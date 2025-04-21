«Черный песок»: зачем медики и алхимики изобрели порох

О происхождении пороха многие годы велись споры: его изобретение приписывали китайцам, арабам, европейцам. Кто на самом деле внес вклад в это взрывоопасное дело? И как вещество, которое изначально создавалось для фейерверков, стало неотъемлемой частью военной промышленности? Об этом читайте в материале MIR24.TV.

© Мир24

Китай родина пороха

По легенде, на рубеже V-VI веков один китайский медик изучал свойства селитры. Его наблюдения стали использовать лишь через несколько столетий, когда начали изготавливать пороховую смесь. Китайцы разработали несколько видов пороха с разной скоростью горения. Так, «черный песок» стал не только взрывчатым, но и воспламеняющимся веществом. Позже эти разработки стали частью военного дела. На основе взрывчатого вещества было создано множество оружий: стрелы с пороховыми наконечниками, пищаль с мощным пламенем огня, огнестрельное оружие. Изначально же горючую смесь собирали использовать лишь для создания огненных эффектов и фейерверков. Развивать пороховое дело продолжили европейские алхимики, создавшие собственные рецептуры.

Когда порох пришел в Россию?

Считается, что впервые порох использовали в России в 1382 году во время обороны Москвы от татар. Такая дата указана в летописях. Также существует упоминание 1389 года Карамзин писал, что порох в Россию из Европы завезли именно тогда.

Китайцы открыли миру способность пороха не только подрывать, но и бросать снаряды на большие расстояния. Тогда ученые стали совершенствовать технологии изготовления вещества, искали новые источники сырья для получения компонентов селитры, серы и угля.

Изначально порох применялся в виде порошка. Делалось это потому, что в первую очередь вещество разрабатывалось как лечебное средство. Однако использовать его в таком виде для орудий было неудобно. Порохом в древности лечили гонорею, сифилис, а также различные виды «заражения крови».

Развитие порохового дела в России

В России пороховое дело стало активно развиваться в XVI веке. Шло активное строительство заводов, поиск новых рецептур, совершенствовались технологии производства. В это время взрывчатка часто применялась в военном деле при осаде крепостей. Согласно историческим источникам, во времена правления Ивана IV в год производилось несколько сотен тонн взрывного пороха. При Петре Великом эти показатели достигали цифры до 1000 тонн в год. К слову, Петр Первый реформатор русской артиллерии заложил пороховые заводы в России. При нем пороховое дело стало развиваться на уровне научно-технических разработок. В Санкт-Петербурге до сих пор действует Охтинский пороховой завод одно из старейших предприятий города.

Эпоха Просвещения

В эпоху Просвещения в пороховом дело произошел прорыв было найдено лучшее соотношение ингредиентов: 75% нитрата калия, 10% серы и 15% угля. В это время строились новые заводы, создавались технологии производства. Российский порох был одним из лучших в мире, что упоминается в некоторых источниках. XIX век истории пороха в России отмечен наращиванием производственных мощностей. В сравнении с эпохой Петра показатели уменьшились, но не значительно до 600 тонн в год. Однако шла активная модернизация сферы создавались даже учебные заведения порохового дела.

Также в России была обозначена идея безопасного хранения взрывчатки с помощью добавления к ней графита. К ХХ веку взрывчатку в России применяли во всех сферах: земной, воздушной и даже водной, наполняя ей подводные мины.

При использовании пороха наблюдался недостаток образование дыма при выстреле и налипание частиц на стенки ствола. Российский ученый Л. Н. Шишков в 1857 году решил эту проблему, создав усовершенствованный состав пороха.

Все страны вели собственные наблюдения и испытания в пороховом деле, однако состав вещества у всех был почти идентичен. При этом для ружей использовалась мелкозернистая смесь, а для дальнобойных установок порох с особо крупными фракциями.

Процесс производства пороха состоял из следующих этапов:

Измельчение всех компонентов (селитры, серы и угля);

Приготовление смеси;

Горячее прессование смеси;

Зернение смеси;

Сортировка;

Упаковка.

До конца XIX столетия порох оставался единственным взрывчатым веществом, используемым для различных целей от военного до инженерного дела.

Органическая химия и развитие отрасли

В ХХ веке возникает новое направление органическая химия. В ней разрабатываются синтезированные составы, в частности нитроглицерин основа для производства бездымного пороха.

Во Франции был выведен рецепт пироксилинового пластинчатого соединения. Новая взрывчатка превосходила старые составы пороха по всем показателям, не давала дыма и не оставляла нагара внутри створа.

Новинкой для Европы стал новый состав пороха пироксилино-нитроглицериновый, предложенный известным ученым А. Нобелем. В новом составе была снижена скорость горения и увеличение химической стойкости смеси. Этот порох не сырел и не требовал долгой сушки, что сделало быстрым процесс изготовления.

К концу XIX столетия в мире существовало четыре вида пороха: пироксилиновый, пироколлодийный, баллиститный и кордидный.