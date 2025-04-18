«Земляная сметана»: загадка самого странного блюда коренных сибиряков

Литофагия, или «камнеедение», является необычной практикой потребления землистых веществ, горных пород и минералов. В русской пословице говорится: «Голодный откусил бы и от камня», что подчеркивает экстремальность этой практики. В периоды голода в России крестьяне иногда прибегали к такому способу «спасения», заполняя свои желудки глиной, чтобы смягчить ощущение голода. Однако для некоторых коренных народов Сибири земляная пища была обычной и неотъемлемой частью их рациона питания, а не просто средством выживания в экстремальных условиях.

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«Земляная сметана» сибиряков

О том, что народы Крайнего Севера едят «земляную сметану», одним из первых сообщил путешественник Георг Стеллер, побывавший у эвенков Охотского побережья в середине XVIII века. «Мяхкая земля, называемая болус, которая вкусом как сметана, збирается во многих местах, как у Пенжинского моря, так и около Курильского озера и Олюторска, и употребляется от тамошних жителей от поносу за действительное лекарство», – говорилось в книге географа Степана Крашенинникова «Описание земли Камчатки», вышедшей в 1755 году.

По сообщениям исследователей XVIII века, необычная еда «цветом, густотою и вкусом весьма походит на молочный кисель с мукою». Туземцы употребляли её в пищу в сыром и варёном виде, а также смешивали с оленьим молоком.

О том, что эвенки в окрестностях Охотска едят «снедную землю», было известно и позднее. По мнению геологов, оленеводы брали белую глину из пластов близ Уракского хребта (ныне Хабаровский край).

Блюдо «нут-есен» («земляной жир») употребляли и соседи эвенков – эвены и коряки, жившие в долинах рек Анадырь, Вывенка, Мареканка.

«В естественном состоянии «земляная сметана» бела как снег и похожа на рыхлейший студень, в котором вязнет нога», – описывал съедобную белую глину в 1969 году инженер-геолог Жуков (цитируется по журналу «Природа»).

Юкагиры, жившие между мысами Барановым и Медвежьим, тоже ели «сладкую» белую глину. Были знакомы с этой пищей и камчадалы (так в разное время называли либо ительменов, либо русских старожилов Камчатки). По сообщению геолога Александра Чекановского, отчасти глина употреблялась в медицинских целях. От постоянного питания жиром нерп у камчадалов «зажимало животы». «Земляная сметана» помогала от этой напасти.

Чукчи рассказывали русским о жирной жёлтой глине, сладкой на вкус, которую можно было накопать в районе так называемой Сладкой речки. Советский писатель Борис Папин рассказывал, что «пищевая земля», которой его в 1928 году угостили чукчи, была жирноватой и отдавала «затхловатостью погреба». По консистенции она походила на студень. С непривычки Папин выплюнул кушанье.

Якуты на реке Кемпендяй употребляли в пищу светло-жёлтую массу, известную в этих местах под названием «тас-хиль» («каменное масло»).

А у айнов на острове Сахалин «съедобная земля» называлась «тиэтои». По свидетельству краеведа Игоря Самарина, айны добавляли глину в пищу, чтобы убрать горечь.

Объяснение загадки

Феномен сибирской литофагии не уникален. Землю едят многие народы мира, а в Западной Африке и на Гаити лепёшки из глины даже продаются на рынках.

В современной культуре употребление такой пищи обычно объясняется искаженным пищевым влечением («пикацизмом) – его относят к симптомам шизофрении и слабоумия. Существует также термин «литомания».

Однако есть мнение, что человек может получать из земли нужные организму минеральные вещества и микроэлементы. Например, кремний крайне необходим для усвоения питательных веществ.

Крупнейший российский специалист по литофагии, доктор биологических наук Александр Паничев считает, что землеедение появилось у человека инстинктивно, однако затем обросло ритуалами и стало частью культуры.

Что касается сибирской литофагии, то её можно объяснить химическим составом употребляемых в пищу субстанций. Так якутское «каменное масло» – это алюмосиликат. А упоминаемая в источниках «болюсовая земля» – это, согласно Паничеву, «галлуазит-каолинитовая порода, обогащённая гидроксидами железа».

Но главный ключ к решению загадки даёт эвенкийская «земляная сметана». Геолог Петр Драверт в 1922 году описывал её как кремнезем. По другим данным, данное кушанье представляет собой глинозем, каолин и цеолит. Но не всё так просто. В «съедобной земле» из долины реки Мареканки, изученной под микроскопом, нашлись «частицы тонкораздробленной пемзы с остатками различных диатомовых водорослей и железобактерий». Эта горная порода появилась в ходе переотложения продуктов выветривания белых лав, обогащённых глиноземом. Физико-химические процессы привели к тому, что органические остатки сформировали «коллоидные системы», а проще говоря, похожий на сметану гидрогель.

Всё это позволяет отнести сибирскую съедобную глину к числу кудуритов – горных пород, обладающих полезными биологическими свойствами для человека и животных. По версии Александра Паничева, остатки древней жизни образуют «вторичные минеральные ассоциации», пригодные для усвоения современными организмами.

Есть и другие объяснения традиций литофагии. Известно, например, что глина обладает детоксикационными свойствами (поэтому её едят некоторые беременные женщины). Полезна она и для бактерий-симбионтов в кишечнике. В ряде экспериментов медики с помощью цеолитов успешно лечили дисбактериоз. Так что тунгусская «земляная сметана» если и не являлась полноценным продуктом питания, то, по крайней мере, была ценной биоактивной добавкой.