Что заставило семью с детьми бросить все и отправиться жить в море

Они променяли уютную квартиру на шторма и неизвестность — история новосибирцев, покоривших самые опасные воды планеты

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Двухмачтовая яхта размером с однушку стала домом для четырех новосибирцев на целых восемь лет. Представьте: бескрайний океан вокруг, одиннадцатиметровые волны, ледяные воды Антарктиды и ядовитая рыба в качестве еды — это лишь начало списка испытаний, с которыми столкнулась семья Клочковых. Но они не просто выжили — они вошли в историю как первые, кто прошел кругосветку через Антарктиду с детьми.

Книга, перевернувшая жизнь

Всё началось с потрепанного томика Жюля Верна, который восьмилетняя Марина взяла в библиотеке.

«В детстве я буквально «заболела» «Детьми капитана Гранта». Перечитывала книгу снова и снова, хотя понимала, что для обычной советской девчонки океанские приключения — это из области фантастики», — рассказывает Марина.

Реальная жизнь шла по стандартному сценарию, пока у старшей дочери Насти не обнаружили бронхиальную астму.

«Несмотря на достаток, я чувствовала себя загнанной в угол. Наша жизнь превратилась в бесконечную борьбу с болезнью», — признается Марина.

Семья построила дом в горах Алтая, а зимы проводила в Таиланде, где девочке становилось лучше. Именно там они увидели объявление, изменившее их судьбу: «Требуются люди в экипаж парусной яхты».

«Мы тогда подумали: «Неужели обычные люди могут просто взять и уйти в океан?» И эта мысль уже не отпускала», — вспоминает Марина.

Когда жизнь становится кошмаром

Деньги на квартиру пошли на покупку яхты, которую назвали «Леди Мэри». Первые месяцы в море стали настоящим испытанием.

«Морская болезнь — это когда ты молишься всем богам сразу, лишь бы всё закончилось. Голова раскалывается так, что даже вдох причиняет боль. Я была готова бросить всё и бежать на сушу», — делится Марина.

Лишь на четвертый день пребывания в море Марина почувствовала улучшение:

«Помню, как наконец смогла принять душ и выпить чаю. Я тогда сказала мужу: «Представляешь, жизнь-то налаживается!»

Танцы со смертью в открытом океане

Настоящие испытания ждали впереди. У Фолклендских островов семья попала в шторм, где волны поднимались выше трехэтажного дома.

«Вещи летали по каютам, как в фильме ужасов. Мы закрепляли всё, что могли, но океан всё равно был сильнее», — рассказывает Марина.

В бурю на яхте действуют железные правила: полная страховка при выходе на палубу и никаких рисков.

«Если волна смоет тебя за борт — считай, что тебя уже нет. Яхта летит вперед, а ледяная вода не даст тебе и десяти минут жизни. Ночью поиски вообще бессмысленны — ты исчезнешь среди гигантских волн навсегда», — объясняет Марина.

Однажды они чуть не потеряли яхту в порту Сицилии, когда ураганный ветер порвал все швартовы:

«Это было настоящее светопреставление. Я выскочила к штурвалу и звала на помощь, пока муж пытался закрепить новые тросы. К счастью, соседи с катамарана пришли на выручку. Момент, когда я увидела их силуэты в темноте, никогда не забуду».

Дети за штурвалом, пока родители боролись за жизнь

Самым страшным испытанием стало отравление токсичной рыбой у Маркизских островов. Дети по какому-то наитию отказались есть приготовленную рыбу-попугая.

«Это был кошмар в чистом виде. Боль захватывает всё тело, даже малейшее движение — как удар током. Чтобы просто сделать глоток воды, приходилось мысленно готовиться минут пятнадцать. После каждого движения хотелось рыдать от боли», — вспоминает Марина.

Пока родители балансировали на грани, штурвал взяли дети. Шестнадцатилетняя Настя впервые в жизни делала матери уколы.

«Наши девочки проявили настоящее мужество. Они управляли яхтой, добывали еду, ухаживали за нами. Без них мы бы не справились — это точно», — с гордостью говорит Марина.

Яхта стала домом, а океан — жизнью

Повседневность на яхте подчинена строгому распорядку. Каждый знает свои обязанности — от вахт у штурвала до приготовления еды.

«Наш день похож на размеренный часовой механизм. Завтрак под документальный фильм, потом уроки для младшей, писательство для меня, вечером — кино и чай. Да, это похоже на день сурка, но когда за бортом киты и дельфины, скучать некогда», — улыбается Марина.

За год семья проводила в полной морской изоляции около полугода. Четверо людей на крохотном пространстве, где от носа до кормы всего двенадцать шагов.

«Удивительно, но мы почти не ссорились. Научились чувствовать друг друга как единый организм. Когда нужно личное пространство — спасает ночная вахта, это время только для тебя и звезд».

Смогли поставить рекорд

Клочковы стали первой в мире семьей, совершившей кругосветное плавание через Антарктиду с детьми. Они побывали там, куда редко заходят даже профессиональные моряки: остров Пасхи, мыс Горн, Океанский полюс недоступности.

Они даже сделали научное открытие — доказали, что знаменитого острова Мария-Тереза из романа Жюля Верна не существует, хотя он до сих пор отмечен на некоторых картах.

«Наша младшая дочь Лада стала первым ребенком современной России, прошедшим под парусом до Антарктиды и через мыс Горн. Когда мы это осознали, поняли, что наша семейная авантюра стала частью истории», — с гордостью говорит Марина.

За восемь лет странствий семья побывала более чем в 30 странах, пережила пандемию и вернулась домой, чтобы спланировать новые путешествия. Сейчас старшая дочь работает в Арктике, младшая учится онлайн, а родители готовят яхту к новым приключениям.