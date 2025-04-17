Женщина узнала о тайном сексуальном пристрастии мужа и подала на развод

Женщина узнала, что ее муж много лет был клиентом профессиональной доминатрикс и платил деньги за то, чтобы служить ей. Необычную историю отношений опубликовал Daily Mail.

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29-летняя женщина призналась, что знала о тяге мужа к БДСМ-практикам. По ее словам, однажды он предложил ей попробовать, она согласилась, но после одной попытки отказалась продолжать.

«Примерно через год я спросила, не переживает ли он из-за этого. Он сказал, что нет и ему достаточно смотреть порно с БДСМ. Я ему поверила», — вспоминает автор письма.

Однако спустя несколько лет она заподозрила неверность супруга и решила проверить содержимое его ноутбука. Там она нашла подозрительную папку с названием «квитанции за дом», а внутри доказательство многолетней связи с профессиональной доминатрикс — электронные письма, фотографии и видео.

«Сначала я позвонила своей лучшей подруге, и она сразу же приехала. Потом я позвонила ему и сказала, что все знаю. Он ничего не отрицал», — написала женщина.

Автор письма добавила, что точно знает, что у мужа не было секса с доминатрикс, тем не менее она чувствует себя уязвленной из-за того, что он годами скрывал секрет и тратил семейный бюджет. В итоге она приняла решение развестись.

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