Группа ученых из Университета Центральной Оклахомы и Университета Юты (США) воссоздала эволюционную историю крокодилов. Известно, что современные крокодилы это выжившие представители линии крокодиломорфов, возникшей на планете 230 миллионов лет назад. Они успешно пережили два массовых вымирания, и авторы исследования решили раскрыть причину такой выносливости.

Ученые отметили, что многие группы древних животных было более многообразными и многочисленными, чем крокодилы. Тем не менее, они полностью исчезли.

Авторы воссоздали экологию питания крокодиломорфов, чтобы понять, как они справились с вымираниями в конце триасового (201,4 млн лет назад) и мелового периодов (66 млн лет назад). Результаты показали, что представители этой группы вели «удивительно гибкий» образ жизни, адаптируясь к разным средам.

Ученые заявили, что предки крокодилов доминировали на суше и демонстрировали «ошеломляющее разнообразие форм и размеров тела». Они могли есть практически все, что угодно. Очевидно, это помогло им пережить периоды экстремальных изменений окружающей среды, сообщает Palaeontology.

Современные крокодилы также придерживаются разнообразного рациона питания. Возможно, они унаследовали это свойство от далеких предков. Молодые особи могут поглощать головастиков, насекомых или ракообразных, а во взрослом возрасте переходят к такой добыче, как рыба, олени, буйволы или даже другие крокодилы.

Тем не менее, в наши дни некоторые виды крокодилов находятся под угрозой вымирания. Им грозят разрушение среды обитания и истребление человеком.

Ранее ученые назвали место появления самых первых динозавров на Земле. Прародиной этих существ признали низкоширотный регион суперматерика Гондвана. Ученые пришли к такому выводу с помощью компьютерного моделирования. Также были проанализированы окаменелости.