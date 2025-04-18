Особые полномочия: как советская спецслужбы боролась с вражеской агентурой

К 82-й годовщине создания Смерша ФСБ России опубликовала копии рассекреченных документов о деятельности этой спецслужбы. Они посвящены работе контрразведчиков 4-го Украинского фронта. В материалах раскрываются методы немецкой вербовки. Смерш вошёл в состав Наркомата обороны СССР, а его начальник подчинялся непосредственно Иосифу Сталину. По мнению экспертов, деятельность данной спецслужбы помогла выявить значительное число шпионов, пособников нацистов и палачей советских граждан.

Против абвера и гестапо

Напомним, Смерш был создан по постановлению Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР от 19 апреля 1943 года № 415-138сс. В круг обязанностей новой контрразведывательной структуры вошли борьба со шпионской, диверсионной, террористической и иной подрывной деятельностью и «антисоветскими элементами, проникшими в части и учреждения Красной армии». Наряду с этим смершевцы должны были выявлять дезертиров, членовредителей, проверять военнослужащих, побывавших в плену и в окружении противника.

Главное управление контрразведки (ГУКР) Смерш вошло в состав Наркомата обороны (НКО). Начальник новой спецслужбы являлся заместителем наркома обороны СССР и подчинялся непосредственно Иосифу Сталину. Руководителем ГУКР Смерш был назначен комиссар госбезопасности 2-го ранга Виктор Абакумов.

Как отмечают в ЦОС ФСБ, повседневную деятельность сотрудников контрразведки ярко иллюстрируют отчётные документы, которые направлялись в Наркомат обороны СССР и военные советы фронтов.

Так, контрразведчики 4-го Украинского фронта в ноябре 1943 года арестовали 624 человека. Об этом говорится в опубликованной на сайте ФСБ докладной записке Управления Смерш 4-го Украинского фронта генерал-майора Николая Ковальчука. Документ, датированный 16 декабря, был направлен замнаркому обороны маршалу Александру Василевскому.

Среди задержанных смершевцами — 309 предполагаемых немецких пособников, 165 изменников Родины, 39 шпионов, 23 антисоветчика, 22 дезертира, 16 диверсантов. Из 624 человек суд признал виновными 340. Многие из них получили от пяти до десяти лет лишения свободы. К высшей мере наказания приговорили 69 человек.

Комментируя эту статистику, Ковальчук сообщил Василевскому, что значительная часть арестованных — это разведывательная и диверсионная агентура врага. Они небольшими группами были заброшены через линию фронта военной разведкой нацистской Германии.

«Вся переброшенная и оставленная агентура немецкой военной разведки получала задания внедряться на службу в Красную армию, где (им надлежало. — RT) заниматься сбором разведывательных данных и проводить подрывную работу, склоняя неустойчивых военнослужащих к переходу на сторону противника», — говорится в записке Ковальчука.

С началом активных наступательных действий РККА в 1943 году неприятель только усилил заброску диверсионно-подрывных групп в прифронтовую полосу и советский тыл.

«По ряду проведённых дел установлено, что немецкая военная разведка за последнее время активизировала заброску в тыл наших войск парашютистов-диверсантов для проведения диверсионных актов на железнодорожных объектах прифронтовых коммуникаций», — отмечается в документе.

5 ноября 1943 года при фильтрации задержанных смершевцы разоблачили агента немецкой разведки, бывшего военнослужащего РККА по фамилии Чеботарёв. Он был завербован противником в октябре 1943 года. Немецкие кураторы поставили перед предателем задачу собирать ценную информацию и уговаривать красноармейцев переходить на сторону оккупантов.

Также немцы практиковали вербовку образованных советских военнослужащих, которые согласились служить в лагере для военнопленных. Например, контрразведчикам удалось вывести на чистую воду бывшего младшего командира 147-й стрелковой дивизии по фамилии Павлов.

Он попал в плен во время боёв в Сталинградской области в августе 1942 года. В октябре того же года добровольно стал переводчиком немецкого коменданта лагеря для военнопленных. Впоследствии был переведён в должность переводчика абвера. При отступлении нацисты оставили Павлова на освобождённой территории. Однако смершевцы разоблачили его.

Одновременно с противодействием спецслужбам нацистов контрразведчики развернули работу по розыску военных преступников и пособников оккупантов, виновных в совершении массовых убийств мирного населения.

«В производстве УКР Смерш фронта имеется дело по обвинению 14 человек — сотрудников и агентов отдела гестапо СД по городу Мелитополю... Из материалов следствия по этому делу установлено, что немецко-фашистские захватчики в период временной оккупации города Мелитополя проводили в городе массовое уничтожение мирных советских граждан — женщин, стариков и детей, зверски мучили и истребляли их в застенках СД, тысячи юношей и девушек угоняли в рабство в Германию», — сообщается в докладной записке о деятельности смершевцев 4-го Украинского фронта.

Особые полномочия

Ещё один рассекреченный документ, который опубликовал ЦОС ФСБ о деятельности Управления Смерш 4-го Украинского фронта, — декадная сводка о результатах работы контрразведчиков с 11 по 20 февраля 1944 года. За этот период были задержаны 633 «подозрительных лица» и арестованы 97 человек.

В документе рассказывается, что контрразведчикам удалось выявить группу из пяти шпионов, которым предписывалось внедриться в ряды Красной армии и проводить там «антисоветскую разложенческую работу». Старшим этой команды предателей был назначен некто Алиев. Он получил пакет с фиктивными документами и паролем на возвращение к неприятелю.

Как сообщается в декадной сводке, абвер не брезговал вербовать подростков, проживавших на временно оккупированной территории. Так, смершевцы установили, что немцы специально создали лагерь для подготовки детей к работе против Красной армии.

«В этом лагере с подростками проводились занятия по строевой подготовке, изучению материальной части оружия, а также изучались методы разведывательно-диверсионной работы. В момент боёв за Мелитополь из этого лагеря в тыл частей Красной армии немцами были переброшены четыре подростка с заданиями военно-диверсионного характера», — говорится в сводке.

Контрразведчики смогли предотвратить выполнение порученной немцами задачи. Среди задержанных подростков оказался Максим Иванович Исаченко 1928 года рождения. Ему поручалось установить, какие части РККА дислоцированы в интересовавших врага сёлах, где размещались склады и артиллерия советских войск.

Также во второй декаде февраля смершевцы арестовали трёх агентов контрразведывательных и карательных органов противника и пятерых военнослужащих вермахта, «творивших злодеяния над советскими людьми». Среди них унтер-офицер Генрих Пруин, штабс-ефрейтор Гергардт Хинш, обер-ефрейтор Якоб Кастнер.

Они служили в 97-й егерской дивизии немецкой армии, были взяты в плен 31 января 1944 года и опознаны жителями села Зелёная-2 как лица, расстрелявшие советских граждан за отказ уезжать на работы в Германию. Кроме того, немцы изнасиловали трёх женщин. За совершённые злодеяния по приговору военно-полевого суда Пруин, Хинш и Кастнер были повешены.

14 февраля 1944 года смершевцы 4-го Украинского фронта арестовали унтер-офицера Юзефа Памгартнера и обер-ефрейтора Эмиля Генрихса. Было доказано, что оккупанты казнили, грабили и насиловали мирных жителей. Также они силой принуждали людей уезжать на каторгу в Германию. Оба палача были повешены.

Кроме того, в документе сообщается, что с 11 по 20 февраля 1944 года контрразведчики разоблачили 43 предателя и активных пособника немцев. В документе приводятся описания дел нескольких коллаборационистов, которые помогали врагу истреблять коммунистов и партизан.

В комментарии RT генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов заявил, что сотрудники Смерша сыграли ключевую роль в выявлении вражеской агентуры в прифронтовой полосе.

«Смершевцы — это были оперативники, которые работали в прифронтовой зоне и выявляли агентуру, диверсантов, террористов противника, пытавшихся проникнуть в наши воинские части. Смерш имел полномочия быстро организовывать трибунал и приводить его решения в исполнение», — рассказал Михайлов.

Как отметил эксперт, Смерш был особой контрразведывательной структурой, предназначенной для работы в условиях военного времени. Вместе с военной контрразведкой и органами НКВД смершевцы смогли предотвратить большое число разведывательных и диверсионных акций абвера.

Аналогичной точки зрения относительно эффективности работы Смерша придерживается кандидат исторических наук доцент Государственного академического университета гуманитарных наук Дмитрий Суржик. В разговоре с RT эксперт заявил, что учреждение данной спецслужбы позволило упорядочить деятельность советской контрразведки. Огромную помощь смершевцам в выявлении вражеской агентуры оказывало местное население.