Полюс холода: как дайверы в -60 °C добывают в ледяных реках кости древних гигантов

Якутский дайвер Егор Васильев уже десять лет исследует ледяные реки республики, поднимая со дна уникальные артефакты прошлого. Вместе с командой профессиональных водолазов он обнаружил сотни окаменелостей доисторических животных – от мамонтов до древних носорогов, а также инструменты первобытных людей. Даже 60-градусные морозы не останавливают исследователей – в таких экстремальных условиях они продолжают свою работу, передавая все находки ученым и музеям Якутии.

Детская мечта

«Стать водолазом была моя мечта с детства. До поиска окаменелостей я работал в службе спасения и ездил в командировки по республике. В 2008 году совершил свое первое погружение. Работая спасателем, видел на дне рек огромные кости, которые меня сильно поражали», – рассказал в интервью ЯСИА Егор Васильев.

Узнав, что на дне водоемов можно обнаружить окаменелости древних животных, Васильев увлекся палеонтологией. С каждым годом он погружался в эту тему все глубже. Более чем за десять лет профессиональной деятельности он со своей командой обследовал практически все районы Якутии – от Белой Горы и Чокурдаха до Среднеколымска, Зырянки и Черского. Команда работала у берегов Тикси, в Оленьке, Хонуу, Жиганске, Амге и других местах, а также проводила погружения на Чукотке, в Восточно-Сибирском море и у Ляховских островов моря Лаптевых. Исследования ведутся круглогодично, как только выдается возможность.

Зимние погружения

По словам дайвера, зимой вода подо льдом приобретает особую прозрачность и спокойствие, несмотря на экстремально низкую температуру, близкую к нулю градусов. Эти условия значительно облегчают поиск окаменелостей. Для работы в таких условиях дайверы используют специальные заказные водолазные костюмы, позволяющие выдерживать длительное пребывание в ледяной воде.

«Обычно погружаемся парами: дайверов страхуют с помощью веревки на поверхности. Один заплыв длится полтора-два часа. Ниже восьми метров под тощей воды ничего не видно, поэтому берем с собой фонарики. А металлическим инструментом стучим по подводным объектам, чтобы определить, окаменелость ли перед нами», – поделился Васильев.

Расход кислорода в баллонах значительно увеличивается при работе на больших глубинах, активном дыхании и интенсивных движениях, пояснил дайвер. Поскольку экспедиции сосредоточены на поиске окаменелостей, дайверы перед обнаружением ценных находок стараются минимизировать расход газа, перемещаясь максимально плавно и размеренно. В процессе погружений команда поддерживает связь через специальные подводные устройства, оперативно сообщая на поверхность о важных находках для подготовки к подъёму. После выхода из воды участники немедленно согреваются в специально оборудованной палатке, которую устанавливают непосредственно над рабочей прорубью.

Опасные погружения

Среди профессиональных водолазов озера считаются наиболее опасными. Перед любым погружением в озеро проводится тщательное обследование и замер глубин. Например, в Аллаиховском районе возле Белой горы встречаются внешне небольшие водоемы, достигающие 70-метровой глубины. Сам Васильев во время одной из экспедиций погружался там до 30 метров. По его словам, донный рельеф часто непредсказуем. Особую опасность представляют так называемое «двойное дна» – когда под видимым дном обнаруживаются глубокие полости и пещеры.

«Однажды мы попались в такую ловушку: думали, что спустились на дно, но тут появилась щель, внутри которой были целая глубокая пещера и множество рыб. Старцы говорят, что рыба прячется в болотной топи на дне озера, и потому ее не видно, но оказалось, что она вся проплывает в такие пещеры», – рассказал дайвер.

Максимальная глубина погружений Васильева составляет 70 метров - этот опыт он получил в Чёрном море во время учебных работ по строительству водозаборных сооружений. Техника безопасности требует строгого соблюдения режима погружений: ограничения по глубине и времени нахождения, обязательные декомпрессионные остановки при подъеме, плавное изменение давления. Эти меры необходимы для предотвращения образования газовых пузырьков в крови и тканях организма при декомпрессии.

Находки

Как рассказал Васильев, на дне рек Якутии сохранились целые пласты окаменелостей, сформировавшиеся за тысячелетия изменений ландшафта. Размывая грунт, водные потоки обнажают костные останки древних животных, создавая уникальные условия для исследований. За годы работы экспедиционная команда подняла со дна сотни ценных находок: черепа и кости мамонтов, зоргелии, пещерных львов, доисторических бизонов, носорогов и лошадей, а также орудия древних людей – долото и топор.

Особую ценность представляет рог широколобого лося – древнего предка современных лосей, обитавшего ещё до эпохи мамонтов. Найденный в 2021 году на дне реки Адыча, он является единственным в России настолько хорошо сохранившимся образцом этого вида. Если будет найден целый череп широколобого лося, то станет первой подобной находкой на территории Якутии.

«Когда внезапно обнаруживаешь под водой окаменелости, вздрагиваешь и удивляешься, что раньше на Земле жили настолько большие животные. Часто я представляю их в полный рост. Это вызывает сильные эмоции, которые невозможно передать словами. Их можно ощутить, только самому погрузившись в воду», – поделился дайвер.

Команда использует специальный подводный парашют для подъема окаменелостей любого размера. Устройство накачивается воздухом и выталкивает объекты на поверхность – таким способом можно поднять даже затонувшие автомобили. Главное условие – подготовить достаточно большую прорубь, чтобы находка свободно прошла через лунку.

Репортаж для журнала The New York Times

Якутские документалисты Евгения и Максим Арбугаевы обратились к дайверу через коллег в поисках опытных специалистов для съемок репортажа в The New York Times. Для экспедиции была выбрана река Адыча возле села Бетенкес Верхоянского района – он известен как полюс холода и богатое палеонтологическое месторождение.

Для экспедиции Васильев собрал команду из десяти профессиональных водолазов, включая Олега Гурьева, Ивана Горохова и Иннокентия Другина. Все участники прошли специальное обучение в Москве и обязательную медицинскую комиссию, обладая опытом работы в экстремальных полевых условиях. Подготовительный этап занял значительное время: были согласованы все организационные вопросы с администрацией Верхоянского района, тщательно спланированы маршруты и мероприятия. Существенную поддержку оказали документалисты Арбугаевы – их знакомые помогли обеспечить экспедицию продовольствием и организовать предварительную доставку оборудования.

«Наша экспедиция прошла в феврале и длилась больше недели, мы погружались на дно реки Адычи на 15–18 метров. Жили в трех платках для сна, еды и погружений, топили печки и иногда рыбачили. Каждый день бурили проруби и ныряли в ледяную воду по несколько раз», – рассказал Егор Васильев.

В ходе экспедиции был найден целый череп носорога с челюстью возрастом до 130 тысяч лет, зубы мамонта и половина черепа бизона. Репортаж об этой экспедиции был опубликован в американском журнале The New York Times, а фотография якутского дайвера была обложке на мартовского выпуска.