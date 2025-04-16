«Лесные школы»: кого обучали в самых необычных учебных заведениях СССР

От словосочетания «лесная школа» веет сказкой, волшебством. У некоторых перед глазами тут же появляются иллюстрации из детских книжек, на которых за пеньками вместо пар сидят обитатели леса и внимательно слушают педагога (чаще всего данная роль выпадала мудрой сове). В это трудно поверить, но подобные образовательные учреждения в Советском Союзе существовали и в реальности. Так чему же в них могли научить школьников?

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В лесных школах обучались физически слабые или больные дети. Поводами для посещения занятий в таких учреждениях могли стать малокровие, туберкулёз, нарушения деятельности нервной системы, кожные болезни, умственная отсталость. Также в лесные школы отправляли часто тех, кто не мог из-за трудностей в семье полноценно питаться.

Нетрудно догадаться, что школы стали называться лесными из-за своего месторасположения. Как правило, находились они на окраинах больших городов. Самое первое учреждение такого типа появилось в Германии в 1904 году и базировалось действительно в сосновом лесу. Первое подобное учреждение в России открылось в 1913 году. Устроили его в одном из особняков, принадлежавшем некогда купцу по фамилии Лямин, в Сокольниках. Опыт был признан успешным, поэтому лесные школы стали появляться и по всей стране.

Дети находились в них до трёх месяцев. Ребят с более тяжёлыми заболеваниями могли «продержать» и вдвое дольше. Свежий воздух считался главным оздоравливающим элементом. Для повышения иммунитета воспитанников использовались водные процедуры, солнечные ванны, физические упражнения и усиленное питание.

А чтобы «постояльцы» не отставали от учебной программы, в учреждениях продолжался образовательный процесс.

Занятия в тёплое время года проводились прямо на улице, а поздней осенью и зимой в помещениях, но с настежь открытыми окнами. Порой температура была настолько низкой, что ученикам лесной школы приходилось «грызть гранит науки» в верхней одежде.

Удивительно, но, согласно статистике, успеваемость учеников в данных школах была намного выше, чем их успехи в традиционных учебных заведениях.