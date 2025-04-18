За что был наказан адмирал Николай Кузнецов

На телевидении состоялась премьера сериала «Адмирал Кузнецов». Роль адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова исполнил актер Игорь Петренко. Сериал рассказывает о жизненном пути самого молодого в истории СССР народного комиссара, который незадолго до начала Великой Отечественной войны возглавил Военно-морской флот страны. Как жил Николай Кузнецов, почему был лишен звания, а затем восстановлен в нем посмертно — в материале «Вечерней Москвы».

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«Быстрый подъем опасен»

Николай Кузнецов родился 11 июля (по григорианскому календарю — 24 июля) 1904 года в деревне Медведки Архангельской области. Его отцом был казенный крестьянин (особое сословие крестьян, которые считались лично свободными в отличие от помещичьих — прим. «ВМ») Герасим Кузнецов. В 1915 году отец Николая умер. Мальчик устроился на работу в столовую в городе Котлас, а с 1916 года начал служить матросом на речных судах в Котласе и Архангельске. Кроме того, в 1917 году он поступил на службу рассыльным Архангельского порта.

В октябре 1919 года Кузнецов вступил в Северо-Двинскую военную речную флотилию. Чтобы его взяли добровольцем на флот, он прибавил к своему реальному возрасту (15 годам) еще два. С тех пор во всех документах он указывал своим годом рождения 1902 год. С 1921 по 1922 год Кузнецов был строевым Архангельского флотского экипажа, а с 1922 года служил в Петрограде (ныне Санкт-Петербурге). С 1923 по 1926 год будущий адмирал флота Советского Союза учился в Военно-морском училище имени М. В. Фрунзе, которое окончил с отличием.

В августе 1936 года Кузнецова отправили на гражданскую войну в Испанию, где он был главным военно-морским советником республиканского правительства. Мужчина принимал участие в подготовке и проведении боевых операций республиканского флота. За службу в Испании Кузнецова наградили орденами Ленина и Красного Знамени.

Год спустя после отправки на войну он стал капитаном 1-го ранга и заместителем командующего. А с января 1938 по март 1939 года Кузнецов был командующим Тихоокеанским флотом. В этот период ему присвоили звание флагман 2-го ранга. После мужчина был назначен сначала заместителем Наркома военно-морского флота СССР, а затем занял основную должность. На тот момент ему было 34 года. Так Кузнецов стал самым молодым наркомом в СССР и первым моряком на этом посту.

«Со смешанным чувством радости и тревоги читал я этот документ. Быстрый подъем опасен не только для водолазов. Столь быстрое повышение по служебной лестнице тоже таит в себе немало опасностей. Я это хорошо понимал еще в молодые годы, потому и просил после академии назначить меня на корабль старпомом, чтобы двигаться по службе последовательно, — вспоминал Кузнецов в мемуарах.

Во время службы наркомом он внес большой вклад в укрепление, повышение боеготовности и обучение флота перед войной, решил многие организационные и кадровые вопросы. По его инициативе стали открываться новые морские училища и спецшколы, была сохранена Петербургская инженерная научно-педагогическая школа и восстановлена Николаевская инженерная научно-педагогическая школа. Также Кузнецов ввел День Военно-Морского флота. При его участии были приняты дисциплинарный и корабельный уставы флота.

Годы Великой Отечественной войны, споры со Сталиным и Суд чести

Благодаря решениям Кузнецова флот укрепил свои позиции перед Великой Отечественной войной. Его боеготовность была повышена еще до нападения Германии. В ночь на 22 июня 1941 года нарком отдал приказ о приведении кораблей и морской авиации в полную готовность, и потери кораблей и морской авиации были предотвращены.

За годы войны Кузнецова вызывали на прием к генсеку ЦК КПСС Иосифу Сталину 64 раза для решения вопросов строительства и применения флота. Он входил в Государственный комитет обороны, был в составе советской делегации на Крымской и Потсдамской конференции руководителей трех союзных держав. В августе 1945 года участвовал в советско-японской войне. На Дальнем Востоке он выполнял функции заместителя по флоту Главнокомандующего советскими войсками на Дальнем Востоке Маршала Советского Союза А. М. Василевского. В мае 1944 года Кузнецову присвоили воинское звание адмирал флота, а через год его приравняли к званию Маршала Советского Союза.

Однако убеждения и характер Кузнецова, его разногласия со Сталиным привели к суровым последствиям. Он не сходился с генсеком во взглядах на то, как в дальнейшем развивать военно-морской флот. Сталин отверг разработанную Кузнецовым программу военного судостроения, а тот возразил против разделения Балтийского флота на два самостоятельных. Позднее, вспоминая об этом в мемуарах, Кузнецов писал:

«На меня обрушился далеко не вежливый разнос. Я не выдержал: "Если я не пригоден, то прошу меня снять"... Все были ошеломлены. В кабинете воцарилась гробовая тишина. Сталин остановился, бросил взгляд в мою сторону и раздельно произнес: "Когда надо будет, уберем"», — рассказывал Кузнецов.

В 1946 году самостоятельный Наркомат ВМФ СССР упразднили, и флот включили в состав объединенного Наркомата ВС СССР. Кузнецов стал главнокомандующим ВМФ, но после разногласий со Сталиным потерял эту должность в январе 1947 года. Вместо этой должности его назначили начальником Управления военно-морских учебных заведений. А в 1948 году Кузнецова и ряд других генералов предали Суду чести Министерства Вооруженных Сил СССР по доносу.

Адмиралов обвиняли в том, что в годы войны они передали США и Великобритании секретные чертежи и описания, карты и схемы без разрешения правительства своей страны. Суд чести признал подсудимых виновными. Военная коллегия Верховного суда СССР признала Кузнецова виновным в предъявленных ему обвинениях, однако с учетом его больших заслуг в прошлом мужчина избежал уголовного наказания. Однако его понизили в воинском звании до контр-адмирала.

В 1951 году Кузнецов вновь возглавил флот в должности Военно-морского министра СССР. Но вернуть звание адмирала флота он смог только в 1953 году после снятия судимости и смерти Сталина. Со следующим советским лидером Никитой Хрущевым у него «сложились явно неприязненные отношения», что вновь привело к конфликту и тяжелым последствиям.

Инфаркт, 617 жертв и последняя воля

После смерти Сталина Кузнецов снова начал поднимать перед правительством вопрос о необходимости кораблестроительной программы. Однако этот требующий больших вложений проект и настойчивость адмирала негативно были восприняты Хрущевым.

В 1955 году Кузнецов перенес инфаркт. Он попросил министра обороны Георгия Жукова освободить его от должности по состоянию здоровья. Тот не ответил, но исполняющим обязанности главкома ВМФ стал экс-командующий Черноморским флотом Сергей Горшков. Кузнецов находился в отпуске по болезни, когда в октябре 1955 года произошел взрыв на линкоре «Новороссийск». В результате трагедии погибли 617 человек. И хотя исполняющим обязанности главкома ВМФ был Горшков, Кузнецова сняли с должности после произошедшего, обвинив виновным в трагедии. Адмирала понизили до вице-адмирала и отправили в отставку без права восстановления и работы на флоте.

Ветераны ВМФ неоднократно ходатайствовали перед правительством СССР о восстановлении Кузнецова в звании. Также предлагалось устроить его в группу генеральных инспекторов Министерства обороны страны. Однако этим инициативам противодействовал Горшков. Несмотря на это, Кузнецов постепенно начал внедряться в общественную жизнь. Это произошло после того, как в 1965 году новый генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев упомянул его имя среди выдающихся военачальников.

Николай Кузнецов умер 6 декабря 1974 года в Москве, так и не дождавшись восстановления в звании адмирала флота Советского Союза. Это произошло лишь в июле 1988 года — через несколько месяцев после смерти Горшкова. До той поры 14 лет по воле родственников Кузнецова на его могиле не значилось никакого воинского звания. В одной могиле с ним на Новодевичьем кладбище похоронены жена Вера, сыновья Николай и Владимир.

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