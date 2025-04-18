Что надо сделать 19 апреля, чтобы год прошел удачно

В этом году на 19 апреля выпадает Великая, или Страстная, суббота. Это последний день перед перед праздником Пасхи.

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Согласно Новому Завету на следующий день после распятия Иисуса Христа первосвященники обратились к Понтию Пилату с просьбой поставить охрану у входа в пещеру. Многие думали, что ученики попробуют похитить тело учителя из пещеры. И пещеру начали охранять. Когда прошла суббота, к месту погребения пришли женщины и увидели, что "Ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем". Ангел поведал им, что тело Иисуса исчезло, потому что он воскрес.

По приметам считалось, что провести день нужно без спешки и раздражения. Многие слушали звуки природы: если было тихо - год пройдет удачно. В этот день не тратили средства, считалось, что любые покупки обречены на провал. Запрещено было кричать, шуметь и устраивать любые громкие мероприятия. Нельзя было спорить, так как это могло подорвать здоровье. Не занимались посевными работами. Земля в этот день не примет вмешательство человека, а значит ничего летом и осенью не уродится.

Смотрели и на погоду. Если утром по земле туман стелется - до мая дождей не будет. Ветер налетел - год предстоит неурожайный. Дикие утки ходят у воды - лето будет сухое. Если утром было солнечно, а днем погода испортилась - будет много малины.