В Пекине состоялся первый в мире полумарафон людей и роботов

В Пекине состоялся первый в мире совместный полумарафон людей и роботов. Об этом из китайской столицы передает корреспондент РИА Новости.

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Первым в забеге среди роботов финишировал аппарат «Тяньгун Ultra», который преодолел расстояние в 21,0975 километра за 2 часа 40 минут 42 секунды. Лучший результат среди людей показал спортсмен из Эфиопии, достигший финиша за 1 час 2 минуты 36 секунд.

Ранее колумнист Крис Стокел-Уокер издания Business Insider отметил, что США проигрывают Китаю в робототехнике.

В марте портал Fortune сообщил, что американские робототехнические компании — Tesla, Boston Dynamics, Agility Robotics и другие — предупредили власти США о возможности проиграть мировую гонку роботов.