Бросить или выпустить: что значит слово «дропнуть» и когда оно уместно
Среди молодежи можно услышать слово «дропнуть», которое в разных контекстах может приобретать разное значение. Что означает этот термин и когда его уместно использовать, выясняла «Вечерняя Москва».
Что означает слово «дропнуть»
Выражение происходит от английского слова to drop, что переводится как «бросить», «отпустить» или «выпустить». В русском языке в зависимости от ситуации оно может означать разное.
В компьютерных играх этим термином называют ситуацию, когда из сундука или после победы выпадает какой-то ценный для игрока предмет.
В социальных сетях или музыке «дропнуть» может означать выпуск нового видео, песни или другого проекта.
В бытовом общении «дропнуть» используют в значении «бросить» или «отказаться от чего-то».
Когда уместно использовать
Термин зачастую используется в разговорном стиле общения или в профессиональном сленге. Существует однокоренное слово «дроппер», которое никак не связано с вышеперечисленным. Сейчас «дропперами» называют жертв аферистов, которые по незнанию могут быть втянуты в мошенническую схему по отмыванию денег.
Примеры употребления
- «Скоро дропнут новый сундук с мечом и доспехами»;
- «Он дропнул новую песню, которая уже набрала сотни тысяч прослушиваний»;
- «Я дропаю кофе по вечерам, чтобы легче засыпать».