Как Пасху отмечали в императорской семье Романовых

Пасха для семьи Романовых была не просто церковным праздником, а торжеством глубоко личным и духовным. Несмотря на роскошь императорского двора, Великая Суббота и Светлое Воскресение соблюдались с удивительной скромностью и благоговением.

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Такой подход, живший столетиями, отражал сплав православной веры и монархического долга. О традициях празднования Пасхи в царской династии читайте в материале «Рамблера».

Предпасхальные приготовления

Подготовка к светлому празднику воскресения Христа начиналась заранее и включала в себя не только духовные практики, но и хозяйственные хлопоты. Во дворце тщательно убирали, стирали ковры, меняли обивку мебели, подновляли позолоту на иконостасах в домовых церквях, шили новые наряды для богослужений.

К Пасхе заполнялись кладовые: готовили сливочное масло, яйца, изюм, миндаль, мак. Все закупалось в больших объемах — не только для стола императорской семьи, но и для угощения всей прислуги, фрейлин, казаков охраны и гостей. Особое внимание уделяли выпечке — куличи пекли в собственной пекарне дворца. Именно в этих пасхальных ритуалах — искренних, скромных, бытовых — проявлялась та нить, которая соединяла монархию с народом.

Символика пасхального стола: почему на стол подаются яйца, хрен и творог

Строгий пост и службы

Члены семьи соблюдали Великий пост — не показательно, а искренне. На столе в этот период было минимум еды: много овощей, каш, грибов, и никаких излишеств.

Все важные службы — Вербное воскресенье, Страстная неделя, Великая Пятница — посещались всей семьей. На саму Пасху в храме Спаса Нерукотворного устраивали полуночное богослужение, на которое Романовы шли в полном составе — от императора до младших дочерей.

Служба начиналась около полуночи. В залах Зимнего дворца гасили свет, и в тишине начинался крестный ход с зажженными свечами. Все было торжественно, но не напыщенно. Важность момента чувствовалась во всем: в медленном шествии, в колокольном звоне, в запахе ладана. После чтения Евангелия и возгласа «Христос Воскресе!» в залах снова зажигались свечи и люстры, и праздник словно входил в здание светом и радостью.

Интересно, что в императорской семье было непринято устраивать шумные приемы на Пасху. Это время считалось семейным. После праздничного завтрака день проходил в кругу близких. Службы продолжались еще несколько дней, и к народу Романовы выходили уже не как монархи, а как православные христиане, разделяющие одну радость.

Воскресение Христово

Утром, после позднего сна, семья собиралась за пасхальным завтраком. Несмотря на возможности императорской кухни, стол оставался традиционным. Главным для них в этот праздник была не изысканность, а в символика. На белоснежной скатерти появлялись:

творожная пасха в виде усеченной пирамиды, украшенная сухофруктами и хрустальным крестом;

куличи разных размеров — от огромных «царских» до маленьких персональных;

окрашенные яйца — чаще всего красные, символизирующие кровь Христа.

Также подавали мясные блюда, холодец, пироги, запеченную рыбу, домашнюю колбасу, соленья и сладости. После долгого воздержания из-за Великого поста вкусы яств ощущались особенно ярко.

Сувениры на Пасху

Император и императрица вручали подарки близким, придворным и слугам. Это могли быть фарфоровые яйца, серебряные украшения, книги, платки, расписные яйца, сладости. Даже лакеи и дворцовые охранники получали куличи и яйца, и этим подчеркивалась всенародность праздника.

В семье также существовала традиция — дарить детям небольшие пасхальные сюрпризы. В них входили игрушки, конфеты, миниатюрные книжки, картинки.

Для Романовых Пасха была не просто религиозным событием, а кульминацией года. Отношение к празднику не менялось в зависимости от политического фона или возраста членов семьи. Даже в изгнании и под арестом Пасху старались отмечать.

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