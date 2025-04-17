Разгадана тайна «лучезарной» музыки Моцарта

Великий венский классик стал подопытным кроликом для ученых XXI века. Изучив воздействие музыки Моцарта на человека, люди науки утверждают, что существует удивительный эффект. Что делает с нашим сознанием «солнечный» гений?

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Юный виртуоз

Вольфганг Моцарт начал музыкальную учебу очень рано, и уже в четыре года будущий гений делал первые композиторские наброски. Отец держал мальчика в ежовых рукавицах: жесткая дисциплина, постоянные занятия и активная концертная деятельность с пяти лет. Леопольд Моцарт хотел, чтобы сын стал композитором, а согласно обычаям того времени музыкант мог стать композитором только после признания его исполнителем-виртуозом.

Виртуозом маленький Моцарт был признан еще до подросткового возраста. Однако это стоило ему больших усилий: многочасовые концерты перед знатью очень выматывали маленького музыканта. Однажды после выступления перед императрицей Марией Терезией Моцарт слег с жаром, его тело покрылось красной сыпью - это была скарлатина. Благодаря усилиям императорского врача мальчик смог выздороветь. Моцарты много путешествовали, давали много концертов и «скитались» по королевским дворам Европы в поисках постоянного места. Постоянные неудобства, денежные затруднения и отсутствие стабильности - все это приходилось терпеть и юному композитору.

Тем не менее современники отмечали его легкий характер, веселый нрав и любовь к шутке и розыгрышам. Моцарт обожал различные светские приемы, маскарады, любил танцевать и весело проводить время. Несомненно, это нашло отражение и в музыке композитора. Его музыка более остальных насыщена обертонами высокой частоты – от трех тысяч до восьми тысяч герц. Именно эта характеристика оставляет у слушателя ощущения «лучезарности», весны и солнца.

Эксперименты с музыкой

Первые опыты с музыкой Моцарта были проведены на крысах. Два месяца животные слушали одно и то же произведение по двенадцать часов в день. Крысы-меломаны вдруг стали умнее своих сородичей и могли пробегать лабиринт быстрее и делать меньше ошибок в процессе пути.

Первые моцартовские эксперименты на людях тоже окончились интересными открытиями. Люди слушали произведения Моцарта и другую музыку, а ученые в это время изучали мозг с помощью МРТ. Во время прослушивания любой музыки у людей активизируется та часть головного мозга, которая связана со слуховыми центрами. В других случаях может быть задействован эмоциональный центр. Но только произведения Моцарта активизировали у испытуемых всю кору головного мозга. По выражению ученых, которые наблюдали этот процесс, вся голова человека начинала светиться во время прослушивания Моцарта.

Ученые считают, что именно в музыке Моцарта есть неповторимое явление - уникальный ритм, который «созвучен» ритму нашей нервной системы. Музыка Моцарта может вызывает такой резонанс в коре головного мозга, который будет колебаться с частотой нашей нервной системы – 20-30 секунд. Проанализировав частотные характеристики других классических композиторов, а также поп-музыку разных годов, ученые составили таблицу, где чаще всего встречается это сочетание волн в 20-30 секунд. И именно Моцарт оказался первым в списке.