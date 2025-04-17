Нарушил приказ, но спас спецназовцев: подвиг вертолетчика «Саиныча»

Пилот вертолета Николай Майданов стал единственным, кто успел стать и Героем Советского Союза, и Героем России за боевые заслуги. Это в отношении его у десантников существовал негласный обычай — при встрече носить на руках. И было за что…

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Коля-счастливчик

Так прозвали летчика в Афгане. Ему едва исполнилось 30, когда он решил вернуться на войну (до этого был в непродолжительной командировке), чтобы уберечь от отправки еще «необстрелянных» молодых вертолетчиков. А какое прозвище еще мог получить пилот, совершивший 1250 боевых вылетов с общим налетом свыше 1000 часов? Ему и его Ми-8 определенно благоволила сама судьба.

Билет в один конец

Свой первый подвиг «Саиныч» (отчество Майданова было Саинович) совершил в мае 1987 года. Тогда два Ми-8 под его командованием высадили десант в горном ущелье и, доложив базе об успешном выполнении задания, легли на обратный курс. Но оказалось, наших парней ждали. Боевики организовали засаду и спецназ был обречен на смерть. Это был бы билет в один конец, если бы не Майданов.

Вопреки приказу он развернул борты и вернулся за спецназовцами. Горючки было впритык, но Ми-8 все же дотянули до базы. За невыполнение приказа Саиныч получил выговор и был отстранен от полетов, но за него вступились спасенные «спецы». Позже за свой героический поступок он получил орден Красного Знамени.

Вольный охотник

Благодаря своим мастерству и фарту, Майданов вскоре получил статус «вольного охотника» — ему разрешили вести разведку и расстреливать вражеские караваны без согласования с командованием части. Свой класс он продемонстрировал сполна, уничтожив более десятка групп. Несмотря на то, что моджахеды объявили на него охоту и награду за голову в миллион афгани, Коле-счастливчику неизменно удавалось выходить сухим из воды.

Черные аисты

В июле 1988 года Саиныч совершил очередной подвиг — вытащил два подбитых экипажа из окружения «Черных аистов» — спецназа моджахедов. Желая сберечь жизни и машины, Майданов отдал приказ остальным членам группы обеспечивать огневую поддержку и в пекло не соваться. Сам же, укорачиваясь от «Стингеров» противника, вытащил всех и сумел взлететь на перегруженном вертолете, едва не рухнув в пропасть. Сколько спасенных жизней советских бойцов было на счету Саиныча, никто не считал, но ордена Ленина, Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» говорят сами за себя.

Тогда же в Афгане он обзавелся уважительным прозвищем в среде десантников, которые при встрече неизменно качали его на руках, таким образом благодаря за спасенные жизни…