Древнейший двойник Млечного Пути найден в ранней Вселенной

Международная группа астрономов под руководством ученых из Женевского университета обнаружила огромную спиральную галактику, очень похожую на наш Млечный Путь. Эта галактика оказалась одной из древнейших во Вселенной, поскольку она сформировалась всего через один миллиард лет после Большого взрыва.

Отчет об открытии опубликовал ресурс EurekAlert. Международная группа ученых сообщила об открытии самой древней спиральной галактики, известной на сегодняшний день.

Речь идет о сверхмассивной галактике, которая образовалась в ранней Вселенной. Измерения показали, что она уже существовала всего через один миллиард лет после Большого взрыва. Причем она может оказаться еще старше, так как астрономы наблюдают галактику, которая отличается уже зрелой структурой.

Она похожа на наш Млечный Путь, так как обладает крупным диском звездообразования и четко определенными спиральными рукавами. Открытие было сделано с использованием данных космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST).

Считается, что для формирования крупных спиральных галактик, таких как Млечный Путь, требуется несколько миллиардов лет. Но если бы это правило строго выполнялось, то галактики, обнаруженной в рамках нового исследования, попросту не существовало бы. Сам факт ее существования доказывает, что крупные спиральные галактики способны формироваться гораздо быстрее, чем считалось до сих пор.

"Мы назвали эту галактику Чжулонг, что в китайской мифологии означает "дракон-факел", - говорит ведущий автор открытия, доктор Мэньюань Сяо. - В мифологии Чжулонг - это могущественный красный дракон, который создает день и ночь, открывая и закрывая свои глаза, символизируя свет и космическое время. Что выделяет галактику Чжулонг, так это то, что она очень похожа на Млечный Путь - и по форме, и по размеру, и по звездной массе".

Протяженность диска этой галактики превышает 60 000 световых лет, что сопоставимо с протяженностью нашей собственной галактики. Общая масса звезд Чжулонга равна примерно 100 миллиардам солнечных масс, что также делает эту галактику "одним из самых убедительных аналогов Млечного Пути".