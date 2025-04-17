Конвейер инвалидов: главный специалист Минздрава годами калечил пациентов

85 лет назад, в 1940 году, молодой советский врач Василий Миловидов вместе с двумя коллегами пошел под суд за подпольный аборт — всех троих приговорили к тюремному заключению, а также лишили права заниматься медицинской деятельностью. На этом врачебная карьера Миловидова могла бы закончиться, но все сложилось иначе: он сумел не только скрыть судимость и вернуться к врачебной практике, но и получить степень доктора медицинских наук, а годы спустя стал главным урологом Минздрава РСФСР. И можно было бы порадоваться за человека, который вернулся к своему призванию и добился успеха. Если бы не одно обстоятельство: на протяжении многих лет Миловидов проводил операции, в результате которых его пациенты становились инвалидами. Страшная правда вскрылась, когда главный уролог в ходе плановой операции допустил чудовищную ошибку. Последовавший за этим скандал потряс медицинские круги Советского Союза. Историю громкого, но ныне забытого уголовного дела изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

© Фото из архива музея-панорамы «Сталинградская битва»

Осенью 1962 года в московском здравоохранении грянул грандиозный скандал: главный уролог Минздрава РСФСР, доктор медицинских наук Василий Миловидов во время плановой операции руками вырвал у пациента 12-перстную кишку, а затем попытался скрыть этот факт, подделав медицинские документы.

Когда это не удалось, он попытался свалить вину на коллег, в том числе на ставшего легендарным к тому моменту профессора Василия Иванова, а затем стал искать другие варианты выхода из ситуации. Но уже через месяц выяснилось: на протяжении нескольких лет главный уролог брал здоровых людей и проводил им операции, превращавшие граждан в инвалидов.

При этом результаты всех исследований доктор просто подделывал. Также стало известно, что ранее Миловидов был судим, но скрыл этот факт от всех. Впрочем, и на этом тайны врача не заканчивались: как оказалось, более чем за 12 лет он сфальсифицировал целую серию научных работ.

Из-за этого под угрозой закрытия оказались два НИИ, а диссертация Миловидова содержала ошибки, за которые студентов отправляли на переэкзаменовку. Когда результаты служебной проверки положили на стол министру здравоохранения, он громко заявил: «Этот слащавый паразит хуже врагов народа».

Василий Миловидов

Черное пятно на несколько десятилетий легло и на столичное здравоохранение, и на четвертое Главное управление Минздрава СССР. Легло оно и на Второй московский медицинский институт имени Пирогова — формально операции проводились на его кафедре хирургии. А в медицинских кругах на многие годы термином «миловидовщина» стали называть действия проходимцев, подтасовывавших результаты исследований ради чинов и регалий, не стесняясь переступать через жизни пациентов. Именно так вошел в историю главный уролог Минздрава РСФСР Василий Ефимович Миловидов.

К слову, еще в начале 1990-х годов старые хирурги в сердцах порой кричали студентам: «Прекрати мне тут эту миловидовщину». Однако подробности той давней истории рассказывали не всем, а только самым доверенным ученикам, причем с наставлением при первых же проявлениях гнать подобных паразитов из клиник, несмотря на их заслуги и слащавость.

«Я решил, что это дурная сплетня»

8 сентября 1962 года в столичной городской клинической больнице №13 во время операции скончался 23-летний Василий Данилин — его оперировал Василий Миловидов.

Обстоятельства смерти были ужасными: хирург принял двенадцатиперстную кишку за кисту, вырвал ее из организма и бросил в таз. Вместе с ней оказались оторваны часть тонкой кишки (около 40 сантиметров), часть брызжейки и питавшие их кровеносные сосуды. Моментально началось кровотечение, которое Миловидов попытался ушить, но ассистировавший ему врач кафедры молодой доктор Омарходжаев потребовал немедленно вызвать другую бригаду.

Именно он нес юридическую ответственность за больного и понимал, чем грозит происходящее. О тех событиях в 2020 году мне рассказывал Александр Ермолов, доктор наук, профессор, член-корреспондент РАН и РАМН, многолетний директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

8 октября 1962 года был понедельник, этот день традиционно считался операционным днем кафедры. У меня была сложная операция в соседней операционной. И в самый разгар ко мне вбегает кто-то из операционных сестер и кричит: «Миловидов вырвал у больного кишечник, надо спасать!» Александр Ермолов профессор

По воспоминаниям профессора Ермолова, он поначалу не поверил операционной сестре: «Я решил, что это дурная сплетня, — Миловидова недолюбливали и как хирурга, и как человека. И сказал: "Ищите Иванова, ищите Молоденкова — пусть идут"».

Второй Московский ордена Ленина государственный медицинский институт имени Пирогова (ныне Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Пирогова). Профессор Василий Иванов (слева) с одним из нигерийских студентов осматривает пациента в рентгенологическом кабинете // РИА Новости

Ермолов освободился через час и сразу же направился в соседнюю операционную. Там он увидел в тазу измочаленный кусок кишечника и кипевшую у операционного стола работу. В ней участвовал профессор Василий Иванов, которому ассистировали все врачи кафедры, — большинство из них со временем станет легендами российской хирургии.

Среди них были доценты Николай Овчининский, Николай Гуртовой, Михаил Молоденков, Лебедев, ассистенты Александр Любский, Ромашов и Крейдлин. Там же находился заведующий отделением Олег Бочавер.

В операционный журнал, конечно же, внесли не всех, но в тот час вся кафедра пыталась спасти жизнь этого молодого парня Александр Ермолов профессор

Все врачи в один голос спрашивали, как такое могло произойти, — и выслушивали одинаковые ответы.

Из показаний Олега Бочавера, в 1962 году — и. о. заведующего хирургическим отделением ГКБ №13: «Около 13:00 меня срочно вызвали в операционную, которая в тот день была закреплена за кафедрой. В ней профильного пациента оперировал доктор медицинских наук Василий Миловидов. Когда я, еще не намытый, вошел в операционную, то увидел, что Миловидов держит в руках конец кишки из раны длиной 30-40 см, причем брызжейка кишечника отсутствовала. Миловидов сказал мне, что это «Меккелев дивертикул» (выпячивание стенки подвздошной кишки — патология), но я увидел, что это не дивертикул, а сама кишка. Я велел ничего не делать и пошел намываться. Когда я, намытый, зашел в операционную, то увидел, что кишка длиной около 40 см лежит в тазу. Кишка была удалена полностью, а не только слизистая. Послеоперационная рана была зашита, больной был повернут на спину. Срединным разрезом я вскрыл брюшную полость. При ревизии органов брюшной полости было установлено следующее: 12-перстная кишка отсутствовала, тощая кишка у трейцеровой связки была ушита кетгутом, у привратника желудка имелись обрывы 12-перстной кишки длиной 1-1,5 см, общий желчный проток был перевязан двумя шелковыми лигатурами и подтянут к головке поджелудочной железы, головка поджелудочной железы была размозжена, Вирсунгов проток виден не был, из-за брюшного пространства имелось кровотечение. Стало ясно, что единственно возможной операцией является панкреодоуденальная резекция (полное удаление головки поджелудочной железы, двенадцатиперстной кишки, части желудка и части тонкого кишечника. Эта хирургическая операция даже сегодня считается одной из наиболее сложных — прим. «Ленты.ру»). При наложении последних швов на кожу больной скончался. Миловидов присутствовал на операции».

«Следствие катастрофической безграмотности»

Операция пациенту Данилину, которая должна была идти не более двух часов, 8 сентября 1962 года затянулась до 22:00. Все это время 14 талантливых и опытных хирургов оставались на месте, но так и не смогли исправить страшную ошибку доктора Миловидова, которую тот допустил за пять секунд.

В 22:00 был наложен последний стежок — и ровно в эту секунду сердце Василия Данилина остановилось. Тело было отправлено на судебно-медицинское исследование, причем все до одного хирурги согласились с тем, что произошедшее — результат безграмотных действий оператора.

А уже в среду хирурги кафедры собрались на внеочередную конференцию, на которую пригласили и Миловидова. Посторонних не было — только свои.

Нам всем было ясно: произошедшее — не просто врачебная ошибка, а следствие катастрофической безграмотности, причем тень этого ЧП падает на всю нашу кафедру. Оставить без последствий такое не могли. Мы готовы были слушать, готовы были советовать и даже подсказывать — но были не готовы получить обвинения в свой адрес Александр Ермолов профессор

Неожиданно Василий Миловидов начал свое выступление так: «Я кишку не удалял. Это сделал доцент Молоденков, самовольно и безосновательно отстранивший меня от операции. И необоснованно пошедший на риск резекции панкреас, которая в ста процентах случаев вызывает летальный исход».

Мы были шокированы: так нагло повернуть ситуацию в свою пользу на глазах у коллег, каждый из которых был в операционной и спасал пациента. Такой наглости не ожидал никто Александр Ермолов профессор

Поведение Миловидова поражало еще и потому, что накануне, 9 сентября, в больнице была создана комиссия, в которую не вошли сотрудники кафедры Второго меда — для объективности расследование проводили только штатные сотрудники ГКБ № 13.

Комиссия установила: «Причиной смерти больного Данилина послужила ошибка хирурга Миловидова, который во время операции под видом кисты удалил 12-перстную кишку, рассек общий желчный проток и повредил головку поджелудочной железы».

В материалах уголовного дела есть протокол № 6 заседания кафедры, в котором записаны тезисы выступлений участников. Александр Ермолов, посмотревший его, уточнил: на деле врачи выступали более эмоционально, что не было характерно для их кафедры, но подлость Миловидова возмутила всех.

В собственной ошибке, повлекшей печальные последствия, Миловидов обвиняет товарищей, которые хотели выправить его ошибку, и делает попытку переложить свою вину на плечи других. Это противоречит здравому смыслу и обычной этике, это неблаговидный поступок. О чем мы и должны сказать профессору Миловидову. Данные нашей конференции и данные служебного расследования будут переданы в следственные органы. Принято единогласно Вывод конференции, записанный в акте № 6

Тут уместно сделать маленькое уточнение: в материалах служебного расследования Василия Миловидова называют профессором — но он им никогда не был. Дело в том, что доктор наук (им был Миловидов) — это ученая степень, но не каждый доктор становится профессором: в то время для этого нужно было выполнить ряд определенных требований.

К тому же даже в СССР профессоров не назначали, а избирали на вакантные места, причем исключительно на ученых советах. Миловидов мечтал быть профессором, стремился к этому, но коллеги под разными благовидными предлогами отказывали ему.

«Смерть связана с техническими ошибками»

В следственные органы дело Миловидова направляли не врачи: по установленному правилу, все материалы собрала и передала в прокуратуру начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы (СМЭ) Мосгорздравотдела Лилия Велишева — причем с убийственным для того времени комментарием.

Причина смерти связана с грубыми техническими ошибками, допущенными во время операции профессором Миловидовым Лилия Велишева в 1962 году — начальник Бюро СМЭ Мосгорздравотдела

При этом материалы были направлены в прокуратуру спустя месяц, 15 октября 1962 года, но за это время судебные медики под руководством Велишевой провели огромную работу: они выяснили, что операция, которую доктор Миловидов назначил пациенту, была не нужна, а часть медицинской документации оказалась сфальсифицирована.

В конце 1950-х годов, как пояснил Александр Ермолов, доктор Софронов предложил уникальный способ очистки трофических язв — он использовал вакуумный насос. В те годы это оказалось не просто прорывом, а отличным и очень надежным способом, который успешно доказал свою эффективность.

К тому же в классическую медицину пришла современная техника, что преподносилось как высочайшее достижение передовой советской медицины. Идея Софронова была столь гениальной, что каждый хирург, имевший дело с трофическими язвами (а с ними имели дело практически все хирурги), всегда удивлялся: «Как я сам до этого не додумался?»

Миловидов же, изучив этот метод, решил применить его на внутренних органах, причем используя обычный электроотсос, который тогда применялся. Он откровенно говорил: этот метод требует минимальных усилий, которые при грамотном подходе дают максимальный эффект Александр Ермолов профессор

Подобный метод Василий Миловидов решил использовать в урологии и дать ему свое имя. Для этого ему были нужны успешно пролеченные больные. Одним из них и стал пациент Данилин, которому за месяц до роковой операции Миловидов поставил диагноз «туберкулез почки».

Однако в ходе судебно-медицинского исследования тела эксперты не обнаружили никаких признаков диагностированного заболевания. Более того, при изучении истории болезни Данилина обнаружились фальсифицированные записи, которые обосновывали фальшивый диагноз: ссылка на анализ мочи, в котором выделили палочку Коха.

Только вот в настоящем анализе пациента такой отметки не было. А заодно обнаружили и настоящую причину болезни Данилина — в правой почке у него был камень больших размеров: 3,5 на 1,5 на 1 сантиметр. Его в ходе операции «не заметил» Миловидов.

«Вам будет трудно разобраться в деле»

Но зачем вообще доктору медицинских наук Миловидову понадобилось фальсифицировать данные ради опасной операции? Дело в том, что он занимался туберкулезом почки, причем пытался ввести в повседневную практику достижения научно-технического прогресса.

Миловидов взял обычный слюноотсос и стал его использовать во время операций на внутренних органах — проводить кавернотомию

Задача была одна — доказать эффективность метода. Проблема заключалась в том, что отсасывать пораженные туберкулезом ткани бессмысленно и вредно — к 1962 году врачи хорошо знали, что пораженные участки требовалось иссекать.

В итоге 15 ноября 1962 года следственная часть прокуратуры Москвы возбудила уголовное дело по факту смерти больного Данилина. А 10 января 1963 года его поручили молодому следователю Людмиле Акимовой — о ней стоит сказать отдельно.

Карьера следователя Людмилы Акимовой : справка «Ленты.ру» Людмила Сергеевна Акимова родилась в январе 1931 года в Москве. В 1948 году она поступила в Московский юридический институт, после окончания которого работала юрисконсультом на одном из столичных предприятий. В 1956 году Акимову приняли на службу в Следственное управление КГБ при Совете Министров СССР. Почти пять лет она служила в органах госбезопасности, а в январе 1961-го перевелась в следственный отдел прокуратуры Киевского района столицы. Но через год ее забрали в следственную часть прокуратуры Москвы, что по тем временам считалось очень быстрой карьерой. В 1972 году Акимова переведется в МВД СССР на должность старшего следователя по особо важным делам, где прослужит до 1991 года. Иначе говоря, она станет юристом, успевшим послужить во всех существовавших тогда силовых структурах — и в каждой получившим только благодарности, что смело можно назвать неоценимым опытом.

О деле главного уролога Минздрава РСФСР Людмила Акимова подробно рассказывала в статье «"Ошибка" доктора Миловидова», опубликованной в журнале «Следственная практика» (выпуск № 78 за 1968 год). По словам следователя, на первый допрос Миловидов принес собственноручно написанные показания об обстоятельствах проведенной Данилину операции и причинах его гибели. Они изобиловали медицинскими терминами и множеством профессиональных выражений, большинство из которых не были понятны Акимовой.

Однако ей было очевидно, что Миловидов не считает себя ответственным за смерть больного и обосновывает правильность всех своих действий при проведении операции.

По окончании допроса Миловидов снисходительно заметил, что мне, конечно, будет трудно разобраться в деле, поскольку я не медик. И заодно не преминул похвастаться своими научными работами, опубликованными в медицинских журналах Людмила Акимова следователь

Акимова поняла, что нужно тщательно проштудировать специальную медицинскую литературу. Ей пришлось читать и конспектировать учебники по общей урологии, по основным заболеваниям в этой области, существующим методам обследования больных, симптоматике и способам лечения. Разобраться ей помогли и врачи столичной ГКБ № 13.

Конвейер инвалидов

В КГБ Людмилу Акимову научили внимательно относиться к деталям, изучать все предпосылки преступлений, а также обращать особое внимание на заявления граждан. Это и стало роковым для Миловидова: зацепившись за фальсифицированный диагноз у погибшего пациента, Акимова самостоятельно поехала в больницу.

Она изъяла истории болезней всех пациентов, прооперированных Миловидовым, и назначила по ним экспертизу

Причем за ней следователь обратилась не в Мосгорздравотдел, а в Центральный научно-исследовательский институт судебной медицины Минздрава СССР.

Миловидов, узнав об этом, попросил ввести в комиссию конкретных врачей — своих добрых знакомых: главного хирурга Минздрава РСФСР профессора Краковского, главного патанатома Минздрава СССР профессора Бихерта и главного уролога советского Минздрава Анатолия Пытеля, а также хирургов Смольянинова и Лопаткину. Кроме того, уролог заявил ходатайство самому присутствовать при производстве экспертизы.

Следователь Акимова удовлетворила все эти пожелания, но и сама решила присутствовать на заседаниях экспертной комиссии. Судя по всему, Миловидов надеялся на ведомственную солидарность — он был абсолютно убежден в своей победе.

Василий Миловидов (справа) со своим пациентом и его матерью

К тому же названные Миловидовым специалисты, все как один авторитетные врачи и настоящие ученые, были серьезно заняты и собраться смогли только осенью — экспертизу начали 18 сентября 1963 года и проводили до 15 октября.

Эксперты изучили 11 историй болезней пациентов, которых оперировал Миловидов с применением разработанного им метода кавернотомии с использованием вакуумного отсоса, выслушали его объяснения (причем со ссылками на работы самих экспертов, входящих в комиссию), а также изучили операционные журналы.

Вывод экспертов оказался убийственным: из 11 прооперированных больных никто не нуждался в операции. Диагноз «туберкулез почки» всем был поставлен необоснованно, причем в восьми случаях — на основании явно фальсифицированной медицинской документации.

Из статьи Людмилы Акимовой «"Ошибка" доктора Миловидова »: «Практика показала правильность моего решения самой принять участие в заседании экспертной комиссии. Так, на вопрос, поставленный перед экспертами, «Какие ошибки были допущены во время операции?» первоначальный ответ звучал: «Миловидов допустил диагностическую ошибку, приняв двенадцатиперстную кишку за кисту надпочечника». В результате же моих дополнительных вопросов эксперты добавили немаловажные обстоятельства: А) в области почки иногда наблюдаются кистозные образования, но они никогда не достигают таких размеров, чтобы быть сходными по величине с двенадцатиперстной кишкой; Б) для облегчения диагностики в данном случае нужно было применить пункцию предполагаемой «кисты», чего Миловидовым, однако, сделано не было».

Эксперты (выбранные самим Миловидовым) единогласно установили и особо отметили в выводах, что во всех случаях Миловидов брал здоровых советских людей, а операции причиняли их здоровью тяжкий вред.

Экспертиза была закончена 15 октября 1963 года, и уже 18 октября министр здравоохранения РСФСР Владимир Трофимов подписал приказ об увольнении Миловидова с должности главного уролога Минздрава РФ. Примерно тогда же из практики убрали методические рекомендации о проведении кавернотомии по его методу.

К слову, любопытно, что во всех характеристиках было указано: Василий Миловидов — автор более 40 научных работ. Однако сегодня ни в Медицинской библиотеке, ни в Российской государственной библиотеке, ни в Государственном архиве новейшей истории не сохранилось ни одной его работы. Вряд ли это можно считать совпадением.

Между тем история профессора Миловидова на этом только начиналась.

Врачебные тайны

После страшного заключения экспертов на следователя Акимову легла огромная нагрузка: всех прооперированных больных надо было допросить, всем назначить судебно-медицинскую экспертизу, всех признать потерпевшими и установить размер вреда здоровью.

А сам Миловидов, освобожденный от работы в Минздраве, стал под разными предлогами уклоняться от следственных действий — причем до такой степени, что Акимова была вынуждена уже ему самому назначить судебно-медицинскую экспертизу, которая определила: он болен, но в следственных действиях участвовать может.

У него есть хронические болезни, но участию в следственных действиях они не препятствуют

Сейчас существует мнение, что в СССР такие дела замалчивались и о них становилось известно только из слухов. Однако 11 сентября 1964 года «Медицинская газета» опубликовала большой материал, где разбиралось дело Миловидова, причем с указанием его фамилии и фамилий тех, кто помогал ему после смерти больного вносить фальшивые записи в истории болезней пациентов.

На статью немедленно пошли отзывы, которые «Медицинская газета» пересылала в прокуратуру. Как рассказывала следователь Акимова, попутно выяснилось, что кроме ГКБ № 13 Миловидов работал по совместительству и в столичной ГКБ № 4, где также оперировал больных по поводу туберкулеза почки.

Однако в отличие от ГКБ № 13 к архиву ГКБ № 4 он доступ не получил — там были изъяты истории болезни еще четверых прооперированных Миловидовым пациентов, куда «профессор» не сумел внести изменения.

Эксперты пришли к аналогичному выводу: туберкулеза почки у всех больных не было, в оперативном лечении они не нуждались, после проведенных Миловидовым манипуляций их здоровью причинен вред, они стали инвалидами, а один из больных из-за допущенной во время операции ошибки хирурга навсегда потерял способность к деторождению Людмила Акимова следователь

Между тем среди писем, направленных в «Медицинскую газету», оказалось несколько, которые пролили свет на другие тайны Василия Миловидова, — и этим тайнам не было видно конца.

Продолжение следует.