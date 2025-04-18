Почему в России граница космоса выше, чем в США

Почему граница космоса в России выше, чем в США
В международном праве нет строго определённой и признанной всеми государствами границы, за которой воздушное пространство переходит в космос. Поэтому страны признают началом безвоздушного пространства разные высоты. В частности, США считают, что космос начинается на 20 километров ниже, чем полагает Россия.
По неофициальному определению Международной авиационной федерации, космическое пространство начинается на высоте 100 км над уровнем моря. На данной отметке проходит линия Кармана – верхняя граница государств, где атмосфера Земли начинает переходить в космос. На высоте 100 км различные стабилизаторы и авиационные крылья при малой плотности воздуха не могут обеспечить самолёту нужную подъёмную силу. Полет на этой отметке возможен только при помощи средств космонавтики.
В 1962 году члены комитета ООН по мирному использованию космоса предложили официально признать высоту в 100 км границей начала безвоздушного пространства. Однако к единой точке зрения по данной теме государства не пришли до сих пор.
РФ в вопросе признания пространства космическим опирается на Рабочий документ, созданный в СССР и представленный на рассмотрение Комитета ООН по космосу в 1979 году. Согласно данному документу, космическое пространство начинается за отметкой в 100-110 км от поверхности Земли.
Иной точки зрения придерживаются американцы. Власти США до сих пор не ратифицировали соответствующий договор. Потому каждая организация, имеющая отношение к авиакосмической отрасли, устанавливает свою границу космоса.
Так, Военно-воздушные силы США считают космической высоту в 80 км. Поэтому всем своим сотрудникам, преодолевшим эту отметку, вручают значки астронавтов. Часть специалистов думает, что ВВС специально пошли на этот шаг из-за отставания от СССР по числу космонавтов и наличию проектов, полёт которых должен был быть осуществлен чуть ниже 100 км.
В то же время специалисты NASA полагают, что космос располагается за пределами 122 км над уровнем моря. Их аргумент таков: именно там у шаттлов происходит перестройка в маневрировании, когда управление при помощи двигателей сменяется лавированием с опорой на воздушные массы.
Интересно, что аэронавты и парашютисты, которые хотят стать частью «семьи космонавтов», недавно стали активно выступать за то, чтобы опустить границу космоса до 50 км над уровнем моря. А эксперт в области космического законодательства Томас Гэнгейл открыто заявил, что линия Кармана на самом деле находится на высоте 83,8 км – цифра в 100 км, по словам специалиста, возникла из-за привычки людей всё округлять. Американский астрофизик Джонатан Макдауэлл тоже продвигает идею необходимости понизить «космическую планку». Он предложил Международной авиационной федерации установить новую отметку на высоте 80 км +/- 10 км.
Россия не согласна пересматривать высоту, о чем её представители проинформировали Управление ООН по вопросам космического пространства.