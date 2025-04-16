Берлинская операция: как Красная армия поставила победную точку в Великой Отечественной войне

16 апреля 1945 года Красная армия начала Берлинскую стратегическую наступательную операцию, поставившую победную точку в Великой Отечественной войне. Почему советские войска не стали наступать на столицу Германии в феврале 1945-го, подойдя к городу на 60 километров? Зачем Сталин заменил Рокоссовского на посту командующего 1-м Белорусским фронтом Жуковым? Могли ли американо-британские соединения взять Берлин раньше Красной армии? Каким был самый трудный момент Берлинской операции? Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

«Отражая мощный контрудар немцев»

«Лента.ру»: Говорят, что советская армия могла взять Берлин еще в феврале 1945 года. Об этом писал и бывший командующий 8-й гвардейской армией Василий Чуйков. Но почему Жуков тогда остановил наступление и начал Берлинскую операцию только спустя два месяца, 16 апреля?

Алексей Исаев: Надо сказать, что не только Василий Чуйков считал, что нужно наступать на Берлин в феврале 1945-го. Существовала директива Ставки Верховного главнокомандования о подготовке наступления на германскую столицу: в какой-то момент у высшего советского командования возникло некоторое головокружение от успехов, связанное с захватом плацдармов на Одере.

Однако наступление на Берлин в феврале 1945 года, безусловно, было авантюрой. По двум причинам. Первым негативным фактом было то, что на правом фланге войск Жукова образовалась крупная группировка немцев, ядро которой составляли войска, переброшенные с Западного фронта и из Курляндии. Численность группировки неуклонно возрастала, разведка сообщала, что в Померании готовится мощный контрудар с целью отсечения вырвавшегося далеко вперед правого фланга армий Жукова.

16 февраля 1945 года немцы начали операцию Sonnenwende («Солнцестояние»), нанеся контрудар силами 11-й танковой армии СС обергруппенфюрера СС Феликса Штайнера и 3-го танкового корпуса СС генерала Мартина Унрайна. В таких условиях нельзя было идти на Берлин, оставляя растянутый и подвергающийся ударам правый фланг. К отражению «Солнцестояния» и разгрому наступающих пришлось привлекать, помимо армий Жукова, и войска 2-го Белорусского фронта маршала Константина Рокоссовского. Все это вылилось в итоге в Восточно-Померанскую операцию, которая завершилась только 4 апреля 1945 года.

Второй негативный фактор, о котором Чуйков деликатно умолчал, заключался в том, что его 8-я гвардейская армия в течение месяца, до 23 февраля 1945 года, штурмовала город Познань, крупный транспортный узел, через который проходили магистрали непосредственно на Берлин.

Командующий 62-й армией генерал Василий Чуйков в Сталинграде, 1942 год

Прямое сообщение между советскими плацдармами на западном берегу Одера и районом Варшавского железнодорожного узла (главным транспортным узлом 1-го Белорусского фронта) на тот момент отсутствовало, и наступать на германскую столицу, не взяв Познань, было бы безумием. В своих выступлениях Чуйков всячески старался замылить этот момент, поскольку сражение за Познань стало не самой блестящей страницей его боевой биографии. Военачальник хотел переключить внимание на какие-то другие вещи, ведь это была его инициатива — пойти на Познань, и эта инициатива привела к месяцу затяжных боев за город.

«Разделяй и властвуй по-сталински»

- Почему в ноябре 1944 года Сталин заменил Рокоссовского Жуковым на посту командующего 1-м Белорусским фронтом? По одной из версий, вождь хотел, чтобы Берлин брали войска под командованием русского, а не поляка. По другой версии, Сталин прекрасно помнил, что именно Жуков спас Москву осенью 1941 года и фактически все советское государство, ценил его как полководца гораздо выше Рокоссовского и хотел, чтобы на заключительном этапе войны именно Жуков штурмовал Берлин.

- Ситуация была гораздо сложнее, чем национальный или полководческий фактор. Дело в том, что на расширенном совещании в Ставке, прошедшем сразу после 7 ноября 1944 года (в нем участвовало наибольшее количество маршалов Победы), разбиралась, в частности, ситуация с необходимостью наступать 1-му Белорусскому фронту с Наревского плацдарма в направлении на север, в тыл восточно-прусской группировки противника. В ходе этого совещания и Жуков и Рокоссовский выступили единым фронтом против того, чтобы проводить операцию, несмотря на обещание Ставки оказать всяческое содействие в виде пополнения танками и личным составом.

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский

Маршалы считали, что будущая наступательная операция обречена на провал в силу того, что враг сильно укрепился. Именно к этому эпизоду относится известная история, когда Сталин выгонял Рокоссовского подумать (на самом деле выгонял в библиотеку в кабинете в Кремле и Рокоссовского, и Жукова) — хорошенько подумать, чтобы операция все же была проведена. В итоге наступательная операция была отменена, но после такого вопиющего неповиновения, когда два военачальника выступили против мнения Верховного главнокомандующего единым фронтом, Сталин чисто по-макиавеллевски разделил двух маршалов с целью большей их управляемости: поодиночке можно было вынудить военачальников предпринимать те или иные нужные действия.

Жуков перестал быть представителем Ставки на ключевом берлинском направлении, будучи понижен на одну ступень, до командующего 1-м Белорусским фронтом. Рокоссовского направили руководить соседним 2-м Белорусским фронтом. Для него это была горькая пилюля еще и потому, что ему пришлось оставить Жукову свой штаб во главе с генералом Михаилом Малининым, с которым они вместе прошли боевой путь от самого Подмосковья.

Такое решение Сталина пошло делу во вред

Если бы Жуков остался в должности представителя Ставки, он мог бы координировать действия соседних с 1-м Белорусским фронтов, а так он действовал на берлинском направлении, никак не влияя на то, что происходит у соседей — Конева и Рокоссовского. В ходе Висло-Одерской наступательной операции это имело большой отрицательный эффект, когда Жуков по своей инициативе пошел дальше Познани, которая в директиве Ставки считалась конечной точкой операции.

Иосиф Сталин

Стремительный прорыв 1-го Белорусского фронта к Берлину был не поддержан соседями, поскольку те получили от Ставки задачи, слабо скоординированные с действиями войск Жукова. Отсутствие координации трех фронтов привело к достаточно тяжелой ситуации с точки зрения оперативной обстановки: не исключалось оставление плацдармов на Одере и отступление назад. Понадобились чрезвычайные меры и достаточно высокие полководческие способности Жукова, чтобы выйти из этой ситуации без катастрофических последствий.

«Ждем, когда нам в спину ударят американские танки»

- Конев вспоминал, что в начале апреля 1945-го на совещании у Сталина в Москве вождь спросил у них с Жуковым, кто будет брать Берлин — Красная армия или союзники. Насколько велики были шансы у американо-английских войск взять столицу Германии?

- Главным моментом, повлиявшим на то, кто будет брать Берлин — советские или американо-британские войска, — стало решение Жукова быстро двигаться к восточным границам довоенной Германии, а также стремительный прорыв 1-м Белорусским фронтом семи мощных немецких укреплений, подступы к которым преграждались глубокими противотанковыми рвами, сплошными минными полями и проволочными заграждениями.

Генерал пехоты Теодор Буссе

По оценкам Жукова, если бы враг успел занять оборону у своей границы, то на ее преодоление потребовалось бы три месяца — до мая 1945-го. Полоса обороны на восточной границе Третьего рейха была примерно такой же, как линия Зигфрида на западной границе, у которой осенью 1944 года надолго застряли союзники. Красная армия, имея плацдармы на Одере, могла рассчитывать войти в Берлин первой.

Но угроза того, что союзники выйдут быстрее, сохранялась, поскольку весной 1945-го Западный фронт рухнул, и когда была окружена германская группа армий «Б» в Руре под командованием генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя, это позволяло американским и британским войскам практически в пустоте двигаться на восток. На стороне союзников был и такой фактор, как соответствующие умонастроения в высшем германском командном составе, которые выразил командующий 9-й немецкой армии генерал Теодор Буссе:

Мы будем считать свою задачу выполненной, если нам в спину ударят американские танки

Сопротивление немцев на западе было заведомо слабее, чем на востоке, поэтому шанс у союзников дойти до германской столицы раньше Красной армии был. Его предотвратила Берлинская наступательная операция, которая началась раньше — 16 апреля 1945 года — из-за обвала германского Западного фронта. Если бы планирование развивалось так, как думал Жуков, — сначала расширить плацдарм в районе Франкфурта-на-Одере, а затем наступление с Кюстринского (план А) или со вновь захватываемого плацдарма (план Б), — то Берлинская операция началась бы 25 апреля.

«Не надо путать киноэпопею "Освобождение" и реальность»

- Берлинская операция началась в ночь на 16 апреля с помощью 143 зенитных прожекторов, расставленных на расстоянии 200 метров друг от друга. Жуков считал, что это ошеломило противника, но Чуйков писал в своих мемуарах, что, напротив, мощные пучки света прожекторов уперлись в густое облако пыли, поднятой советской артиллерией, и наступающим ничего не было видно.

- Прожектора сыграл роль средства, которое позволяет начать наступление раньше — не в пять утра, а в три ночи. Задачей было осветить в темноте дорогу своим войскам, а не ошеломить чужие. Данный прием, конечно, не был каким-то прорывом в оперативном искусстве и широко использовался в ходе Второй мировой войны.

Командующий 2-м Украинским фронтом маршал Советского Союза Иван Конев (справа) и командующий 5-й гвардейской танковой армией маршал бронетанковых войск Павел Ротмистров на наблюдательном пункте, 1944 год

С помощью зенитных прожекторов немцы, например, форсировали Днепр в 1941-м у Диевки и подсвечивали себе облака в начале Арденнской операции 1944 года. В ходе Висло-Одерской операции войска Конева подсвечивали себе путь осветительными снарядами. Не стоит проецировать художественный фильм-эпопею Юрия Озерова «Освобождение» на реальность: прием с прожекторами был не идеальным, но сработал, а проблемы у 1-го Белорусского фронта начались уже позже.

Конев и Рокоссовский начали наступление ранним утром, а не ночью, как Жуков, форсируя Одер под прикрытием дымов.

Рокоссовский начал наступать гораздо позже, поскольку застрял между Данцигом и Гдыней, и нельзя сказать, что форсирование под прикрытием дымов ему сильно помогло. Коневу помогло, но тут надо учитывать тот факт, что он находился в более выгодном положении, чем Жуков. Немцам было очевидно, что 1-й Белорусский фронт начнет наступление на Берлин с Кюстринского и Франкфуртского плацдармов. А 1-й Украинский фронт располагался значительно южнее этих плацдармов, где немцы удара не ожидали, поскольку не заметили перегруппировку двух танковых армий Конева. Из-за этого наступление 1-го Украинского фронта шло легче, чем у Жукова: противник был ошеломлен.

Главным силам врага не дали отойти в город

- Каким был самый сложный момент битвы за Берлин?

- Обычно считается, что преодоление немецкой обороны на Зееловских высотах. Частично я готов с этим согласиться, поскольку потребовались определенные усилия для того, чтобы там преодолеть немецкую оборону и при этом не завязнуть в ней, — это было чревато в том числе и тем, что к Берлину раньше подошли бы союзники. Штаб 1-го Белорусского фронта нашел в итоге слабое место в немецкой обороне на Зееловских высотах — рубеж, занимаемый парашютно-десантной дивизией. После чего последовал мощный танковый удар, который на узком участке пронзил немецкую оборону насквозь, как спицей.

Командующий Западным фронтом генерал армии Георгий Жуков, 1941 год

На мой взгляд, наиболее трудным моментом сражения стало окружение силами 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на юго-восточных подступах к Берлину 210-тысячной франкфуртско-губенской группировки немецких войск из состава 9-й полевой и части 4-й танковой армий вермахта — так называемый Хальбский котел (24 апреля — 1 мая). Это происходило, что называется, на ходу: когда Конев с юга начал наступать на Берлин, Жуков тут же сориентировался и, сняв часть сил с занятых плацдармов в лесах к юго-востоку от Берлина на Шпрее, повернул их для замыкания котла.

Даже если бы часть окруженных немецких сил, хотя бы 50 тысяч солдат и офицеров регулярных войск, отошли бы к Берлину, это означало бы куда более тяжелые уличные бои с берлинским гарнизоном, и самое неприятное — значительно большие потери для Красной армии. Поскольку немцам из Хальбского котла не дали прорваться к Берлину, город взяли за десять дней. Это очень хороший результат, учитывая то, что значительно меньшую по размерам и гарнизону Познань штурмовали в течении месяца.

- Первоначально брать Берлин должен был лишь 1-й Белорусский фронт, а 1-й Украинский Конева и 2-й Белорусский Рокоссовского ассистировали Жукову слева и справа. После того как в октябре 1957 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев снял Жукова с поста министра обороны СССР, а Конев поддержал это решение, отношения между двумя маршалами сильно испортились. В своих мемуарах Конев утверждал, что поворот его танковых армий на Берлин помог Жукову, тогда как Жуков считал, что справился бы сам. Кто из них прав?

- У Жукова был план, как не пустить эти 210 тысяч в Берлин, и он мог его реализовать без помощи Конева. План заключался в том, чтобы обойти город с двух сторон танковыми армиями и отсечь все возможные усиления как с юга (полосы Конева), так и с севера, что в итоге было трансформировано в создание Хальбского котла. Конечно, вход в Берлин 3-й гвардейской танковой и общевойсковой 28-й армий 1-го Украинского фронта улучшил ситуацию, но если рассуждать о том, был ли у Конева шанс дойти до Рейхстага, то нет: он застрял на Барут-Цоссенском рубеже на сутки-двое.

- По какой причине контрудар 12-й германской армии генерала Вальтера Венка, предпринятый 24 апреля, не повлиял на ситуацию?

- Если быть точным, 24 апреля Венк получил приказ на проведение удара. Главной проблемой его армии было то, что она являлась пехотной и состояла из соединений, в массе своей передвигающихся пешком.

Генерал танковых войск Вальтер Венк

Это привело к тому, что сосредоточение в районе удара потребовало много времени, и в итоге момент был упущен: в нужное время и в нужном месте 12-я полевая армия под Берлином не появилась. Она подошла к германской столице, когда на ее пути уже стояли войска 4-й гвардейской танковой армии генерала Дмитрия Лелюшенко, и пробиться к Берлину у солдат Венка не было никаких шансов.

Почему Берлин пал быстрее, чем Будапешт

- Сражение за Берлин продолжалось всего две с небольшим недели, тогда как Будапештская наступательная операция — 107 дней, из которых 48 суток шли ожесточенные бои непосредственно за венгерскую столицу. Как повлияла Будапештская операция на Берлинскую? Есть мнение, что Гитлер оголил берлинское направление, направив в Венгрию основные силы, в том числе переброшенную с Западного фронта 6-ю танковую армию СС оберстгруппенфюрера СС Йозефа Дитриха.

- Да, безусловно, решение перебросить 6-ю танковую армию СС в Венгрию — на защиту местных нефтяных районов — повлияло на судьбу берлинского направления, причем скорее на события февраля-марта, чем апреля 1945 года. При этом надо понимать, что и Красная армия стягивала в Венгрию свои лучшие соединения — например, 9-ю гвардейскую армию генерала Василия Глаголева с численностью дивизий по десять тысяч человек.

Советские артиллеристы во время уличных боев в Будапеште, 1945 год

Если сравнивать Будапешт с Берлином, то штурм венгерской столицы шел параллельно с отражением контрударов противника в январе и феврале 1945-го. Часть своих сил командующий 3-м Украинским фронтом маршал Федор Толбухин был вынужден перенацелить на оборону внешнего фронта. Поэтому Будапешт советские войска штурмовали дольше, чем Берлин, где не приходилось отбивать контрудары противника и соотношение сил было более благоприятным для наступающих.

Что ставят в упрек Жукову

- Жукова иногда называют «мясником» и считают, что под Берлином он положил уйму народа. Официальные цифры погибших в операции красноармейцев и поляков — более 83 тысяч, причем это данные по всем трем советским фронтам. У немцев убито, по разным данным, от 100 тысяч до 400 тысяч, и это не считая большого количества пленных. Как же так, ведь известно, что наступающие несут потери три к одному?

- Это скорее бытовая проекция тактики на оперативный уровень. Один к трем — это необходимое соотношение, нижняя граница. При этом в успешных наступательных операциях наступающие несут потери меньшие, чем обороняющиеся, поскольку они окружают противника и бьют всех его артиллеристов и связистов. Плохие соотношения бывают в позиционных сражениях. Если уж говорить о том, что ставят в упрек Жукову, то это скорее потери Западного фронта в наступательных операциях 1942 года на Ржев, когда Красная армия уступала вермахту в количестве пороха и боеприпасов и на один советский тяжелый снаряд прилетало два-три немецких.

Битва за Берлин — это как раз апофеоз полководческой славы Жукова в ходе Великой Отечественной войны, когда достаточно быстро была взломана строившаяся два месяца оборона на одерском фронте, в том числе на Зееловских высотах. Быстрый взлом немецкой обороны с обходом Зееловских высот по их кромке — весьма впечатляющий маневр вкупе с действиями в самом Берлине.

Советские пехотинцы во время уличных боев в Берлине, 1945 год

Например, Жуков заранее предусмотрел и подготовил маневр войск через реку Шпрее в районе Трептов-парка, там, где сейчас стоит памятник советскому воину-освободителю. С помощью катеров, подвезенных на грузовиках, бойцы форсировали Шпрее, что обвалило сразу целый сектор обороны города и ускорило падение Берлина.

- Каковы уроки Берлинской операции для военной историографии?

- Берлинская операция со всей очевидностью показала, что удачный штурм города происходит, когда от него отсекаются главные силы его защитников. После этого приходится иметь дело в основном с достаточно слабым гарнизоном. Почему советские войска в Берлине двигались довольно быстро? Потому что у немцев не было сил оборонять каждый дом.

Георгий Жуков у Рейхстага, май 1945 год

И, наоборот, Будапештская операция — пример того, что происходит, когда в город отходят довольно крупные регулярные войска: уличные бои становятся более кровопролитными и затяжными, они длятся до 48 суток, а не 10 суток, как в Берлине, при том что немецкая столица была больше венгерской и наступающим мешало множество каналов и промышленных построек.