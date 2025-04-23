Проклятые артефакты: семь вещей, за которые люди расплатились жизнью

История человечества полна примеров, когда, казалось бы, обычные предметы, словно неся в себе разрушительную силу, становились участниками странных событий. Это могли быть произведения искусства, антиквариат или даже мебель. «‎Рамблер» расскажет о семи известных артефактах с дурной славой.

1. Голубой алмаз Хоупа

Один из самых знаменитых проклятых предметов — алмаз Хоуп, темно-синий драгоценный камень, происхождение которого ведет в Индию. Его размер составляет 45,52 карата (9,104 г). По легенде, его вырезали из глаза статуи богини Ситы, что сразу обрекло камень на «божественное наказание».

Ювелир Жан-Батист Тавернье, вывезший его в Европу, позже был разорен и якобы погиб от дикой лихорадки в России. Затем алмаз попал к Людовику XIV. После этого монарха и его жену Марию-Антуанетту казнили на гильотине в разгар Великой французской революции.

Сменявшие друг друга владельцы — от банкиров до аристократов — сталкивались с трагическими обстоятельствами: банкротства, убийства, самоубийства, катастрофы. Один из владельцев, принц Канитовский, застрелился. Танцовщица, носившая камень, погибла под колесами кареты. Сейчас алмаз находится в Смитсоновском институте в Вашингтоне, где его изучают как редкий минерал — и до сих пор обходят стороной.

Пять загадочных артефактов, найденных под водой

2. Стул Басби

В английском Йоркшире, в трактире «Призрачный кабан», долгое время хранился стул XVIII века с устрашающей репутацией. Его связывают с преступником Томасом Басби, повешенным в 1702 году. Согласно легенде, Басби проклял стул прямо перед казнью, прокричав, что каждый, кто на него сядет, умрет.

В XX веке документировано более 60 случаев, когда люди, посидев на этом стуле, вскоре погибали. Во Вторую мировую войну пилоты королевских ВВС часто заходили в трактир — и те, кто садился на стул, не возвращались с вылетов. В 1970-х стул окончательно убрали из общего доступа: его повесили на стену в одном из музеев Крикби, Британия, где он находится по сей день.

3. Гробница Тутанхамона

Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году стало сенсацией. Но вскоре начались смерти. Финансист экспедиции лорд Карнарвон умер от заражения крови после укуса комара — причем в день, когда в Каире отключился свет, а его собака в Лондоне внезапно взвыла и умерла. Это породило слух о «мести фараона».

Погибли также археолог Артур Мейс, радиолог, делавший снимки мумии, и еще несколько участников экспедиции. Хотя скептики ссылаются на грибки в гробнице, общественное мнение сделало свое дело: миф о проклятии Тутанхамона стал поп-культурным феноменом.

4. «Плачущий мальчик»

В 1985 году британская газета The Sun опубликовала материал о том, что в нескольких пожарах по стране выживал один и тот же предмет — репродукция картины Джованни Браголина «Плачущий мальчик». Дома сгорали дотла, а произведение искусства оставалось целым и невредимым.

Пожарные стали замечать странную закономерность. Некоторые сотрудники даже отказывались заносить картину в дом. Люди начали массово сжигать копии в огне — в ответ на панику. Позже выяснилось: репродукции печатались на плотной огнеупорной бумаге с покрытием, но картина успела войти в фольклор как «огнестойкий свидетель бед».

5. Porsche 550 Джеймса Дина

Машина, прозванная «Маленьким ублюдком», унесла жизнь актера Джеймса Дина в сентябре 1955 года. Но его гибель оказалась лишь первой трагедией, связанной с автомобилем. Механик, который перевозил разбитую машину, повредил ногу, когда Porsche сорвался с платформы.

Запчасти с машины унесли жизни еще двух гонщиков. Один погиб на трассе в машине с двигателем от «ублюдка», другой — после установки подвески. Остов машины странным образом исчез во время выставки в 1960 году — его не нашли до сих пор.

6. Саркофаг египетской принцессы Амен-Ра

История «проклятия принцессы Амен-Ра» — одна из самых известных британских музейных легенд. По преданию, в конце XIX века саркофаг знатной женщине по имени Амен-Ра (иногда ошибочно именуемой богиней) был вывезен из Луксора британскими археологами и продан частным коллекционерам. С этого момента с объектом начала происходить череда странных событий.

Люди, контактировавшие с гробом, якобы заболевали, теряли состояние или даже умирали. После нескольких инцидентов саркофаг был передан Британскому музею, где персонал вскоре тоже начал жаловаться на странные происшествия — от падений и потери сознания до необъяснимых шумов в зале, где находился экспонат.

7. Картина с Папой Иннокентием X

Фрэнсис Бэкон, британский экспрессионист XX века, в 1953 году написал одну из самых тревожных работ в истории современного искусства — «Этюд по портрету папы Иннокентия X работы Веласкеса». Это вольная интерпретация знаменитого портрета Диего Веласкеса (1650). Однако у Бэкона — это не властное лицо папы, а искаженный крик боли и ужаса, запертый в прозрачной клетке.

Картина пугает не только визуально: по словам многих владельцев репродукций и работников галерей, полотно будто оказывает психологическое давление. Некоторые жаловались на ночные кошмары, тревожность, депрессию. Сама история написания также пропитана страданием: Бэкон рисовал картину в глубоком кризисе, одержимо и мучительно. Сегодня работа находится в галерее Хьюстона, Техас.

Ранее мы рассказывали про заброшенные святыни древнего мира и их легенды.