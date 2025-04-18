Почему в России граница космоса выше, чем в США

В международном праве нет строго определённой и признанной всеми государствами границы, за которой воздушное пространство переходит в космос. Поэтому страны признают началом безвоздушного пространства разные высоты. В частности, США считают, что космос начинается на 20 километров ниже, чем полагает Россия.

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По неофициальному определению Международной авиационной федерации, космическое пространство начинается на высоте 100 км над уровнем моря. На данной отметке проходит линия Кармана – верхняя граница государств, где атмосфера Земли начинает переходить в космос. На высоте 100 км различные стабилизаторы и авиационные крылья при малой плотности воздуха не могут обеспечить самолёту нужную подъёмную силу. Полет на этой отметке возможен только при помощи средств космонавтики.

В 1962 году члены комитета ООН по мирному использованию космоса предложили официально признать высоту в 100 км границей начала безвоздушного пространства. Однако к единой точке зрения по данной теме государства не пришли до сих пор.

РФ в вопросе признания пространства космическим опирается на Рабочий документ, созданный в СССР и представленный на рассмотрение Комитета ООН по космосу в 1979 году. Согласно данному документу, космическое пространство начинается за отметкой в 100-110 км от поверхности Земли.

Иной точки зрения придерживаются американцы. Власти США до сих пор не ратифицировали соответствующий договор. Потому каждая организация, имеющая отношение к авиакосмической отрасли, устанавливает свою границу космоса.

Так, Военно-воздушные силы США считают космической высоту в 80 км. Поэтому всем своим сотрудникам, преодолевшим эту отметку, вручают значки астронавтов. Часть специалистов думает, что ВВС специально пошли на этот шаг из-за отставания от СССР по числу космонавтов и наличию проектов, полёт которых должен был быть осуществлен чуть ниже 100 км.

В то же время специалисты NASA полагают, что космос располагается за пределами 122 км над уровнем моря. Их аргумент таков: именно там у шаттлов происходит перестройка в маневрировании, когда управление при помощи двигателей сменяется лавированием с опорой на воздушные массы.

Интересно, что аэронавты и парашютисты, которые хотят стать частью «семьи космонавтов», недавно стали активно выступать за то, чтобы опустить границу космоса до 50 км над уровнем моря. А эксперт в области космического законодательства Томас Гэнгейл открыто заявил, что линия Кармана на самом деле находится на высоте 83,8 км – цифра в 100 км, по словам специалиста, возникла из-за привычки людей всё округлять. Американский астрофизик Джонатан Макдауэлл тоже продвигает идею необходимости понизить «космическую планку». Он предложил Международной авиационной федерации установить новую отметку на высоте 80 км +/- 10 км.

Россия не согласна пересматривать высоту, о чем её представители проинформировали Управление ООН по вопросам космического пространства.