Американская "Ванга" предсказала новую войну уже в этом году

Американская ясновидящая Джин Диксон, получившая известность в XX веке, в своей книге «Моя жизнь и пророчества», изданной в 1969 году, указала на то, что в 2025 году Россия может оказаться в роли пострадавшей стороны в результате нападения со стороны соседнего государства.

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«В 1956 году в журнале Parade появилась очередная колонка Джин Диксон. Она предсказала победу на выборах-1960 демократу, который "будет убит или умрет при исполнении служебных обязанностей". Ну и, собственно, Джона Кеннеди застрелил Ли Харви Освальд», – передает KP.RU.

Одним из точных прогнозов Джин Диксон стало ее предсказание касательно Ричарда Никсона. Она утверждала, что президент не досидит до конца своего срока, что в итоге подтвердилось – Никсон покинул пост досрочно на фоне Уотергейтского скандала.

Для России ясновидящая предрекла нападение. Агрессором может выступить соседняя страна.

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