О чем не следует забывать на Пасху: приметы и традиции

20 апреля верующие отметят один из знаковых православных праздников – Пасху. У этого светлого праздника нет определенной даты, а все потому, что он привязан к лунно-солнечному календарю. Во всех храмах и церквях в ночь с 19 на 20 апреля зазвенят колокола. В домах православных не сидят без дела: на протяжении всей недели перед праздником здесь красят яйца, пекут куличи и наводят порядок. Какие традиции следует соблюдать на Пасху и о чем не стоит забывать - «ФедералПресс» попытался разобраться в основных особенностях этого весеннего праздника.

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Что такое Пасха и как к ней готовиться

На Руси Пасха всегда отмечалась с размахом, а многие христианские традиции дошли и до наших дней. Люди веками совершали различные ритуалы, придерживались обычаев, которые со временем превратились в приметы и суеверия. С праздником Пасхи тоже связано немало примет, посвященных погоде, удачам или неудачам в жизни.

Слово Пасха происходит от древнееврейского «песах», что переводе с иврита означает – миновал или прошел мимо. Это отсылка к одной из известных историй Ветхого Завета: исход евреев из Египта. В христианстве праздник Пасхи был переосмыслен и отныне символизирует воскрешение Христа к вечной жизни. Впрочем, идея, что нечто страшное минует дома людей, может показаться сегодня как никогда актуальной.

Готовиться к празднованию Пасхи можно на протяжении всей Страстной недели. Во время нее ограничений в пище и делах придерживаются даже те верующие, кому не удалось пройти сорокадневный путь Великого поста.

Что разрешено делать на Страстной неделе:

Посещать богослужения;

Молиться и размышлять;

Помогать и поддерживать своих близких;

Готовить дом к Пасхе.

В Великий или Чистый четверг, как еще называют этот день в народе, следует посетить церковь, а также принято наводить порядок в доме, но, по словам церковнослужителей, если времени нет на уборку, ничего страшного, можно навести уют и в другой день. Кроме того, если позволяет погода, рекомендуется мыть окна.

Кроме того, на Страстной неделе рекомендуется печь куличи и красить яйца. При этом покупать продукты следует уже со вторника, особенно яйца. Это наиболее ходовой продукт и в преддверии праздника можно столкнуться с дефицитом. Помимо этого, к празднику следует подготовить чистую и белоснежную скатерть к застолью. Согласно поверью, если встретить праздник Пасхи с грязной скатертью, то целый год вас будут ждать неудачи.

Что не стоит делать на Страстной неделе:

Посещать всевозможные увеселительные мероприятия и танцы.

Ссориться, ругаться и проявлять агрессию.

Начинать новые проекты.

В Пасху христиане обычно приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», а в ответ можно услышать: «Воистину Воскрес!». При этом во время приветствия принято христосоваться, то есть троекратно целовать друг друга в щеку.

Во время праздничного пасхального обеда, как дети, так и взрослые могут поучаствовать в старинной забаве – битье писанками, или раскрашенными вареными яйцами. Правила игры просты: один человек держит яйцо носиком вверх, а соперник бьет по писанке носиком другого яйца. У кого скорлупа не треснула, тот продолжает «биться» с другим человеком. Правда, большинство священнослужителей считают эту традицию светской, имеющей мало отношения к празднику.

Встреча Светлого Воскресенья Христова предполагала не только торжественную службу в храме, но и народные гулянья. В частности, после строгого поста снимался запрет на танцы, а потому празднование проходили с размахом – песнями, хороводами, играми, ярмарками. На Руси Пасху отмечали до 7 дней, а в некоторых регионах и вплоть до Троицы, которую празднуют через 50 дней после Пасхального Воскресенья.

Чем нельзя заниматься в Пасху

Православный праздник Пасхи, по мнению православных, следует проводить в кругу семьи. В этот день разрешено делать практически все, что приносит человеку радость. Однако некоторых вещей все же следует избежать:

заниматься домашней работой;

стричься или посещать баню;

работать на огороде;

посещать кладбище;

ссориться с близкими и окружающими;

выбрасывать еду с праздничного стола.

Кроме того, существует поверье об испорченных яйцах, которые грех выкидывать. Их можно закопать в землю, также как и скорлупу от тех, что были съедены. Если девушка умоется водой, в которой лежали освященные пасхальные яйца, она сохранит свою красоту и молодость надолго. На Руси люди верили, что крашенное яйцо или «крашенка» обязательно повысит урожай, для этого яйцо зарывали в пшеницу, предназначенную для посева, во время пасхальной службы.

Еще один из главных атрибутов праздника – пасхальная свеча. Люди верили, что свеча, которую верующий держит в руке во время праздничной службы, обладает особой силой. Именно с ней связано немало примет:

Если во время службы свеча гаснет, то следует ждать беды, а если свеча догорела до конца и была затушена, то все в ближайший год будет хорошо.

Воск от сгоревшей пасхальной свечи хранили до следующей Пасхи как оберег от пожара и сглаза.

Если на косяке входной двери выжечь крест пасхальной свечой, то семья будет ограждена от невзгод.

Кроме того, народ веками подмечал приметы, связанные с погодой на Пасху. В этот день по обилию дождей или напротив по количеству тепла и солнца определяли, какой будет погода до конца весны или даже летом.