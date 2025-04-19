Бездомный американец выиграл в лотерее миллион долларов
Бездомный купил лотерейный билет в алкомаркете Sandy's Deli-Liquor в Сан-Луис-Обиспо (Калифорния, США) и выиграл миллион долларов, — сообщает местный телеканал KSBY. Менеджер магазина Уилсон Самаан работает в нём с 2013 года и уверяет, что это первый раз, когда кто-то из его покупателей выиграл крупную сумму. Продавец подчеркнул, что счастливчик оказался бездомным, но после получения приза бомж собирается начать новую жизнь.
Пока приз получить не удалось. Процесс проверки может занять от нескольких недель до пары месяцев и включает в себя собеседование с победителем, проверку того, должен ли человек государству какие-либо деньги, и ещё несколько нюансов.
Бездомный отказался от телевизионного интервью, но за кадром признался, что миллион долларов «изменит его жизнь», и что он намерен внести первоначальный взнос за дом на побережье, купить машину, а затем инвестировать остальное.