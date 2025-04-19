Как в Пицунде появился нудистский пляж и почему его не трогали власти СССР

Пицунда — курорт в Абхазии, известный сосновыми рощами, тёплым морем и уединёнными пляжами. В советское время здесь существовал неофициальный нудистский пляж. Официального статуса он не имел, но информация о нём передавалась по сарафанному радио, и десятилетиями сюда приезжали те, кто хотел отдыхать без одежды. Место появилось в 1970–1980-х годах, когда Пицунда стала популярна среди интеллигенции, артистов и туристов из ГДР, где нудизм был обычным явлением. Почитать подробности о том, как Пицунда стала курортом свободы, можно на сайте Туристас.

Пляж располагался за территорией зоны отдыха ОПК «Пицунда» и находился в стороне от массовых маршрутов. Указателей не было, но место находили. Здесь царила атмосфера свободы и покоя, а купальники были редкостью. Сюда приходили как местные, так и гости из других стран, особенно люди творческих профессий. Власти знали о пляже, но не препятствовали его существованию — возможно, потому что он никому не мешал и привлекал «своих».

Сегодня пляж по-прежнему существует, хоть и остаётся неофициальным. Его можно найти на карте как «Нудистский пляж». Здесь всё так же — море, сосны, камни и немного людей. Местные относятся к этому спокойно, считая его просто частью местного пейзажа. Подобные пляжи были и в других местах СССР, особенно в Крыму, но Пицунда выделялась тишиной, природой и постоянной публикой. Хотя нудизм в стране не поощрялся, негласно он существовал — пока оставался вне поля зрения и без шума.