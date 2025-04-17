Дело Романовых: останки царской семьи — главная тайна русской истории

Русская православная церковь по-прежнему не признает подлинности останков последнего русского императора Николая II, императрицы Александры Федоровны и их детей, которые были обнаружены в Поросенковом логе в 1979 году, эксгумированы в 1991-м и со всеми почестями похоронены в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга в 1998-м. По прошествии почти 107 лет после расстрела в обществе так и не сложилось единого мнения о том, где же Романовы обрели последний покой — в одной из шахт в Ганиной яме или на старой Коптяковской дороге в Поросенковом логе. Сторонники первой версии убеждены, что в императорской усыпальнице покоятся останки совсем других людей, а тела Романовых палачи полностью уничтожили. Спецкор «Ленты.ру» съездил в Екатеринбург, чтобы разобраться в одной из главных исторических загадок XX века и выяснить роль Бориса Ельцина в этих событиях.

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Еще до окружной автодороги спальные районы Екатеринбурга внезапно сменяются настоящей тайгой. Деревья становятся все выше, мобильный интернет работает все хуже, и вот уже с экрана предательски исчезает последняя «палка». Путь лежит в Ганину яму, куда ранним утром 17 июля 1918 года комиссар Петр Ермаков вез тела Николая II, его жены и детей, чтобы спрятать их в заброшенной шахте. Век с небольшим назад эта местность была практически непролазной. Палачи не сомневались, что вдали от чужих глаз, в глухом лесу удастся надежно похоронить главную тайну русской истории.

Сегодня Ганина яма, можно сказать, примыкает к городской черте, и мимо проходит уже не узкая грунтовка, в которой вязли колеса крестьянских телег, а асфальтовое шоссе. Эта земля, как утверждают исследователи убийства и сокрытия останков семьи Романовых, до сих пор хранит частицы их праха.

Шахта №7

В 1919 году колчаковский следователь Николай Соколов пешком прошел весь путь от Ипатьевского дома, в подвале которого произошел расстрел, до Ганиной ямы.

«На берегу Исетского озера, в 20 верстах от Екатеринбурга, раскинулась в несколько десятков изб маленькая деревушка Коптяки, — записал он в материалах своего расследования, так не похожих на современные следственные протоколы. — Вековая уральская глушь старым бором охватила ее и почти скрыла от человеческого взора».

Николай Соколов на месте уничтожения тел Романовых во время своего расследования

Природные условия установили уклад жизни этой глухой деревушки. Летом крестьяне промышляли рыбной ловлей и сенокосом. Снимали комнаты в крестьянских избах небогатые екатеринбургские чиновники, не имевшие средств на полноценную дачу в престижном месте.

Урбанизация XX века значительно снивелировала изоляцию Коптяков. Сегодня до ЕКАД отсюда — около семи километров.

Вблизи деревушки — рудник и дорога, по которой крестьяне выезжали в Екатеринбург для продажи рыбы, молока и прочего. В те июльские дни 1918-го привычную тишину нарушил шум грузовика: ничего подобного тут еще не видели.

Деревенские видели военных, слышали взрывы гранат у шахты и потом находили в Ганиной яме (в шахте и поблизости от нее) удивительные вещи. Среди этих находок — образки, принадлежавшие царским детям, часть монастырской свечи, портретная рамка, женский палец, военный значок, офицерская пряжка, стекла от очков, искусственная челюсть и другое, а также веревка и доски от деревянных ящиков и следы двух больших костров

Мужской монастырь Святых царственных страстотерпцев в Ганиной яме

Известно, что 17 июля 1918 года служащий комиссариата снабжения Зимин явился в одну из городских аптек и от имени областного комиссара Войкова потребовал «без всякой задержки и отговорок» пять пудов серной кислоты. Доставляли к шахте и железные бочки с бензином. По версии следователя Соколова, трупы убитых в доме Ипатьева вывезли в Ганину яму и сожгли вместе с одеждой и вещами, останки растворили в соляной кислоте, затем сбросили в глубокую шахту и закидали гранатами. После такой экзекуции, скорее всего, не могли сохраниться даже отдельные фрагменты тел.

В урочище Ганина яма (ганями в старину называли рудокопов) теперь стоит монастырь Святых царственных страстотерпцев — осенью 2025-го он отпразднует 25-летие своего существования. Обитель закладывали по благословению патриарха Алексия II. Семь деревянных храмов и колокольня, музейный комплекс и та самая шахта №7, в которую Ермаков сбросил тела убитых: пожалуй, этот главное в России место сохранения памяти Романовых.

«Вблизи сей шахты в июле 1918 года огнем и серною кислотою были уничтожены честные тела святых царственных мучеников и их верных слуг», — гласит надпись на камне.

У шахты № 7

Обойти вокруг шахты можно по деревянной галерее. С внешней стороны к ней прикреплены портреты погибших — не только Романовых, но и доктора Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, камердинера Алексея Труппа, горничной Анны Демидовой.

Несмотря на кусачий морозец, в обители не безлюдно — место пользуется популярностью у туристов. Две молодые паломницы буквально парят по дощатому полу галереи, напевая что-то церковное. Кажется, они одухотворены возможностью помянуть царственных мучеников. Деловито снуют по монастырским дорожкам священнослужители. Но в их жестах совершенно не ощущается той надменности, которая присуща, например, некоторым батюшкам Троице-Сергиевой лавры. Возможно, уральские иереи еще не так устали от своих прихожан, как их подмосковные собратья.

В музейной экспозиции представлены артефакты, связанные с последним адресом Романовых. Это кирпич, балясины и фрагмент обоев из особняка Ипатьева, вероятно, сохраненные кем-то после сноса здания.

Крест на месте уничтожения тел членов царской семьи и их приближенных

Нежелательный дом

После окончательного установления на Урале советской власти в бывшем «доме особого назначения» располагались конторы различных областных ведомств. Еще до войны здесь успели поквартировать Урало-Сибирский коммунистический университет имени Ленина, музей революции, антирелигиозный музей и областной совет воинствующих безбожников. В 1970-е в усадьбе размещался учебный центр областного управления культуры.

В 1974 году дому Ипатьева присвоили статус историко-революционного памятника всесоюзного значения. Однако председатель КГБ Юрий Андропов все больше опасался того, что объект привлекает паломников. В монастырском музее представлена копия бланка с итогами голосования по вопросу судьбы дома на Политбюро: интересно, что главный партийный идеолог Михаил Суслов тогда находился в отпуске, как и московский градоначальник Виктор Гришин, а глава МИД Андрей Громыко уехал с визитом в Хельсинки. То есть «приговор» выносили без учета мнения сразу трех столпов советской политики.

Памятник императрице Александре Федоровне в монастыре Святых царственных страстотерпцев

«Антисоветскими кругами на Западе периодически инспирируются различного рода пропагандистские кампании вокруг царской семьи Романовых, и в этой связи нередко упоминается особняк купца Ипатьева в Свердловске», — говорилось в проекте постановления ЦК КПСС, подготовленном Андроповым.

В первой же фразе шеф советских чекистов прибегнул к дезинформации: Николай Ипатьев не имел отношения к купеческому сословию, происходил из дворянской семьи и после выхода в отставку с военной службы работал инженером на железной дороге.

В документе утверждалось, что «архитектурной и иной ценности особняк не представляет», что также не было правдой.

«К нему проявляет интерес лишь незначительная часть горожан и туристов, — утверждал Андропов. — В последнее время Свердловск начали посещать зарубежные специалисты. В дальнейшем круг иностранцев может значительно расшириться, и дом Ипатьева станет объектом их серьезного внимания».

Учитывая приведенные выше доводы, здание предлагалось снести.

В 1977-м дом Ипатьева исключили из списка исторических памятников государственного значения и разрушили за два дня. Первым секретарем Свердловского обкома КПСС в это время был Борис Ельцин, которому в период президентской каденции не раз приходилось за это оправдываться.

В музейно-выставочном центре указано, что дом Ипатьева сровняли с землей не просто при Ельцине, а «под его руководством», причем уничтожение здания обставили как необходимость реконструкции всего квартала. По этому плану снесли все расположенные рядом дома

Храм на Крови на месте дома Ипатьева в Екатеринбурге

В своей книге «Президентский марафон» Ельцин уверял, что в середине 1970-х «не хотел лишних скандалов» и никак не мог помешать сносу, одобренному Политбюро. По мнению Бориса Николаевича, в случае ослушания его бы отправили в отставку, а новый первый секретарь обкома все равно бы выполнил приказ.

Опасения Андропова в полной мере подтвердились в годы перестройки. 16 июля 1989 года, в очередную годовщину убийства Романовых, на пустыре, оставшемся от снесенного дома Ипатьева, состоялся первый в СССР открытый молебен по царской семье. Около 100 человек принесли самодельные хоругви, российский флаг и щит с императорским орлом, возложили цветы и зажгли свечи.

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Сегодня на этом месте высится Храм на Крови. Как утверждают горожане, решение о его строительстве принималось не без участия Ельцина. Рядом с собором находится музей царской семьи Романовых, который, впрочем, не поражает воображение содержанием своих коллекций.

В музее царской семьи

«Страдания царя говорят о страданиях России»

Совершенно особое место в вопросе сохранения памяти о семье Романовых занимает следователь по особо важным делам при Омском окружном суде Николай Соколов. Вскоре после занятия Екатеринбурга белыми Верховный правитель России Александр Колчак наделил его широкими полномочиями для расследования казни. Соколов был не первым, кто занимался этим делом, — до него осматривали место и собирали доказательства Алексей Наметкин, затем Иван Сергеев.

Однако именно Соколову удалось провести наиболее полное и профессиональное расследование, опросить свидетелей, подозреваемых и установить точку, где были спрятаны тела убитых.

«Скорбные страницы и страдания царя говорят о страданиях России, — отмечал Соколов. — Я принял на себя всю тяжесть ответственности в сознании, что служение закону есть служение благу народа»

Свою работу следователь не прекратил и после вынужденной эмиграции из России, посвятив этому делу остаток жизни. В изгнании Соколов остался практически без средств к существованию — настоящее чудо, что он сумел вывезти материалы сначала в Харбин, а оттуда — в Европу. В Париже, однако, следователь не встретил сочувствия ни у оставшихся в живых Романовых, ни у зажиточной части русского зарубежья. Вдовствующая императрица Мария Федоровна не признавала гибели своего сына, а кое-кто из генералов-монархистов и вовсе обвинил Соколова в подлоге — будто бы он все лично подстроил на шахте, а затем имитировал поисковую работу.

«В общем ходе мировых событий смерть царя как прямое последствие лишения его свободы была неизбежной, и в июле 1918 года уже не было силы, которая могла бы предотвратить ее», — к такому выводу пришел Соколов после многомесячных усилий.

Николай Соколов

Удивительно, но едва ли не единственным, кто реально заинтересовался ходом расследования гибели царской семьи, оказался автомобильный магнат Генри Форд. Он пригласил Соколова в Америку, имел с ним продолжительную беседу. Во время этого визита здоровье следователя резко ухудшилось. 23 ноября 1924 года он неожиданно скончался в возрасте 42 лет, едва успев завершить книгу о своем расследовании.

В конце 2024 года в Екатеринбурге широко отмечалось 100-летие со дня кончины Соколова. Современными паломниками и всеми теми, кому небезразлична трагическая судьба семьи последнего русского императора, юрист почитается наравне с теми, чье убийство он расследовал. Тогда же у шахты №7 открыли памятник Соколову.

Возникает вопрос: не означает ли это, что таким образом РПЦ окончательно выбрала версию следователя, которая противоречит официальной позиции?

Памятник следователю Николаю Соколову

Тайна Поросенкова лога

В 1920 году Яков Юровский, комендант дома Ипатьева, руководивший расстрелом царской семьи, по заданию главного партийного историка, заместителя наркома просвещения РСФСР Михаила Покровского по памяти записал, как происходил расстрел царской семьи и сокрытие трупов, — этот документ известен исследователям как «записка Юровского». Там утверждается, что в руднике в Ганиной яме предполагалось временно спрятать тела, чтобы подыскать тайник понадежнее. Смущало чекистов то, что захоронение могли видеть местные жители.

Новой могилой Романовых должны были стать три очень глубокие и заполненные водой шахты, в которых планировали утопить трупы, привязав к ним камни. 18 июля тела достали, погрузили на телеги, а уже в пути переложили на прибывший грузовик, который постоянно застревал в тяжелом грунте, а под утро 19 июля окончательно увяз в грязи. Уставшая команда опасалась появления свидетелей, поэтому решено было захоронить останки прямо у дороги.

«Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения (яма была неглубока), — писал Юровский. — Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали — следов ямы и здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне — этого погребения белые не нашли»

Далее чекист описал координаты этого места рядом с железнодорожным переездом на линии между Коптяками и Верх-Исетским заводом. Сегодня данная локация известна как Поросенков лог: именно там в 1979 году Александр Авдонин и Гелий Рябов наткнулись на останки людей, посчитав их принадлежащими членам семьи Романовых и их окружению. Их поиски поддерживались министром внутренних дел СССР Николаем Щелоковым, который по какой-то причине проявлял большой интерес к выяснению обстоятельств гибели Николая II (такие исследования проводились еще в 1964-м, но после отставки Хрущева были прерваны).

По свидетельству сына министра Игоря Щелокова, в какой-то момент его отец задался целью во что бы то ни стало обнаружить останки Романовых. Когда летом 1976-го министр оказался в Свердловске на всесоюзном совещании, то первым делом попросил отвезти его в Ипатьевский дом.

«Это наш долг — найти царские останки и похоронить их по-христиански», — говорил в семейном кругу член ЦК КПСС.

Летом 1991 года, после изменения политической ситуации в стране, Авдонин провел эксгумацию тел в Поросенковом логе. Экспертиза установила принадлежность останков Николаю II, Александре Федоровне и детям, кроме царевича Алексея и великой княжны Марии (их останки нашли в 2007-м), а также членам свиты. Однако уже тогда некоторые эксперты ставили официальные выводы под сомнение.

Распространена версия и о том, что захоронение трупов в Поросенковом логе на самом деле было величайшим в истории подлогом и мистификацией, а так называемая записка Юровского — фальшивкой, к которой сам чекист никакого отношения не имел. Не исключается даже, что у старой Коптяковской дороги могли похоронить тела посторонних людей, убитых или умерших в те дни, чтобы пустить белогвардейцев по ложному следу, — нельзя забывать, что уже 25 июля 1918 года Екатеринбург был взят армией Колчака.

Храм святителя Николая Чудотворца у шахты № 7 в Ганиной яме

По мнению историка Петра Мультатули, воспоминания Юровского могли стать «основой для создания ложной версии убийства и ложного могильника».

«Юровский мог участвовать в создании своей "записки" только в том случае, если бы перед ним поставили задачу создать ложную картину убийства царской семьи и сокрытия ее тел, — считает он. — Но, судя по нелепым ошибкам и незнанию обстановки вокруг екатеринбургского злодеяния, которые допускает обер-палач в своей "записке", думаю, что к ней он никакого отношения не имеет».

Сторонники этой версии находят большое количество нестыковок в расследовании Владимира Соловьева, проводившемся после 1991 года и опиравшемся прежде всего на показания и воспоминания убийц семьи Романовых и свидетелей их расстрела. В качестве аргумента в защиту своей позиции они приводят и тот факт, что РПЦ до сих пор не признала подлинность царских останков, найденных в Поросенковом логе.

В 1993-м году при участии президента Ельцина была создана правительственная Комиссия по исследованию и перезахоронению останков Николая II и членов его семьи, а еще пять лет спустя Борис Николаевич и Наина Иосифовна Ельцины присутствовали на церемонии погребения царской семьи в Петропавловской крепости.

«Расправа в Екатеринбурге стала одной из самых постыдных страниц в нашей истории, — сказал глава государства в тот день. — Предавая земле останки невинно убиенных, мы хотим искупить грехи своих предков»

Существует предположение, что организацией официальных похорон Романовых Ельцин пытался «загладить вину» периода своей работы в Свердловске, поскольку все годы перестройки ему пеняли за снос дома Ипатьева.

Профессор кафедры уголовного права Российского государственного педагогического университет им. А. И. Герцена, в прошлом следователь МВД Сергей Милюков тоже считает историю с найденными останками царской семьи фальсификацией. На его взгляд, настоящих останков последнего русского императора Николай II в Петропавловской крепости нет.

«Знал ли об этой фальсификации Щелоков? Вопрос, — говорит Милюков «Ленте.ру». — Скорее всего, останки были истреблены [вскоре после убийства]. Неслучайно ведь церковь до сих пор не признает подлинности останков. Думаю, скелеты раскопали на кладбище в Англии, чтобы генетически подтвердить их причастность к царской семье. Это могли быть какие-нибудь полузабытые ответвления [представителей династии Виндзоров], которые извлекли из склепа и выдали за Романовых»

В Поросенковом логе (сторонники версии об уничтожении останков в Ганиной яме считают, что это название появилось много позже 1918 года с целью глумления над памятью императорской четы) находится мемориал Романовых, с 2014-го — объект культурного наследия «Место обнаружения останков членов царской семьи Николая II на Старой Коптяковской дороге». Официальное же наименование этой местности в медвежьем углу Екатеринбурга — Железнодорожный лесопарк.

Вход — через символические ворота с иконой. По периметру с одной стороны — полуразвалившийся забор из бетонных блоков, в нескольких шагах набросаны какие-то отходы, хотя и установлена табличка «Свалка мусора запрещена». В холодное время года здешние места выглядят особенно уныло, даже зловеще. Если нужно дать определение слову «хтонь» одной картинкой, то лучше видов не найти. Несмотря на близость дороги и гул проходящих товарняков, в лесном массиве становится не по себе, воображение рисует голодных волков, притаившихся за деревьями, а то и персонажей потустороннего мира. Зачем Юровский потащил сюда обезображенные тела — неясно. Особой логики в его действиях не прослеживается.

«Здесь скрывали от людей останки царской семьи и верных ей лиц», — указано на гранитной плите. А на соседней написано, что здешняя земля по сей день содержит части праха императора, императрицы, их дочерей и приближенных. Особо упоминается, что в 1991 году останки изымались при поддержке губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя (тогда легендарный региональный политик занимал пост председателя Свердловского облисполкома) и были захоронены в Санкт-Петербурге в 1998 году при участии президента Ельцина.

Место, где были найдены останки Алексея и Марии, отмечено крестом и отгорожено заборчиком.

В Поросенковом логе

Инициаторы создания мемориала стоят в жесткой оппозиции к РПЦ МП (Русской Православной Церкви Московского патриархата), пишут данную аббревиатуру на своем сайте с маленькой буквы, по отношению к представителям православной церкви употребляют такие выражения, как «путают берега». Две стороны принципиально расходятся по ключевому вопросу: где погребены останки царской семьи.

Результатом наличия двух версий и явился данный феномен: в нескольких километрах друг от друга имеются два места, которые связывают с Романовыми и куда устремляются паломники со всей России: «церковная» Ганина яма и «светский», даже фрондерский Поросенков лог. Каждый делает свой выбор, исходя из собственных взглядов на проблему

Руководители мемориала Романовых считают, что парку грозит «уничтожение через религиозную застройку». Как минимум с 2021 года они собирают подписи в защиту мемориала и отчитываются о приезде спецтехники и проведении буровых работ, угрожающих объекту.

«Любое строительство уничтожит уникальный памятник нашей с вами российской истории! — кричат распространяемые ими информационные бюллетени. — Нужны действительно массовые обсуждения, а не дружное и постыдное молчание».

В 2022 году эти люди заявили о поджоге мемориала, к которому якобы мог быть причастен бизнесмен Василий Бойко-Великий. Впрочем, его представители тогда сообщили «Ленте.ру», что предприниматель никакого отношения к возгоранию в Поросенковом логе не имел.

Местные жители, с которыми удалось поговорить корреспонденту «Ленты.ру», удивили своей осведомленностью в вопросе идентификации царских останков. В целом народ, казалось, склоняется к «церковной» версии.

«Поросенков лог — место очень неоднозначное, — говорит один из местных жителей. — Вообще, многие думают, что там ничего не было, никаких останков там не находили. Захоронение произошло в Ганиной яме, где тела сжигали несколько дней. От них ничего не осталось, нечего было потом находить»

Собеседник «Ленты.ру» считает, что об этом свидетельствуют и результаты расследования Соколова, и тот факт, что в Ганиной яме находили принадлежавшие царской семье вещи.

«Неслучайно церковь не признает подлинность останков, и монастырь построили именно в Ганиной яме, — заключает екатеринбуржец. — Возможно, в Поросенковом логе были найдены другие останки, которые надо было похоронить».