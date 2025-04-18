Как русский и канадец дошли до Северного полюса на лыжах

Россиянин Михаил Малахов и канадец Ричард Вебер дошли на лыжах от канадского острова Ворд Хант до Северного полюса и обратно по полярным льдам, которые дрейфуют вместе с океанскими течениями. Это случилось 30 лет назад, и с тех пор их рекорд никто не смог повторить.

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Экспедиция полярников длилась 123 дня: они грамотно рассчитали рацион питания, подобрали экипировку так, чтобы не умереть от холода и ветра.

Русский был врачом, а канадец - технарем, и это сочетание профессий тоже способствовало успеху.

Шли одни, без сопровождения с воздуха и без использования собачьих упряжек, без телефонов и другой связи, а только на силе духа и с помощью своих физических ресурсов... И совершили настоящий подвиг.

Как это было, вспоминали известные полярники, ученые, исследователи в редакции "Российской газеты" на пресс-конференции, посвященной легендарной экспедиции и современным возможностям освоения Северного полюса и Северного Ледовитого океана.

Экспедиция Малахова-Вебера была уникальной, убежден заместитель главного редактора "Российской газеты" Юрий Лепский. Он много лет дружит с полярником и врачом Михаилом Малаховым, а 30 лет назад прилетел в Резолют Бей, чтобы встретить выдающихся путешественников.

"Для нас важно, чтобы полярники, которые осваивали эти территории сегодня, делали это не в конфликтах и не в разделах, а через международную дружбу", - подчеркнул он.

Между тем и сегодня всех интересует вопрос, как удалось совершить такой марш-бросок по северным льдам.

"Нам помог большой опыт полярников, которые уже осваивали Арктику. За нами стоял опыт путешественника Дмитрия Шпаро, когда он совершил свою первую экспедицию в 1979 году, помогла и помощь радистов, - говорит российский путешественник Михаил Малахов. - В Арктике не думаешь про героизм, прорыв в ее освоении... Я представлял нашу страну как врач. Для меня было важно провести тщательный анализ, чем мы там будем питаться, во что одеваться. Это была история про новую систему жизни и состояние человека, который находится на дрейфующих льдах Северного Ледовитого океана".

У каждого из полярников был груз по 230 кг, они должны были идти по тропе 120 дней, 20 километров в день на лыжах без выходных. И тщательная подготовка к такому событию продолжалась 6 лет.

Михаил Малахов и Ричард Вебер, надеясь только на себя, двигались в точку соединения параллелей и меридиан, которая была для них общей.

"Мы жили жизнью движущихся льдов, - рассказал российский участник экспедиции. - Важно было сохранять баланс энергии. После экспедиции мы выглядели, как сушеные Гераклы. У меня была потеря веса 1,2 килограмма, а у Ричарда - 1,8. Тело перестроилось. Но это был великолепный результат. Без подготовки можно и 20 килограммов потерять, что при моем весе в 70 килограммов это критично".

В условиях вечной мерзлоты и одиночества важно было еще не терять человеческий облик. И полярникам это тоже удалось. В палатке чистили зубы по утрам, брились, чтобы не замерзнуть от скопления испарения воды в щетине. "Усы и борода - охлаждение", - объясняет Малахов. А когда пили кофе, который был обязательным ритуалом, чего бы это ни стоило, старались погрузиться в атмосферу дома и тепла. Хотя женам первооткрыватели сказали: "Если что-то случится, их тела не надо искать". Арктика для этого очень опасна.

В сложных обстоятельствах Малахов и Вебер ни разу не поссорились.

"Мы с Ричардом разные люди, он весь внутри себя, а я больше публичный, люблю поболтать. Но болтать в Арктике зря не стоит. И мы не ругались", - признался Малахов.

Удивительный факт: за 100 километров до Большой земли Михаил Малахов почувствовал запах мхов и лишайников. "В человеке открываются колоссальные обонятельные возможности и жизненные резервы, - комментирует он. - Мы можем больше, чем думаем".

В конце путешествия рекордсмены обнялись и сделали вместе шаг навстречу Большой земле. И несмотря на мужество и силу, заплакали, разрыдались. Потом они решили, что так выходил стресс, который все это время нельзя было показывать. К слову, Ричард Вебер после этого подвига стал двадцатикратным чемпионом Канады по лыжным гонкам.

В "РГ" выразили благодарность спонсору той экспедиции, гражданину США Джефу Мантелу, напомнив русскую поговорку о первой ласточке - птице, которая извещает о весне, о потеплении отношений. Кстати, Джеф Мантел является еще и профессором математики, профессиональным спортсменом, полярником, он участвовал в работе Русского географического общества на Шпицбергене, на Аляске, на Северном полюсе.

"Они сделали что-то мистическое, я был профессиональным футбольным арбитром много лет, в меня стреляли, и было 30 случаев, когда моя жизнь подвергалась опасности. Но это не идет в сравнение с рисками Михаила Малахова и Ричарда Вебера. Мы были очень счастливы, что они вернулись домой целыми и невредимыми. Два человека творят такое чудо и вносят вклад в невероятную экспедицию. И они стали для меня братьями, особенно Михаил", - ответил Джеф.

Малахов упомянул еще одного канадского спонсора Мишеля Пирона, который настроил полярников на победу, сделав их монумент, когда те еще не стартовали. "Права на ошибку у нас не было", - подчеркнул российский полярник и вспомнил, как им помогли радисты Володи Леденева.

По мнению Юрия Лепского, легендарная тропа в некоторым смысле потеряла свою сакральность: позже она превратилась в дорогу, потом - в шоссе, и Арктика стала освоенной. Однако, по мнению полярного путешественника Дмитрия Шпаро, освоение Северного полюса не может потерять своего сакрального значения. "Дети, которые сейчас проходят маршрут в 100 километров до Северного полюса, гордятся своей выносливостью. Я уверен, что "оголтелые" люди появятся и снова пройдут этот и другие маршруты", - подчеркнул он.