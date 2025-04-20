Армянские, грузинские, азербайджанские фамилии: что в них зашифровано

Откуда происходят фамилии Джугашвили и Церетели? Что связывает армянские фамилии с турецким языком? Почему азербайджанцы отменяют в своих фамилиях «русские» окончания? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Грузинские фамилии

Истоки грузинских фамилий этнографы относят к VII-VIII векам. Они чаще всего происходили от местности проживания, чуть реже – от профессий, имен, отчеств или родового звания (например, Амилахвари или Эристави).

Структура грузинских фамилий такая же, как и у большинства других: корень + суффикс. По суффиксу фамилии во многих случаях можно понять с какого региона она происходит и к какой этнической группе принадлежит ее носитель. К примеру, у мегрелов фамилии часто оканчиваются на «-уа» (Тодуа, Гогуа) или «-ия» (Гамсахурдия, Берия), а у лазов – на «-ши» (Халваши, Тугуши). Лингвисты выделяют 13 основных разновидностей суффиксов. Во многих областях Грузии, большей частью в Имерети, Гурии, Аджарии, Лечхуми, распространены фамилии с суффиксом «-дзе», который переводится как «сын» (Гонгадзе, Шеварнадзе, Думбадзе). По данным на 1997 год фамилии с таким окончанием носили 1 649 222 человека.

Вторым по распространенности следует суффикс «-швили». Его перевод очень близок к предыдущему суффиксу – «ребенок», «дитя», но иногда это просто «потомок». К 1997 году насчитывалось 1 303 723 фамилий с суффиксом «-швили». Очень распространено такое окончание в Кахетии и Картли (Пеикришвили, Кулулашвили, Элердашвили).

Популярен в грузинских фамилиях также суффикс «-иани». Это «сванское» окончание, которое больше характерно для западных регионов Грузии. Часто такой суффикс указывает на знатное происхождение родоначальника. К примеру, Дадешкелиани, Дадиани и Геловани это княжеские фамилии.

Образование грузинских фамилий имеет различные источники. Часть из них происходит от крестильных имен – Николадзе, Георгадзе, Давиташвили. Некоторые фамилии ведут свое происхождение от мусульманских имен. Например, фамилия Джалагония образована от мусульманского мужского имени Джалаль («величие», «главенство») и грузинского существительного «гони» («ум», «рассуждение»). Есть фамилии, связанные с животными – Ломинадзе («лoми» – «лев»), Джугашвили («дзуг» – «отара», «стая»).

Довольно часто грузинские фамилии привязаны к какой-либо местности. Ее первый носитель нередко становился у истоков княжеского рода. Именно такой является фамилия Церетели, которая происходит от названия крепости и одноименного селения, находящихся на севере региона Земо – «Церети».

Армянские фамилии

Армянские фамилии – явление относительно новое. По крайней мере, официально они стали регистрироваться только с XIX столетия, когда началась перепись населения и появилась необходимость в документах. Однако в аристократических семьях фамилии появились еще в Средние века – Мамиконяны, Арцруни, Аматуни, Рштуни. По традиции перед знатными фамилиями ставили слова «азг» («род») или «тун» («дом»). Это звучало как «Род Мамикоянов» или «Дом Арцруни».

До появления фамилий в простонародной среде для того чтобы отличить двух людей, носящих одинаковое имя могли говорить, к примеру, так: «Айк внук Арно» и «Айк внук Гарника». Иногда человеку давали характерное прозвище – «хромой Амаяк», или «Анаит, имеющая двенадцать детей». Потребность в образовании фамилий возникла с развитием общества и усилением миграции населения.

Большей частью армянские фамилии происходят от родового предка, к имени которого добавлялось окончание, обозначающее принадлежность. Такое окончание претерпело заметную эволюцию: в древнеармянском это был суффикс «-эанц», который трансформировался в «-енц». В современном армянском он принял фонетическую форму «-янц», которая впоследствии потеряла «ц», превратившись в «-ян».

Если раньше, чтобы показать принадлежность к какому-либо роду говорили, к примеру, Давиденц, то сейчас это звучит как Давидян. Впрочем, последняя «ц» отпала не во всех фамилиях. Так некоторые армяне, переехавшие в Россию в XIX веке это окончание сохранили. Но и в самой Армении, в частности, в районе Зангезура такие фамилии еще встречаются – Адонц, Бакунц, Калваренц. Наиболее распространенная форма образования армянских фамилий от имен, но нередко они происходят от названия профессий и ремесел – Ацтухян («пекарь»), Воскерчян («ювелир»), Экимян («лекарь»), Карташян («каменщик») или основываются на характерной черте человека – Чахатян («лисий»), Карчикян («карлик»).

Свою особенность имеют фамилии жителей западной Армении. Вхождение этой части страны в состав Османской империи сказалось на том, что корни многих армянских фамилий имеют турецкое происхождение. Так, фамилия Демирчян происходит от турецкого слова «демирчи» – «кузнец». Этнограф Левон Абрамян замечает, что буква «ч» в армянских фамилиях как правило указывает на ремесло, потому что в турецком языке названия ремесел оканчиваются на «чи», например, «бардакчи» («гончар»). Производная от этого слова армянская фамилия – Бардакчян. Любопытной особенностью некоторых армянских фамилий является приставка «мелик», указывающая на дворянское происхождение (Мелик-Акопян), а также «тер», которая использовалась духовными лицами и означала «отец», «владыка» (Тер-Петросян).

Азербайджанские фамилии

Появление фамилий у азербайджанцев приходится на начало XX века – главным образом, это первые годы установления советской власти в Азербайджане. Еще в XIX веке антропонимическая модель азербайджанцев состояла из основного имени и имени отца. У мужчин к ним добавлялись слова «оглу» или «заде» (оба означают «сын»), к примеру, Ибрагим Саттар оглу, а к женщине – «кызы» («дочь») – например, Рейхан Курбан кызы.

Впрочем, такие имена были характерны для представителей привилегированных классов, они же первыми получали фамилии с момента образования советского Азербайджана. У простых людей какое-то время сохранялась двусоставная антропонимическая модель – прозвище-различитель и присоединявшееся к нему имя: например, Кечал Мамед («лысый Мамед»), Чолаг Абдулла («хромой Абдулла») или Узун Гасан («длинный Гасан»). За основу первых азербайджанских фамилий часто брали имя отца или деда. Такое имя присоединялось без изменений, но с ним сливалось слово, обозначающее сына или дочь, например, Алиага Селимзаде. Подобные фамилии встречаются и сейчас – Джафароглу, Сафароглу, Рамазанзаде. Однако уже в первые годы советской власти азербайджанцы стали брать русифицированные варианты фамилий – Алиев, Самедов, Везирова, Мансуров.

Несмотря на то, что подавляющее большинство азербайджанских фамилий это патронимы, изредка встречаются фамилии, связаны с родом деятельности, например, фамилия Векилов происходит от слова «векил» («адвокат», «защитник»).

Фамилии в которых есть слово «хан» – Талишханов, Губаханов, Шекиханов подразумевают принадлежность к знатному роду. К примеру, фамилия Бакиханов ведет свое происхождение от «бакинских ханов».

Азербайджанские фамилии имеют широкое хождение за пределами страны. Согласно данным Агентства гражданского реестра Минюста Грузии, в 2011 году в пятерку самых распространенных фамилий Грузии попали две азербайджанские – Мамедов (25 968 человек) и Алиев (17 605 человек).

В марте 2013 года Азербайджанское Министерство юстиции решило вернуть азербайджанским фамилиям их исконное звучание. Отныне они как и раньше будут оканчиваться на «-заде», «-оглу» и «-кызы». Это решение в Министерстве объяснили тем, что тюркские, иранские и арабские корни азербайджанских фамилий не сочетаются с русскими суффиксами «-ов» и «-ев».