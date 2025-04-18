Почему искалечивший десятки пациентов врач избежал тюрьмы

«Лента.ру» продолжает рассказ про доктора медицинских наук Василия Миловидова — главного уролога РСФСР, чья история потрясла медицинские круги Советского Союза в середине 1960-х. В ходе несложной плановой операции доктор Миловидов допустил чудовищную ошибку. Прикрываясь авторитетом, он попытался свалить вину на коллег, но его делом занялась молодой и талантливый следователь Людмила Акимова. В ходе расследования одна за одной стали вскрываться темные тайны из прошлого Миловидова, который оказался осужденным подпольным акушером, ветераном-самозванцем и злостным алиментщиком. Но главное — он был псевдоученым, который ставил неверные диагнозы и проводил операции из-за чего десятки человек стали инвалидами, а советской медицине был нанесен колоссальный урон. Казалось бы, доктору Миловидову грозило неизбежное и суровое наказание, но каким-то образом он сумел избежать тюрьмы. Историю громкого уголовного дела изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Первую часть истории про дело Василия Миловидова можно прочитать здесь.

Сентябрь 1962 года. В столичной городской клинической больнице (ГКБ) №13 во время операции умирает 23-летний Василий Данилин — его оперирует главный уролог Минздрава РСФСР, доктор медицинских наук Василий Миловидов. Коллеги врача понимают: тот допустил страшную ошибку — во время плановой операции руками вырвал у пациента двенадцатиперстную кишку.

Миловидов пытается свалить вину на коллег, а те в ответ передают материалы в прокуратуру. За дело берется молодой и талантливый следователь Людмила Акимова, благодаря которой выясняются страшные факты: на протяжении нескольких лет главный уролог брал здоровых людей и проводил им операции, превращавшие граждан в инвалидов.

«Этот слащавый паразит хуже врагов народа», — говорит министр здравоохранения, ознакомившись с результатами служебной проверки. Миловидова увольняют, а его дело становится причиной грандиозного скандала в московском здравоохранении. Однако возмущенные врачи даже не догадываются, что это лишь начало.

***

11 сентября 1964 года «Медицинская газета» опубликовала большой материал, где разбиралось дело Василия Миловидова, причем с указанием его фамилии и фамилий тех, кто помогал ему после смерти больного Данилина вносить фальшивые записи в истории болезней пациентов. На статью немедленно пошли отзывы, которые редакция пересылала в прокуратуру.

Среди писем, направленных в «Медицинскую газету» (а ее обязательно выписывали все лечебные учреждения и часто врачи — домой), оказалось несколько, которые пролили свет на новые тайны теперь уже бывшего главного уролога Минздрава РСФСР, доктора медицинских наук Василия Миловидова.

Так, один из читателей сообщил, что в 1940 году Василий Миловидов и двое его коллег были судимы за подпольный аборт и приговорены к тюремному заключению, а также лишены права заниматься медицинской деятельностью. «Об этом много писали в местных газетах и даже была статья в газете "Правда"», — утверждал автор.

Однако на официальный запрос следователя Людмилы Акимовой Министерство охраны общественного порядка (так в тот период называлось МВД) сообщило, что «сведениями о судимости Миловидова не располагает». Тогда она несколько дней провела в библиотеке, изучая подшивки газет — и нашла эту статью.

Уже в 2021 году я изучил в архивах саратовские газеты того времени — мне было проще, так как я знал и дату суда, и фамилии всех подсудимых. И вот что выяснилось: в ноябре 1940 года уролог Третьей Советской больницы Саратова доцент Миловидов поставил обратившейся больной диагноз «внематочная беременность» и провел экстренную операцию. На самом деле женщина уже шесть месяцев была беременна.

Выдержка из статьи «Врачи-преступники» газеты «Коммунист» от 10 января 1941 года — рассказ помощника прокурора Саратова Рассохина (имя не сохранилось): «Операция носила необычный характер. После того как больной дали наркоз и она заснула, Миловидов начал операцию почему-то под прикрытием простыни, которой тщательно закрывал больную от медсестры Денисовой. Как правило, при подобных операциях должны присутствовать две медсестры. Однако опытная хирургическая сестра Васильева, находившаяся в то время в больнице, приглашена не была. Плод после его извлечения был завернут в простыню с такой поспешностью, что сестра даже не успела его посмотреть. Часть врачей высказала предположение, что Миловидов применил новый способ хирургического вмешательства».

Как выяснится в ходе следствия, беременной была домработница главного врача больницы Бороненкова. Он и предложил Миловидову и хирургу Ловцову сделать ей аборт — при том, что аборты в СССР были запрещены в 1936-1955 годах. Причем в благодарность Бороненков пообещал квартиру в строящемся клиническом городке.

Беременность протекала отлично, плод развивался нормально, но после извлечения его отнесли в квартиру Миловидова, а оттуда — в котельную, где сожгли, причем следствие так и не установило, живым или мертвым. Для маскировки Миловидов составил фиктивную историю болезни.

Василий Миловидов

2 февраля 1941 года в Саратове, во Дворце труда на выездном заседании областного суда был оглашен приговор: Бороненков и Миловидов на два года отправились в тюрьму, после чего им на два года было запрещено заниматься врачебной деятельностью, а Ловцова осудили на год тюрьмы без дополнительного наказания.

Самой несостоявшейся родильнице суд объявил общественное порицание.

Ветеран-самозванец

По действовавшему тогда правилу осужденный не имел права в тюрьме заниматься профессиональной деятельностью, а дополнительное наказание даже в условиях войны соблюдалось строго — но в сентябре 1942 года Василий Миловидов вдруг оказался добровольцем в 45-й стрелковой дивизии имени Щорса. Причем он занял офицерскую должность — военврача 3-го ранга.

Командный пункт 178-го артиллерийского полка 45-й стрелковой дивизии в подвале цеха завода «Красный Октябрь». Декабрь 1942 года

Массовой амнистии тогда не было, и скорее всего, Миловидов был освобожден условно-досрочно по отбытии половины срока наказания, но с отправкой в действующую армию. При этом в его автобиографиях всех времен, а также в личном листке по учету кадров судимость нигде не была отмечена.

В частности, Миловидов указывал, что в сентябре 1938 года был принят ординатором в Первый московский медицинский институт, где трудился до 1948 года.

Работа в Саратове доцентом обозначена им не была, как и судимость

Более того, в автобиографии Миловидов писал, что в июне 1942 года пошел добровольцем на фронт и был ранен. Но в архивном деле Минобороны значится иное: был призван 1 сентября 1942-го, а 11 ноября 1942 года с острым пиелонефритом эвакуирован в тыл и 27 февраля 1943-го признан ограниченно годным.

Переноска раненых в советском полевом госпитале на Волховском фронте

Причем любопытно, что эвакуировали Миловидова с флегмоной правого локтевого сустава, а вот в полевом подвижном госпитале (ППГ) он про травму уже не говорил, а сразу жаловался на пиелонефрит, симптомы которого ему как урологу, безусловно, были хорошо известны.

Таким образом, на фронте Василий Миловидов провел всего два месяца и десять дней, причем не в первых рядах, а на второй линии

Правда, это были самые тяжелые дни Сталинградской битвы. 1 сентября фашисты начали штурм города и как раз 11 ноября захватили южную часть завода «Баррикады», разделив советские войска на три части.

Именно в эти дни от всей 62-й армии осталось в живых всего 1,5-2 тысячи бойцов, причем они испытывали дефицит и патронов, и еды, и даже воды. 11 ноября температура воздуха опустилась до минус 18 градусов, а две попытки контрнаступления Резервного фронта полностью провалились. В войсках ходили страшные слухи о неминуемом разгроме.

Лишь 19 ноября 1942 года, когда Миловидова уже эвакуировали в эвакогоспиталь (ЭГ) в Ленинск и он оказался более чем в 50 километрах от Сталинграда, советские войска начали операцию «Уран» и 23 ноября замкнули кольцо окружения вокруг 6-й фашистской армии.

Но эти два месяца и десять дней на фронте позволяли Миловидову называть себя ветераном Сталинградской битвы

В фондах музея-панорамы «Сталинградская битва» даже есть его воспоминания и личные вещи — лживые, как и вся остальная его жизнь. Например, в фондах музея есть именные часы Миловидова с дарственной надписью, но во время его службы в 45-й стрелковой дивизии имени Щорса не было возможности делать гравировки.

Причина была проста: дивизия все эти два месяца находилась под постоянным огнем фашистов. Да и приказа о награждении ценным подарком в архивах обнаружено не было.

Любопытно, что в 1950 году Миловидова, как и всех врачей СССР, переаттестовывали и сочли возможным присвоить ему звание майора медицинской службы.

Однако решением начальника Миловидову присвоили звание подполковника медицинской службы запаса. В те годы званиями запасников просто так не разбрасывались — наоборот, по возможности оставляли младшим офицерским составам. И подобная щедрость просто так возникнуть не могла.

Семейные тайны

Среди других писем, поступивших в «Медицинскую газету», оказалось письмо от дочери Василия Миловидова. Из него стало известно, что в 1933 году Миловидов, уехав из Сибири, бросил жену (врача-окулиста) и пятилетнюю дочь, а затем ни разу о ней не вспоминал.

Алименты у него удерживали потому, что он переводил их крайне нерегулярно, а в 1940 году вообще перестал выплачивать — задолго до установленного законом срока Из письма дочери Василия Миловидова

В письме не было ни обратного адреса, ни контактов для связи — все говорило о том, что это крик души женщины, которая все детство была лишена отцовского внимания. Примечательно, что в автобиографии Миловидов нигде не писал о своей дочери и ее матери — женой он называл совсем другую женщину, урожденную москвичку.

И хотя юридически это не наказуемо, но самого Миловидова характеризует однозначно.

При этом в ходе следствия вопросы личной жизни врача не изучались — правда открылась в ходе моих поисков, проведенных в архивах Забайкальского края и Бурятии

Село Хилок, где в 1901 году родился Василий Миловидов, несколько раз переходило из одной губернии в другую. Во всех автобиографиях (1933 год и позже) врач писал, что родился в семье бедняков или крестьян и что у него есть только сестра.

Но архивные книги говорят об ином: Василий Миловидов родился в семье настоятеля Хилокской Мало-Купалейской Богородско-Владимирской церкви, причем настоятелями были и его отец, и его дед, а по некоторым данным, еще и прадед.

В семье он был пятым из девяти детей, окончил Читинское духовное училище, после чего отправился в Томск, где в 1920 году поступил, а в 1925-м окончил медицинский факультет университета.

Но здесь есть любопытная деталь: в документах об образовании Василия Миловидова содержится требование вернуть стипендию за 1923-1925 годы.

Иными словами, на последних курсах он получал неудовлетворительные оценки и к экзаменам был допущен гораздо позже однокурсников. К тому же 1924-1925 годы для вузов молодой советской республики было время полной разрухи: все небольшие бюджетные средства шли на создание и развитие рабфаков, а вовсе не на выпускников.

Как бы то ни было, 29 июля 1925 года Василий Миловидов сдал экзамены и получил право работать врачом «на всей территории РСФСР и Союзных Советских Республик». При этом экзамен по урологии он не сдавал.

Обращает на себя внимание такой факт: во всех анкетах Миловидов указывал только сестру Пелагею, жену Анну и дочь Татьяну, родившуюся в Москве в 1946 году

О других братьях и сестрах, а также о первых жене и дочери он никогда не писал. И если с женой и дочерью из Забайкалья многое стало ясно, то с братьями и сестрами ситуация выглядит странно: судя по архивам, его отец умер в 1926 году (хотя во всех анкетах сам Миловидов почему-то писал, что отец скончался в 1905-м), и на похороны сын не приехал.

Следы матери и почти всех родственников врача больше нигде не прослеживаются — похоже, они эмигрировали от Советской власти. Но его старший брат Александр стал известным в Сибири математиком, возглавил кафедру сначала Томского горного, а потом — Томского педагогического института. Александр Миловидов написал учебник по высшей математике, который пользовался большой популярностью у студентов как исключительно ясно излагающий сложные вопросы.

10 октября 1937 года его арестовали как врага народа и участника офицерской кадетско-монархической контрреволюционной повстанческой организации в Томске. 19 октября Александра приговорили к высшей мере социальной защиты и расстреляли 27 октября. Его реабилитировали в октябре 1958 года. При этом ни на следствии, ни на суде о своих родственниках он ничего не говорил.

«Мы видели много гадостей, которые он творил»

Однако по-настоящему важным для следствия оказалось письмо в редакцию от врача Исаака Шкундина, бывшего сотрудника Центрального научно-исследовательского института туберкулеза (ЦНИИТ), полученное 23 сентября 1964 года — через две недели после публикации о Миловидове в «Медицинской газете» — именно оно дало новый толчок следствию.

Из письма Исаака Шкундина в редакцию «Медицинской газеты»: «В 1954 году мною было написано заявление на доктора Миловидова, в котором указывалось, что он производит хирургические операции больным, которым оперативное вмешательство не показано. В доказательство были приведены выписки 11 историй болезни. Врач Олимпиада Кузьминок обнаружила, что доктор Миловидов произвел резекцию почки больной якобы по поводу туберкулеза почки, но в патанатомическую лабораторию отправил для исследования кусок почки из анатомического музея, простоявшей в формалине много лет, в которой действительно был обширный кавернозный туберкулез. Бывший директор института, чтобы не оглашать непристойных действий врача, ничего лучше не придумала, как закрыть урологическое отделение института».

Следователь Акимова нашла материалы той служебной проверки и допросила работников ЦНИИТ Академии медицинских наук (АМН) СССР — информация полностью подтвердилась. Миловидов в 1952-1954 годах действительно неоднократно фальсифицировал результаты операций, подменяя гистологический материал, подделывая медицинские документы и даже подписи руководства. Служебная проверка показала, что по меньшей мере 11 пациентов обратились с небольшими проблемами, которые можно было вылечить консервативно, но им были проведены операции, которые также сделали их инвалидами.

Когда история вскрылась, руководство института приняло решение провести реорганизацию, закрыв отделение урологии. Это было необходимо лишь для того, чтобы избавиться от Миловидова, потому что сам он увольняться не хотел.

А 1,5 года спустя отделение открыли вновь, но уже без Миловидова

С юридической точки зрения все те события интереса не представляли: во-первых, большая часть доказательств была утилизирована по истечении срока хранения. Во-вторых, по самому преступлению истекли сроки давности. Но вся эта ситуация подняла важный вопрос — насколько достоверны данные об ученых степенях Василия Миловидова?

Высшая аттестационная комиссия (ВАК) на запрос следствия официально ответила, что 16 марта 1938 года в Первом московском медицинском институте он защитил диссертацию на тему «Судьба оставшейся после нефрэктомии почки».

При этом сама диссертация хранится в институте по месту защиты

А 22 мая 1955 года Миловидов в совете отделения клинической медицины Академии медицинских наук (АМН) СССР защитил еще одну диссертацию — «Клиника и лечение огнестрельных ранений мочевого пузыря». Решением аттестационной комиссии ему была присвоена ученая степень доктора медицинских наук.

Самой диссертации в ВАК не было, но там хранилось дело, копию которого направили следователю. И вот что любопытно: первые отзывы на диссертацию были датированы 1947 годом, причем в них было указано, что «раненых соискатель наблюдал от 2,5 до 7,5 года».

А на обложке изготовленного типографским способом автореферата под официальным названием темы — «Клиника и лечение огнестрельных ранений мочевого пузыря» — на печатной машинке было добито: «На основании материалов Сталинградских боев».

Впрочем, в ходе допросов несколько врачей-урологов сообщили, что диссертация научной ценности не несет и никаких важных выводов не содержит, в связи с чем и в Саратове, и в Москве принимать ее для рассмотрения отказывались шесть раз. И только после открытия в АМН СССР секции клинической медицины Миловидову все-таки удалось защититься.

Что не так с докторской диссертацией Василия Миловидова: справка «Ленты.ру» Из семи членов ученого совета АМН СССР двое проголосовали против второй диссертации Василия Миловидова, указав следующие недостатки: «Физиологическая часть диссертации не вполне представляет сложную функцию мочевого пузыря»; «Автор допустил грубую ошибку, состоящую в изъятии крестцовой кости из состава тазового кольца» (за такие ошибки студентов медвузов выгоняли с зачетов); «Совершенно непонятна категоричность автора, с которой он требует проводить операции на передовых этапах эвакуации только под общим гексеналовым наркозом». Здесь стоит пояснить: во-первых, на начальных этапах эвакуации операции не проводятся вообще. Причина проста: раненых с поля боя доставляют до медсанбата, где происходит сортировка, и нуждающиеся в операции отправляются уже не в ротные (батальонные) тылы, а во фронтовые — там как раз и развернуты операционные. Такое требование соискателя Миловидова не просто безграмотно с медицинской точки зрения — оно требует пересмотра всей системы медицинской помощи раненым на поле боя и в тылу. А с учетом доказанной во время Великой Отечественной войны эффективности военно-медицинской службы это, мягко говоря, нецелесообразно. Важно и другое — гексеналовый (гексобарбиталовый) наркоз делается следующим образом: сначала раненому вводят подкожно морфин, через 50 минут внутримышечно — 10 миллилитров гексенала, после чего в промежуток времени от 10 до 20 минут пациент засыпает, но операцию можно начинать не ранее чем через 30 минут после этого. Причем время на нее сильно ограничено: не более получаса. А побочным явлением становится вазомоторное возбуждение пациента — проще говоря, под наркозом пациент постоянно дергается, и движениями может не только помешать оператору, но и нанести себе вред. В обычной практике такое возбуждение следовало купировать впрыскиванием морфина. То есть время подготовки больного к операции занимает от полутора до двух часов, а сама операция — 20 минут. Даже невоенные медики понимают бред такого требования соискателя. К тому же в этот период уже вовсю использовался не внутримышечный, а внутривенный наркоз, но в военно-полевой хирургии большее распространение получил более эффективный и скоростной ингаляционный (масочный) наркоз закисью азота и более совершенным для того времени наркозаном. Более того, под него была сформирована специальная база: изобретены и поставлены на поток аппараты, зарядные станции и продумано транспортное обеспечение. Одни эти замечания показывают всю «научную значимость» работы и «подготовку» соискателя. Неудивительно, что ни в Саратове, ни в Первом, ни во Втором столичных мединститутах работу до защиты просто не допускали. Удивительно другое — как ее допустили в АМН СССР.

«Миловидов был очень обаятельным, но хитрым и скользким как уж — с ним просто не хотелось связываться. И это при том, что нас в то время было сложно назвать деликатными», — рассказывал в 2020 году Александр Ермолов, доктор наук, профессор, член-корреспондент РАН и РАМН, многолетний директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.

По словам Ермолова, вся глубина подлости Миловидова открылась только после смерти пациента Данилина и мерзкого поведения врача во время разбирательства (речь об этом шла в начале статьи). А когда в ГКБ №13, где он работал, узнали про результаты экспертиз и материалы из ЦНИИТ, хирурги почувствовали себя виноватыми.

Мы видели много мелких гадостей, которые творил Миловидов, но он был старше всех нас, и мы на многое закрывали глаза Профессор Александр Ермолов

Самого Александра Ермолова и всех его коллег дело Миловидова научило нетерпимости к мелким подлостям. Именно этим профессор, член-корреспондент РАМН и РАН Александр Сергеевич Ермолов был знаменит среди московских врачей до самой смерти и известен до сих пор.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского профессор Александр Ермолов

«Я был простым исполнителем»

После получения заключения экспертной комиссии у следователя Акимовой началась самая сложная работа: допросы, очные ставки и постоянная необходимость уличать Миловидова во вранье. При этом сам врач затягивал следствие: он все время брал больничные, а когда приходил, то приносил с собой многостраничные показания, написанные собственноручно.

Я самостоятельно никаких решений не принимал, все решения о проведении операции принимал профессор Иванов, а я был простым исполнителем как рядовой ординатор. (...) При проведении операции Данилину все мои действия, отраженные в журнале операции, были правильными Из показаний Василия Миловидова

«Повреждения, ставшие фатальными, были нанесены во время необоснованной повторной операции, проведенной доцентом Молоденковым. Двенадцатиперстную кишку я не удалял, а только удалил ее слизистую, саму кишку не трогал», — утверждал Миловидов и его защитники.

Правда, последняя фраза абсолютно безграмотна: удалить слизистую кишки, не трогая саму кишку, невозможно, как невозможно приготовить яичницу, не разбив яиц. Примечательно, что этот аргумент Миловидов выдвинул на первом же разборе на кафедре, еще 10 октября, и был высмеян всеми хирургами.

Но со следователем, которую считал безграмотной, Миловидов продолжал его использовать. Вот как полвека спустя в разговоре со мной вспоминал те допросы профессор Ермолов.

Из воспоминаний профессора Александра Ермолова: «Помню, как меня много раз допрашивала следователь Акимова — и в больнице, и в прокуратуре. Она все время задавала уточняющие вопросы, я читал ей большие лекции об общей и полостной хирургии, объясняя, как мне казалось, элементарные вещи. Это занимало много времени, я раздражался, просил покороче, но она настойчиво продолжала. «Двенадцатиперстная кишка имеет длину от 18 до 25 сантиметров, а вы в своих показаниях утверждаете — я цитирую — что "В тазу лежал фрагмент кишки длинной 30-40 сантиметров, в котором вы сразу опознали двенадцатиперстную кишку". Как вы можете объяснить это?» — спрашивала она. И я опять объяснял, что в тазу лежал фрагмент тонкого кишечника, начинающийся с двенадцатиперстной кишки, причем без брызжейки и с разлохмаченными концами, и что такое может произойти только в том случае, если орган не отсекать, а грубо вырывать. Раздражен был дико, но потом вдруг понял: она просто грамотно и планомерно разбивала все возможные аргументы Миловидова. И зауважал такую дотошность».

Любопытная деталь: при широком распространении туберкулеза в СССР в те годы все пациенты Миловидова были людьми с начальным, средним или средним специальным образованием. Лишь раз к нему обратилась молодая женщина-врач, но она одна из первых заподозрила его в шарлатанстве и после странной операции больше у него не консультировалась.

Одну за другой Акимова проводила очные ставки Миловидова со всеми врачами кафедры, где он повторял свои оправдания — и коллеги раз за разом уличали его во вранье и безграмотности. Тогда, одну за другой, он начал признавать свои ошибки. Но по-прежнему отрицал самостоятельность — мол, все указания давал профессор Иванов.

Разгромленный следствием

Между тем в какой-то момент расследования всплыл еще один случай, произошедшей уже после смерти пациента Данилина. Аспирант Федоренко оперировал больную Смирнову (фамилия изменена) с туберкулезом почки, и гистологическое исследование подтвердило этот диагноз.

Об этом следователь Людмила Акимова рассказывала в статье «"Ошибка" доктора Миловидова», опубликованной в журнале «Следственная практика» (выпуск №78 за 1968 год). Узнав об успешно проведенной операции Федоренко, Миловидов посоветовал ему написать о ней в медицинский журнал.

Нагрудный знак «Отличник здравоохранения»

При этом в качестве иллюстраций все тот же Миловидов предложил поместить снимки гистологических препаратов №39 (больная Смирнова) и №53 (больной Данилин).

Контрасты в указанных препаратах должны были продемонстрировать эффективность придуманного Миловидовым метода лечения, так как препарат №39 отразил бы картину до операции, а препарат №53 — после операции у того же больного и продемонстрировал бы излечение от туберкулеза почки. Федоренко от предложения Миловидова отказался Следователь Людмила Акимова

Позже при разборе этого уголовного дела коллеги из НИИ Прокуратуры СССР укажут следователю Акимовой на тактическую ошибку: этот пример она использовала как характеризующий личность обвиняемого, а он вполне отражал умышленность его действий: выходило, что доктор знал — он оперировал Данилину заведомо здоровую почку.

Следствие продолжалось 2,5 года. 27 апреля 1965 года доктору медицинских наук, бывшему главному урологу Минздрава РСФСР Василию Миловидову были предъявлены обвинения по части 1 статьи 114 («Неосторожное тяжкое телесное повреждение»), статье 170 («Злоупотребление властью или служебным положением») и статье 175 («Должностной подлог») УК РСФСР.

Даже сегодня обвинительное заключение читается как хороший детектив, несмотря на сухой юридический язык: там подробно, в деталях и очень ясно описаны действия Миловидова в отношении каждого больного и документации, его доводы и опровергающие их показания по-настоящему грамотных врачей, а также результаты ненужных операций.

Из обвинительного заключения по делу Василия Миловидова: «Миловидов Василий Ефимович, имея ученую степень доктора медицинских наук, являясь главным урологом Министерства здравоохранения РСФСР и работая старшим научным сотрудником Второго Московского медицинского института, используя свое ученое звание и служебное положение и злоупотребляя ими, в карьеристских целях и в целях создания незаслуженного авторитета, пытался доказать эффективность предложенного им нового метода лечения туберкулеза почек и придатков — кавернотомии с применением вакуум-отсоса на примере излечения больных от несуществующего у них заболевания. Для этого он на протяжении 1960-1962 годов умышленно проводил неполное обследование и ставил больным заведомо неправильные диагнозы, после чего делал им непоказанные операции кавернотомии с тяжкими последствиями — причинением больным телесных повреждений».

Тихий омут доктора Миловидова

Суд над Василием Миловидовым начался 21 октября 1965 года, и на нем подсудимый вел себя точно так же, как и на следствии: вину не признавал, все валил на коллег и считал себя жертвой интриг. В итоге пришлось не только оглашать его показания, но и вновь допрашивать всех свидетелей, раз за разом уличая врача во вранье.

Любопытно, что в суд поступили три письма «в защиту великого советского врача Василия Миловидова». Практически с одинаковым текстом, но подписанные разными выдающимися москвичами: генералом, поэтом и Героем Советского Союза.

Судья сразу заметила, и это позже подтвердилось, что все письма написаны одной рукой и одной шариковой ручкой

И, как выяснилось, самим Василием Миловидовым, а известные люди только ставили свои подписи — обвиняемый обошел множество людей с просьбой подписать обращение в свою защиту. Но согласились только трое, причем все — его пациенты. К чести столичных врачей следует сказать, что ни один из врачей это письмо не подписал.

15 января 1966 года Василия Миловидова приговорили к 1,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Кроме того, ему на пять лет запретили заниматься врачебной деятельностью. Для того времени, да и для нынешнего — реальное наказание для врача скорее исключение, чем норма.

Однако до вступления приговора в силу Миловидов остался под подпиской о невыезде и продолжал работать врачом-консультантом в поликлинике 4-го Главного управления Минздрава — той, что обслуживала партийную и советскую элиту.

Он как уролог занимался среди прочего и вопросами потенции, и этим активно пользовался

Пациенты-мужчины в возрасте и с их нервной работой (в то время в результате тихого переворота в ЦК КПСС сместили Никиту Хрущева, и новым генсеком стал Леонид Брежнев, что повлекло череду отставок) часто обращались с этой интимной проблемой в поликлинику, где попадали к Миловидову.

Уролог, между прочим, жаловался на интриги коллег, и в благодарность ему стремились помочь

23 апреля 1966 года кассационная инстанция приговор изменила: срок Миловидова сделали условным, с испытательным сроком три года, а дополнительное наказание в виде запрета заниматься врачебной деятельностью отменили.

16 февраля 1968 года к доктору медицинских наук Миловидову был применен акт амнистии в честь 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции, и от отбытия условного наказания его освободили.

А 24 сентября 1969-го президиум Верховного суда РСФСР в порядке надзора рассмотрел представление председателя Верховного суда (ВС) РСФСР Леонида Смирнова с требованием смягчить наказание из-за юридического казуса — обвинение в должностных преступлениях Миловидову нельзя было вменять.

У здания Верховного суда СССР

Дело в том, что он, будучи главным урологом Минздрава РСФСР, по мнению председателя Верховного суда, должностным лицом не являлся. Однако президиум ВС этот протест (председателя ВС) отказался удовлетворять.

Но 16 марта 1970 года председатель ВС вновь внес представление по тем же основаниям, и новый состав президиума признал должностные составы у Миловидова недоказанными. В итоге условный срок ему сократили до одного года.

Юристам будет интересно: именно в деле Миловидова впервые в истории отечественной судебной практики Верховный суд задался вопросом о том, является ли специалист с высшим медицинским образованием должностным лицом, и можно ли ему вменить должностной состав за ятрогенное преступление.

Смешно, но причиной спора, не стихающего уже 55 лет, стала ослабленная потенция одного мужчины и его желание найти лазейку для осужденного врача

Василий Миловидов умер в 1992 году и похоронен на одном из столичных кладбищ. До 1975 года он продолжал работать врачом-консультантом в поликлинике 4-го Главного управления Минздрава и считался милым безобидным чудаком. Коллеги запомнили только его рассказы о войне.

Они были убеждены, что он героически защищал Сталинград, пока не получил тяжелое ранение, которое не позволило ему вернуться на фронт. «А с главных урологов его сняли из-за интриг», — считали они. О том, что этот милый старикашка судим за две смерти, молодые врачи не догадывались. А старые предпочитали об этом не вспоминать.

Как следует из материалов уголовного дела, в результате его псевдонаучной деятельности с 1950 по 1962 год инвалидами стали по меньшей 33 человека, в основном в возрасте до 40 лет. Не считая скончавшегося Данилина.

Ущерб медицине Миловидов нанес колоссальный: термин «Миловидовщина» стали забывать только в начале XXI века.