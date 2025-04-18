Как придумали «народную команду»

Устав и эмблема добровольного спортивного общества ДСО «Спартак» были утверждены Всесоюзным советом физической культуры и спорта 19 апреля 1935 года. Именно эту дату принято считать официальным днем рождения «народного» ДСО, которое было создано в противовес уже функционировавшим ведомственным обществам — милицейскому «Динамо» и армейскому ЦДКА. Вступить в ДСО «Спартак» мог любой желающий, именно поэтому за детищем первого секретаря ЦК ВЛКСМ Александра Косарева и братьев Старостиных закрепилось название «народной команды». Подробнее о ярком пути «Спартака» — в материале MIR24.TV.

Одной из основных задач с момента возникновения спортивного общества, наряду с подготовкой высококлассных спортсменов, стало привлечение к активному образу жизни работников артелей, членов их семей и учащихся. Название ДСО, по задумке его создателей, должно быть ярким, а заодно — гармонично вливаться в жизнь молодой страны Советов.

Москва. Герой Социалистического Труда, Заслуженный мастер спорта, один из основателей спортивного общества "Спартак", начальник команды мастеров "Спартака" Николай Петрович Старостин.

© Николай Петрович Старостин // ТАСС

Эмблему и имя «Спартаку» придумал отец-основатель красно-белого общества и патриарх отечественного футбола Николай Петрович Старостин (старший из братьев Старостиных). Сам образ гладиатора, по его мнению, отображал лучшие качества спортсмена: мужество, волю к победе, силу и ловкость, а также верность идее.

Андрей Старостин, брат Николая Старостина:

«Николай утверждает, что это название было у него и раньше. Это опровергнуть трудно, возможно, оно и было раньше. Но я берусь утверждать в любой комиссии, что вспыхнуло оно неожиданно и после долгих препирательств. Он увидел книгу Раффаэлло Джованьолли и вдруг вспомнил о Спартаке. Все согласились. Спартак обладал всеми качествами, которыми должен обладать спортсмен, в том числе и современный».

Отметим, что созданное в 1935 году ДСО быстро набирало популярность и вскоре стало крупнейшим в СССР добровольным спортивным объединением: уже к концу года в структуре было занято 2 тысячи коллективов, которые включали в себя порядка 80 тысяч физкультурников.

Застолбив за собой прочное место в системе государственного физкультурного движения, уже через два года ЦИК СССР наградил общество «Спартак» орденом Ленина. Таким образом, были отмечены выдающиеся заслуги в развитии массовой физической культуры и спорта (в конце 1937 в красно-белой системе занимались уже более 120 тысяч человек из самых разных сфер трудовой деятельности).

Кстати, первенства ДСО по футболу, боксу, тяжелой атлетике и по ряду других видов спорта начали проводиться с 1936 года. В том же году ФК «Спартак» впервые участвовал в чемпионате страны по футболу (в мае-июле) и занял третью строчку в турнирной таблице среди клубных команд. Вообще москвичи в довоенный период были сильнейшими на футбольном поле: команда «Динамо» становилась чемпионом весной 1936-го, а также в 1937 и 1940 годах. «Красно-белые» отвечали успехами осенью 1936-го, в 1938 и 1939-м. Тогда же «Спартак» начала активно поддерживать творческая интеллигенция.

«Именно тогда, во время высшего восхождения «Спартака» по ступенькам популярности, я все больше утвердился во мнении, что футболист — сам творец своей судьбы, тренер же — его советчик, — вспоминал позже Андрей Старостин. — И к чести тренеров «Спартака» тех лет, они и не претендовали на диктаторские полномочия. Константин Павлович Квашнин, Владимир Иванович Горохов, Петр Герасимович Попов отлично понимали душу футболиста. Они были требовательны к соблюдению дисциплины и терпимы к мнению игрока. Подотчетность тренерскому совету они рассматривали не как усечение своих прав, а как осознанную необходимость для приближения к истине».

Известный спортивный комментатор Николай Озеров стоял у истоков общества и был свидетелем многих ярких спартаковских побед. Важно подчеркнуть: «красно-белая» семья никогда не делила себя на виды спорта, а сам Николай Петрович Старостин всегда говорил, что само имя «Спартак» куда важнее имен спортсменов.

Тем не менее имена прославленных спартаковцев сегодня являются не столько спортивными символами, но и символами нашей истории. Довоенные и первые послевоенные годы связаны с достижениями Георгия и Серафима Знаменских, Петра Болотникова, Николая Королева, Яна Спарре, Ивана Аниканова, Семена Бойченко, Владислава Жмелькова и многих-многих других. Более 700 спортсменов из «красно-белого» братства стали победителями и призерами Олимпийских игр, мировых чемпионатов и кубков Европы.

После ликвидации промысловой кооперации в 1960 году «Спартак» реорганизовали в добровольное спортивное общество профсоюзов, что обеспечило ему поддержку рабочим профсоюзом.

Спартаковских хоккеистов Бориса и Евгения Майоровых, Вячеслава Старшинова и Владимира Шадрина, Виктора Шалимова и Александра Якушева знали в лицо практически все любители спорта. Эти величайшие игроки в истории приводили советскую сборную к победам на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

И как не вспомнить сборную СССР по футболу, которая в 1956 году одержала историческую победу на играх XVI Олимпиады в Мельбурне? Вряд ли золотые медали были бы возможны без блистательных спартаковцев: Игоря Нетто, Никиты Симоняна, Анатолия Масленкина, Михаила Огонькова, Алексея Парамонова, Анатолия Исаева, Анатолия Ильина, Бориса Татушина, Сергея Сальникова и Николая Тищенко.

Конечно, для многих «Спартак» — это футбол (клуб является 22-кратным чемпионом СССР и России). Кумирами следующих поколений армии болельщиков «народной команды» стал Олег Романцев, Евгений Ловчев, Ринат Дасаев, Федор Черенков, Валерий Карпин, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и многие другие.

Настоящим расцветом для тех, кто выступал под «ромбиком», стали 1970–1980-е годы. На этот период организация культивировала более 40 видов спорта. К примеру, на летних Олимпийских играх 1976 года в Монреале «Красно-белые» завоевали 24 золотые медали, а на Играх 1980 года в Москве — 31 медаль высшей пробы.

Славная «красно-белая» история сыграла огромную роль в успехах отечественного спорта.

История продолжается.