Почему русский князь стал покровителем Тевтонского Ордена

В политике не бывает постоянных друзей и врагов, в ней постоянны только интересы. Это в полной мере относится и к отношениям между Русью и Тевтонским Орденом.

© Соцсети

Предпосылки союза

В 1512 году началась очередная война между Московским и Литовским великими княжествами. Основным объектом московской экспансии была на этот раз Смоленская земля. Литва в то время имела общего с Польшей монарха – короля Сигизмунда I. Против России ополчились военные силы двух государств.

Стремясь облегчить свои задачи, московский государь Василий III старался заручиться европейскими союзниками. Ещё при его отце Иване III Великом Россия установила тесные отношения с австрийским двором, считавшимся верховным сюзереном в Германии – «Священной Римской Империи германской нации». Под покровительством императора издавна находился и Тевтонский Орден.

Однако с 1466 года Тевтонский Орден был вынужден признать сюзеренитет Польского королевства. С тех пор магистры Ордена искали первой возможности восстановить свою независимость. Вассалитет от польского короля оборачивался для тевтонов регулярными данями. В начале XVI века как раз возникла большая «недоимка» в их выплате.

Когда началась война между Москвой, с одной стороны, Литвой и Польшей – с другой, Сигизмунд потребовал от тевтонского магистра Альбрехта, как своего вассала, военной помощи против русских. Альбрехт потребовал в ответ сложения недоимки, на что Сигизмунд не согласился.

В начале 1514 года Василий III и император Максимилиан ратифицировали договор о военном союзе против Польши и Литвы. Альбрехт, в свою очередь, заявлял о готовности снова перейти под покровительство Империи.

Однако в 1515 году польской дипломатии удалось побудить Максимилиана отказаться от союза с тевтонами и Москвой. Сигизмунд пообещал австрийскому дому, что не будет посягать на Богемию, и Максимилиан отказался от намерения принять вассальную присягу от Альбрехта.

Тевтонские рыцари, однако, не собирались выполнять свои обязательства перед Польшей. В 1517 году между Орденом и Москвой был заключён прямой союз о взаимной помощи в войне против польско-литовского монарха. Война велась на русские деньги: московский великий князь передавал магистру казну для найма и содержания 12-тысячного войска. Василий III становился покровителем Тевтонского Ордена, о чём московская дипломатия оповестила все европейские державы.

К тому времени война между Литвой и Москвой шла с небольшим перевесом в пользу Москвы. В 1514 году войска Василия III захватили Смоленск, однако потерпели поражение в битве под Оршей. Дальнейшее продвижение московских войск в Литву приостановилось.

Участие Ордена в войне

Заручившись поддержкой восточного союзника, Альбрехт потребовал от Польши возвращения ранее захваченных орденских земель и выплаты контрибуции за их оккупацию. Король, естественно, отверг эти притязания. В 1519 году между тевтонами и поляками начались военные действия.

Вначале крестоносцы одерживали победы и освободили почти все земли, принадлежавшие Ордену до 1466 года. Затем наступил кризис, часто ограничивавший успехи в войнах Средневековья – у магистра кончились деньги. Ландскнехты, требуя уплаты жалованья, в конце 1520 года отказались воевать. Польские войска перешли в контрнаступление, отбивая одну крепость за другой. Затем, в свою очередь, такой же кризис наступил и в королевском войске – шляхта потребовала денег. В начале 1521 года военные действия в тевтоно-польском конфликте зашли в тупик.

Итоги

Польско-литовский монарх распоряжался военными силами обоих подвластных государств не единолично, а с согласия знати, собиравшейся на сеймы. Литва отказала Сигизмунду в участии в войне против Ордена, ссылаясь на то, что война с Москвой ведётся исключительно литовскими, а не польскими силами. В свою очередь, и Польша была вынуждена отказать направлять свои военные силы на русский фронт. Таким образом, Польша в 1519 году оказалась выключена из войны с Россией.

В 1521 году Тевтонский Орден и Польское королевство заключили перемирие. Начались переговоры о перемирии и между Москвой и Литвой. По условиям соглашения, подписанного в 1522 году, Московское государство удержало за собой, до заключения мирного договора, Смоленск с областью. Таким образом, война с Литвой завершилась для Москвы территориальным успехом. Война между Орденом и Польшей закончилась вничью.

Несомненно, вмешательство Тевтонского Ордена облегчило положение Московской Руси. Весьма вероятно, что, не будь его, то Польша и Литва сумели бы соединить свои силы для возвращения Смоленска.

Однако не стоит и преувеличивать значение выступления тевтонцев на стороне Москвы. Немаловажную роль в этот период сыграло вторжение в Литву войск крымского хана. Под Сокалем на Волыни в августе 1519 года крымцы нанесли страшное поражение объединённой польско-литовской рати. Впрочем, Крым не мог стать союзником Москвы – вскоре он предпринял нападение уже на великорусские земли. Больше, чем все прочие обстоятельства, общая опасность со стороны Крыма вынудила в тот момент Василия и Сигизмунда прекратить военные действия.

Ещё любопытные факты той войны. Во время тевтонского наступления обороной польской крепости Ольштын умело и успешно руководил администратор епископского капитула Николай Коперник, известный ныне всему человечеству как великий учёный. По окончании войны тевтонский магистр Альбрехт произвёл Реформацию в своих владениях. Тевтонский Орден был ликвидирован и преобразован в Великое герцогство Прусское, а государственной религией в нём стало лютеранство.