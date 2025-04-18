Что значит слово «дропнуть» и когда оно уместно

Среди молодежи можно услышать слово «дропнуть», которое в разных контекстах может приобретать разное значение. Что означает этот термин и когда его уместно использовать, выясняла «Вечерняя Москва».

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Что означает слово «дропнуть»

Выражение происходит от английского слова to drop, что переводится как «бросить», «отпустить» или «выпустить». В русском языке в зависимости от ситуации оно может означать разное.

В компьютерных играх этим термином называют ситуацию, когда из сундука или после победы выпадает какой-то ценный для игрока предмет.

В социальных сетях или музыке «дропнуть» может означать выпуск нового видео, песни или другого проекта.

В бытовом общении «дропнуть» используют в значении «бросить» или «отказаться от чего-то».

Когда уместно использовать

Термин зачастую используется в разговорном стиле общения или в профессиональном сленге. Существует однокоренное слово «дроппер», которое никак не связано с вышеперечисленным. Сейчас «дропперами» называют жертв аферистов, которые по незнанию могут быть втянуты в мошенническую схему по отмыванию денег.

Примеры употребления