких. Физическая сила приобрела оттенок «глупости» и «грубости».

Некоторые слова для обозначения силачей основаны на внешнем сходстве этих людей с чем-то большим и громоздким, например, с быками.

В древности сравнение с быком могло быть хвалебным эпитетом богатыря – таков князь Буй-Тур Всеволод, упомянутый в «Слове о полку Игореве». В XX же веке к сильным людям стало применяться грубое слово «бугай», означавшее племенного быка. Тем самым говорящие как бы указывали на животную сущность и на похотливость многих силачей. Не лучше звучит и распространённое в блатном жаргоне слово «бык», означающее агрессивного мускулистого громилу. Некоторые называют силачей «мамонтами» или «бизонами».

Совершенно обезличивают человека наименования «шкаф», «шкафандр», «сундук», возникшие из-за сходства крупных людей с предметами мебели. Более нейтрально звучит слово «здоровяк», которое может означать как человека крепкого телосложения, так и просто пышущего здоровьем.

«Входит рослый детина, здоровяк, весь вооруженный, с карабином – это наш разведчик Глухов», — записал в дневнике в 1917 году красноармеец Петр Кушнико.

С распространением тяжелой атлетики и бодибилдинга вошло в употребление нейтральное и уважительное слово «атлет», которое не обязательно значит силача, но близко к нему. Однако и спортсмены не пользовались однозначной симпатией носителей русского языка. Сниженное значение получило слово «качок», происходящее от глагола «качаться», то есть наращивать мускулы. В этом наименовании на первое место вышел монотонный процесс тренировок, с помощью которого человек достигает выдающейся физической формы. О прежней особой одарённости Богом речь уже не идёт.