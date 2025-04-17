Великий четверг: почему этот день называют чистым

17 апреля 2025 года у православных верующих наступил Великий четверг, называемый еще Чистый четверг, Страстной четверг или Великий четверток - четвертый день Страстной недели. С утра заголовки СМИ шумно сообщают, что Чистый четверг - день, когда патриарх московский и всея Руси Кирилл омоет ноги 12-ти священнослужителям, а вечером из храма домой надо принести зажженные свечки, стараясь при этом, чтобы апрельский ветер не задул огня. Все так, хотя событий, которые происходят в Великий четверг гораздо больше и о них надо рассказывать последовательно. "РГ" кратко объясняет, в чем уникальность четвертого дня Страстной недели, что в этот день происходит в храмах и как это связано с тем, что случилось две тысячи лет назад в Иерусалиме - с Тайной Вечерей и Молением о чаше. И, конечно, мы расскажем, откуда взялась традиция приносить из храма вечером зажженные свечки, а также про то, как провести Чистый четверг правильно: что надо сделать, а чего делать не стоит.

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В чем уникальность Великого четверга? Какие события происходили в Иерусалиме две тысячи лет назад? И что такое Тайная вечеря?

Великий четверг - день напряженных богослужений. Кроме утренней Божественной литургии и долгой вечерней службы, когда во время чтения 12-ти евангельских отрывков верующие стоят с горящими свечами, именно в Великий четверг раз в год в Церкви происходит уникальных событие - чин, то есть специальное последование, омовения ног.

Но обо всем по порядку. Чем дальше Страстная неделя, тем больше мы погружаемся в события последних дней земной жизни Христа. В Великий четверг Церковь возвращает нас к Тайной Вечери. Событию, которое произошло перед тем, как Христа взяли под стражу. Тайная Вечеря - это последний ужин, трапеза Христа со Своими учениками накануне Его крестных страданий. Во время Божественной литургии вспоминают четыре евангельские события, произошедшие именно в четверг. Первое - омовение Христом ног Своим ученикам перед Тайной Вечерей. Это омовение было знаком глубочайшего смирения Христа и Его любви к Своим ученикам. Во время этой же вечери, как сказано в Евангелии, "диавол уже вложил в сердце Иуде Искариоту" мысль предать Христа. И Иисус, видя сердце предателя, сказал об этом на вечере, как бы давая Иуде возможность остановиться. Этот евангельский эпизод тоже вспоминают на Божественной литургии Великого четверга.

Почему верующие стараются причаститься именно в Чистый четверг во время Божественной литургии? Что такое Евхаристия?

Третье событие необычайно важно для каждого верующего. Дело в том, что именно во время Тайной Вечери Христос установил Таинство Евхаристии. Греческое слово "евхаристия" означает "благодарение". В христианстве Евхаристией называется Таинство причащения Тела и Крови Христовых, Таинство благодатного (то есть совершенного по воздействию благодати) единения верующего с Богом. Установленное Христом во время Тайной Вечери, Таинство и поныне совершается в храмах во время каждой Божественной литургии. В память о том, что Таинство Евхаристии было установлено в четверг Страстной недели, многие верующие стараются причаститься именно во время литургии Великого четверга.

Что такое Моление о чаше?

И, наконец, четвертое евангельское событие, которое вспоминают во время литургии в Великий Четверг - это молитва Христа в Гефсиманском саду. Иисус знал, что Ему предстоит, "душа Его скорбела смертельно", и, как сказано в Евангелии, Он молился "до кровавого пота". Это моление Христа часто называют "Молением о чаше", потому что, взывая к Богу Отцу, Христос просил, чтобы, если возможно, "миновала Его участь сия": "Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси чашу сию мимо Меня". Но дальше Христос добавлял слова полного смирения перед грядущей участью и волею Бога Отца: "впрочем, не как Я хочу, но как Ты".

Вот эти четыре важнейшие евангельские события вспоминают в храмах в Великий четверг Страстной недели во время Божественной литургии. А в честь того, что перед Тайной Вечерей Иисус омыл ноги Своим 12-ти ученикам, патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает в Храме Христа Спасителя Москвы чин омовения ног 12-ти священнослужителям.

Почему во время вечернего богослужения в Чистый четверг верующие стоят в храмах со свечами? Зачем в Чистый четверг приносят домой зажженные свечки?

Вечером Великого четверга в храмах читаются двенадцать евангельских отрывков, повествующих о страданиях и крестной смерти Христа, вспоминаются слова Господа на Кресте, Его распятие и погребение.

По давней православной традиции во время чтения двенадцати Евангелий верующие стоят в храме с зажженными свечами. Потом после службы этот огонек приносится домой, и на переплетах окон, на дверных косяках коптится крестик. Этот обычай идет со времен ветхозаветной Пасхи. Верующие, пришедшие в храм вечером в Великий четверг, заранее готовятся к тому, чтобы донести до дома свечку не потухшей, помещая ее для этого в специальную лампаду.

Почему Великий четверг Страстной недели называют чистым? Что надо обязательно сделать в Чистый четверг, а от чего лучше воздержаться?

Великий четверг называют чистым неслучайно. С одной стороны, это день духовного очищения - ведь именно в этот день все стараются исповедоваться и причаститься, а с другой стороны, имеется в виду бытовая сторона нашей жизни. Именно в Чистый четверг (между или после церковных служб) верующие убираются дома, готовят куличи и пасхи, красят яйца к Светлому празднику Воскресения Христова.

При этом священники объясняют: уборка по дому и праздничные приготовления к Пасхе не должны мешать посещению храма, все-таки главное происходит там.

Завтра, 18 апреля 2025 года, Великая пятница - самый скорбный день в году. Именно в пятницу совершилось распятие и крестная смерть Христа на Голгофе.