Бездомный американец выиграл в лотерее миллион долларов

Бездомный купил лотерейный билет в алкомаркете Sandy's Deli-Liquor в Сан-Луис-Обиспо (Калифорния, США) и выиграл миллион долларов, — сообщает местный телеканал KSBY. Менеджер магазина Уилсон Самаан работает в нём с 2013 года и уверяет, что это первый раз, когда кто-то из его покупателей выиграл крупную сумму. Продавец подчеркнул, что счастливчик оказался бездомным, но после получения приза бомж собирается начать новую жизнь.

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Пока приз получить не удалось. Процесс проверки может занять от нескольких недель до пары месяцев и включает в себя собеседование с победителем, проверку того, должен ли человек государству какие-либо деньги, и ещё несколько нюансов.

Бездомный отказался от телевизионного интервью, но за кадром признался, что миллион долларов «изменит его жизнь», и что он намерен внести первоначальный взнос за дом на побережье, купить машину, а затем инвестировать остальное.