Пасха 2025: когда и где освящать яйца, куличи, пасхи и что с ними делать нельзя

Накануне Пасхи, праздника светлого Воскресения Христова, который православные отмечают 20 апреля 2025 года, самые популярные запросы интернета содержат слова "пасха, куличи, крашенные яйца, освящать". Когда и где можно освятить к празднику Пасхи крашеные яйца, куличи, творожные пасхи, а также колбасу с бужениной и прочую непостную снедь? Как происходит освящение крашеных яиц, куличей, творожных пасох, других непостных продуктов, которые мы поставим на стол в день Светлого Воскресения Христова? Когда непостные продукты можно будет есть и что при этом надо помнить? Кому надо прекращать пост постепенно и почему? Что категорически нельзя делать с освященными продуктами? Откуда пошла традиция освящать крашеные яйца, творожные пасхи и куличи к празднику Пасхи? Что означает слово "кулич"? Что символизируют кулич, творожная пасха и крашеные яйца на праздничном пасхальном столе? Почему наши предки полюбили традицию освящения этих продуктов? "РГ" подробно отвечает на все вопросы о подготовке к Пасхе, Светлому празднику Воскресения Христова.

Когда святить, освящать к Пасхе яйца, куличи, творожные пасхи, а также колбасу с бужениной и прочую непостную снедь?

Освящают яйца с куличами и пасхами в Страстную субботу, 19 апреля 2025 года, после богослужения, начиная с 11-12 часов дня и до 17-18, а где-то и до 20 часов вечера. Для тех, кто не успел освятить еду в Великую субботу, в некоторых храмах ее освящают после ночной пасхальной службы. Именно так и происходило освящение пищи раньше: непостную пищу освящали после ночного праздничного богослужения, с тем чтобы потом всей общиной разговеться - то есть впервые после семи недель Великого поста приступить к непостной пище. Малознакомое еще многим слово "разговеться", за десятилетия атеизма сохраненное для нас русской классической литературой, означает то, что верующие могут по прошествии поста впервые поесть скоромную, то есть непостную пищу. Скоромными называются продукты от теплокровных животных (птиц и млекопитающих), то есть мясо, молоко, их производные, яйца.

Как происходит освящение крашеных яиц, мясного, творожных пасох, куличей? Что должен делать верующий при освящении продуктов?

Освящение происходит таким образом, что разложенную на специальных столах еду священник окропляет святой водой, исполняя при этом главное пасхальное песнопение, которое расшифровывает суть праздника Пасхи: "Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробах живот даровав", что переводится так: "Христос восстал из мертвых, Своею смертью победив смерть и пребывающим в могилах подарив жизнь". Песнопение периодически прерывается восклицанием "Христос воскресе!". Верующие в ответ должны креститься и подтверждать: "Воистину воскресе!" Многие думают, что это своего рода приветствие христиан, такое, например, как "Здравствуйте!", или даже "Привет! Как дела!" Но на самом деле это краткое исповедание нашей веры. Слова "Христос воскресе! Воистину воскресе!" постоянно звучат все 40 дней празднования Пасхи, вплоть до 29 мая 2025 года.

Зачем освящать непостные продукты перед Пасхой? Что значит освящение пасхальных яиц, куличей, творожной пасхи?

Это только принято говорить, что пасхальные продукты освящаются, или их святят. На самом деле, речь идет о благословении пищи: ни яйца, ни куличи с творожной пасхой, ни буженина с колбасой и вином не становятся освященными и уж тем более священными, святыми.

Гораздо важнее молитва в храме. И если по каким-то причинам вам не удалось освятить еду, не беда, главное, чтобы в сердце была пасхальная радость.

Когда можно начинать есть освященные к Пасхе куличи, крашеные яйца, творожные пасхи, другие непостные продукты?

В Страстную, или Великую субботу 19 апреля 2025 года у верующих продолжается строгий пост Страстной недели. Значит, если человек держит пост, то от мясного, молочного, рыбы, яиц, сдобы, которая содержит все это, он воздерживается. Праздничное богослужение Пасхи, Светлого Воскресения Христова начинается около 23 часов вечера, а заканчивается около 2 - 3 часов ночи. То есть формально непостную пищу можно есть уже в это время. Но верующие с большим опытом поста понимают, что наедаться в это время не стоит. Во-первых, это может оказаться стрессом для желудка, но, главное - радость Пасхи не в том, что мы наконец-то можем съесть продукты, от которых воздерживались 48 дней. Радость Пасхи - явление духовное, она в том, что мы знаем, что Христос Воскрес, и Своим воскресением из мертвых Он даровал и нам, людям победу над смертью, шанс на бессмертие.

Поэтому много есть в пасхальную ночь не надо. "Переход к животной пище должен быть плавным, постепенным. У здорового человека он занимает одну неделю, у больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта около двух недель, - объясняет врач-гастроэнтеролог, к.м.н., заместитель главного врача по терапевтической и амбулаторно-поликлинической помощи ФМБЦ им. Бурназяна Ольга Касымова. - Не надо стараться съесть за один присест все, что вы наготовили к празднику. У вас будет достаточно времени, чтобы все поесть, все попробовать - и Светлая неделя (21 - 26 апреля 2025 года), и все сорок дней празднования Пасхи. Дело в том, что за время поста организм отвык от животной пищи, от пищевых излишеств и может наступить сбой. Особенно опасно это для людей с желчекаменной болезнью, заболеваниями печени и поджелудочной железы. Поэтому объедаться в сам день (и особенно в ночь!) не стоит. Тем более, что это искажает духовную суть праздника Светлого Воскресения Христова", - заключила доктор Ольга Касымова. "Вводить животные продукты в рацион надо постепенно. Начинаем с кисло-молочных продуктов, можно в первый день съесть одно яйцо, небольшой кусочек (около 30-40г) творожной пасхи", - советует доктор.

Что категорически нельзя делать с освященными продуктами?

Поскольку при освящении еда не становится святыней, скорлупу от крашеных яиц, шкурки от буженины и хвостики от колбасы можно потом выбрасывать в мусорное ведро. В отличие от таких действительно освященных предметов, как кусочки просфоры, огарки свечей и ветхие части пришедших в негодность икон. Вот эти освященные предметы принято уничтожать специальным образом: сжигать в церковной печи или закапывать в чистом месте. Хотя если на скорлупу яиц были нанесены изображение Христа, Крест или слова "Христос Воскресе", выбрасывать их в мусор нельзя. Именно поэтому священники выступают против новомодной манеры наносить изображения Спасителя, Креста и слова пасхального приветствия на яичную скорлупу или обертку пасхальных продуктов.

Откуда пошла традиция освящать крашеные яйца, творожные пасхи и куличи к празднику Пасхи? Что означает слово "кулич"? Что символизируют кулич, творожная пасха и крашеные яйца на праздничном пасхальном столе? Почему наши предки полюбили традицию освящения этих продуктов?

Начнем с яиц. По преданию, одна из учениц Иисуса, которую Он, согласно Евангелию, исцелил от одержимости, изгнав из нее семь бесов, Мария Магдалина после Воскресения Христа бесстрашно пришла к римскому императору Тиберию и преподнесла ему в дар красное яйцо. Преподнесла со словами самой главной вести на этом и том свете: "Христос Воскрес!".

Почему в подарок яйцо? Символ жизни, которая до поры до времени сокрыта под скорлупой. Богословы трактуют образ скорлупы по-разному: это и гроб, и гробница нашей греховности. Но почему яйцо красное? Символ Крови Христа, пролитой за нас. И символ царской власти. Повторюсь, Евангелие ничего не сообщает об отважном поступке Марии из Магдалы. Отважном, потому что Тиберий был императором, в правление которого распяли Христа, Тиберий умел подавлять смуты и знал, что делать с несогласными. Поэтому поступок Марии Магдалины означал бесстрашное исповедование веры: "Христос Воскресе!". Правда, историки о событии молчат. Молчат о традиции красить яйца и святые отцы - святитель Иоанн Златоуст, святитель Василий Великий, иные христианские духовные авторитеты того времени. Хотя, похоже, в V-VI веках яйца к Пасхе уже красили. И почему-то душа народная так охотно подхватила этот обычай и несет его сквозь века. Почему? Может, дело в том, что нам хочется, чтобы Светлое Воскресение Христово было отмечено и в бытовой части нашей жизни? Мы жаждем освятить благой вестью все пространство своей жизни, лишний раз ощутить Христово присутствие в нашем мире!

Теперь про куличи. У хлеба особая роль в христианстве. Хлебом, сошедшим с небес и дающим жизнь миру, назвал Себя Сам Спаситель. Подобно тому, как потребляя хлеб в пищу, люди утоляют голод и поддерживают жизненные силы, так, приобщаясь через веру ко Христу, люди освобождаются от духовного голода, приобщаются к духовной жизни, наследуют вечную жизнь. В главном Таинстве христиан - Таинстве Евхаристии (Причащения) хлеб незримо, таинственным образом (отсюда слово "таинство") прелагается (претворяется, пресуществляется) в Тело Христово. Сохраняя внешний вид хлеба, это уже Тело Христово, не символ Тела, а именно Само Тело. Так что хлеб в христианстве - это больше, чем основной продукт питания.

По преданию, после Своего воскресения Христос приходил к апостолам во время их трапез. Подчеркивая, что Христа ждут, центральное место за столом оставляли незанятым, а на столе выкладывали хлеб, предназначенный для Спасителя. Со временем возникла традиция в праздник Воскресения Христова оставлять хлеб в храме - по-гречески такой хлеб назывался "артос". Оставляли артос на особом столе - так, как это делали апостолы. В течение всей Светлой недели - недели, следующей за Пасхой, артос берут с собой во время крестного хода и обносят его вокруг храма, а в субботу Светлой недели после благословения кусочки артоса раздаются верующим. Постепенно появился обычай иметь свой артос и дома. Таким хлебом стал кулич, это слово тоже имеет греческое происхождение - от слова kollikion, в переводе "круглый хлеб". Сейчас кулич - это высокий, цилиндрической формы, хлеб из сдобного теста. Кстати, греческий kollikion вошел и в европейские языки: есть и испанский kulich, и французский koulitch. Священники учат: "Ставя на пасхальный стол кулич, мы имеем упование, что и в нашем доме невидимо присутствует воскресший Господь".

Творожная пасха. В Требнике - в церковной книге, где записаны правила богослужения, упоминается "млеко огустевшее", то есть творог, которому на Пасху придают форму усеченной пирамиды. Пирамида символизирует гроб, в котором совершилось величайшее чудо Воскресения Христа. Поэтому на верхней стороне творожной пасхи есть буквы "ХВ", означающие приветствие "Христос Воскрес!". На боковых сторонах специальной формы для творожной пасхи, пасочницы, по традиции делаются изображения креста, копья, трости, а также ростков и цветов, символизирующих страдания и воскресение Иисуса Христа.

Так что всем нам знакомые пасхальные угощения - крашеные яйца, куличи и творожные пасхи несут в себе главную новость мироздания - "Христос Воскрес!". И именно эта весть - основная в праздник Пасхи.