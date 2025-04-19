Почему был отложен штурм Берлина Красной армией

В ходе Висло-Одерской наступательной операции войска 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Георгия Жукова к началу февраля 1945 года захватили на западном берегу реки Одер ряд стратегических плацдармов. До Берлина оставалось всего 60 километров. И Ставка Верховного главнокомандования, и генералы Жукова считали, что надо не останавливаться на Одере, а продолжать наступление, но полководец посчитал это авантюрой, которая может обернуться грандиозной катастрофой. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный историк, кандидат исторических наук Алексей Исаев.

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Бывший командующий 8-й гвардейской армией Василий Чуйков считал, что 1-й Белорусский фронт должен был стремительно идти дальше на Берлин, взять его, что приблизило бы конец войны. С отражением намечающегося немецкого контрудара со стороны Померании, по мнению Чуйкова, справился бы и один 2-й Белорусский фронт маршала Константина Рокоссовского.

Исаев отметил, что у советского высшего верховного командования в какой-то момент возникло головокружение от успехов после захвата плацдармов на Одере.

Удар из Померании

Историк назвал две главные причины, по которым продолжение наступления 1-го Белорусского фронта на Берлин в феврале 1945 года было неприемлемым для Жукова. Во-первых, его беспокоила крупная группировка немцев, нависшая с севера над 1-м Белорусским фронтом, основу которой составляли германские войска, переброшенные с Западного фронта и из Курляндии.

«Численность группировки неуклонно возрастала, разведка сообщала, что в Померании готовится мощный контрудар с целью отсечения вырвавшегося далеко вперед правого фланга армий Жукова»‎, — Алексей Исаев, кандидат исторических наук.

Опасения Жукова были не напрасны. 16 февраля 1945 года немцы начали операцию Sonnenwende («Солнцестояние»), нанеся контрудар силами 11-й танковой армии СС и 3-го танкового корпуса СС.

Исаев подчеркнул, что наступать на Берлин, подставляя растянутый правый фланг под удар с севера, было нельзя. Историк напомнил, что отражать удар эсэсовцев пришлось в результате армиям и Жукова, и Рокоссовского.

«Все это вылилось в итоге в Восточно-Померанскую операцию, которая завершилась только 4 апреля 1945 года»‎, — Алексей Исаев, кандидат исторических наук.

8-я гвардейская увязла у Познани

Историк подчеркнул, что вторым негативным фактором против немедленного наступления на Берлин, о котором Чуйков умолчал, стало то, что его 8-я гвардейская армия в течение месяца, до 23 февраля 1945 года, штурмовала город Познань, крупный транспортный узел, через который проходила магистраль на Берлин.

«Прямое сообщение между советскими плацдармами на западном берегу Одера и районом Варшавского железнодорожного узла (главным транспортным узлом 1-го Белорусского фронта) на тот момент отсутствовало, и наступать на германскую столицу, не взяв Познань, было бы безумием»‎, — Алексей Исаев, кандидат исторических наук.

Исаев отметил, что, поскольку сражение за Познань стало не самой блестящей страницей в боевой биографии Чуйкова, военачальник хотел переключить внимание общественности на другие аспекты событий февраля 1945 года.

Ответ Жукова Чуйкову

Жуков в своих «Воспоминаниях и размышлениях» парировал доводы бывшего подчиненного, отметив, что, поскольку глубина наступления 1-го Белорусского фронта значительно превышала планируемые показатели, тылы отстали от стремительно продвигающихся войск и танки — главная ударная сила фронта, которая могла дойти до Берлина, — в тот момент оказались на сухом пайке.

Жуков писал:

«Опыт войны показывает, что рисковать следует, но нельзя зарываться. В этом отношении очень показателен урок с наступлением Красной армии на Варшаву в 1920 году, когда необеспеченное и неосмотрительное продвижение войск РККА вперед привело вместо успеха к тяжелому поражению нашего Западного фронта»‎.

Как бывший командующий Западным фронтом в битве за столицу СССР, Жуков мог бы привести пример и с советским контрнаступлением под Москвой, когда Сталин решил, что еще чуть-чуть — и вермахт ждет судьба армии Наполеона, и 10 января 1942 года распорядился «гнать немцев на Запад без остановки и обеспечить полный разгром гитлеровских войск в 1942 году».

Однако и Гитлер понимал, что безудержное отступление его войск под Москвой станет повторением стратегического поражения Наполеона 1812 года, и отдал приказ перейти к жесткой обороне.

В результате измученная предыдущими непрерывными боями Красная армия, не получив передышки и пополнения личного состава, в условиях суровой и многоснежной зимы на московском направлении до апреля 1942 года с трудом прогрызала немецкую оборону, лишившись вырвавшейся вперед 33-й армии генерал-лейтенанта Михаила Ефремова. Полного разгрома немецких войск в 1942-м советским соединениям достичь не удалось.

15 марта 1945 года министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс с досадой написал в личном дневнике о ситуации на Одере:

«Наши генштабисты ожидали от Советов точно такой же ошибки, какую мы сами допустили поздней осенью 1941 года при разработке планов окружения Москвы, а именно: идти прямо на столицу врага, не оглядываясь ни направо, ни налево и не заботясь о прикрытии флангов»‎.

Осмотрительный Жуков не совершил роковой ошибки немецких генералов, позаботившись вначале о безопасности своего фланга, а затем пополнил войска резервами, боеприпасами и горючим.

16 апреля 1945 года его 1-й Белорусский фронт ударом с Кюстринского плацдарма начал Берлинскую стратегическую наступательную операцию, вместе с войсками 1-го Украинского фронта маршала Ивана Конева к маю 1945-го окружил и разгромил немецкие соединения, защищавшие столицу Германии, и поставил победную точку в Великой Отечественной войне.