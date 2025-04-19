Самые вопиющие ошибки русских в бане: что нельзя делать

Александр Суворов неоднократно напоминал, что лечение на курортах необходимо только «здоровым богачам, прихрамывающим игрокам, интриганам и всякой сволочи». Тем же, кто действительно болен, поможет только молитва и посещение бани. С полководцем трудно не согласиться, ведь о чудодейственных свойствах парилки на Руси было известно давно. Однако, поход в баню может оказаться вредным для организма. Чтобы этого не произошло, нужно помнить, что в парной делать не надо.

Наши предки верили, что в бане живёт злой дух — банник. В его задачи входит строго следить за тем, как соблюдают посетители банные правила. С нарушителями у банника, если верить фольклору, разговор короткий. Он может и запарить человека до смерти, и задавить, и задушить, и затащить под горячую каменку, и затолкать в бочку с водой и даже содрать с живого кожу.

Одно из главных нарушений — при первом же заходе в парную взобраться на верхнюю полку и усесться там, свесив ноги вниз. Конечно, на Руси считали, что таких «фамильярностей» банник терпеть не будет. Но ведь и для здоровья это не полезно. Понятно, что голова в такой позе окажется под самым потолком, где самый жар. Следует же подниматься наверх постепенно, начиная с нижней полки.

Также в парной нельзя сидеть. В лежачем положении все части тела находятся на одном уровне, а следовательно и при одной температуре.

Еще одно важное правило, которым не стоит пренебрегать, это выбор банного веника. Так, берёзовый веник снимает боли в суставах и мышцах, помогает расслабиться после физических нагрузок, очищает кожу, ускоряет заживление ссадин, поднимает настроение. Дубовый подойдет тем, у кого жирная кожа. К тому же он оказывает противовоспалительное действие, снимает стресс, обладает успокаивающим эффектом. Липовый веник избавляет от головной боли, а можжевеловый улучшает кровообращение (средство №1 при болях в позвоночнике).

Во время банных процедур категорически запрещается употреблять алкогольные напитки. Спиртное расширяет сосуды и увеличивает нагрузку на сердце. В бане же человеческий организм и так функционирует на пределе, а тут ещё и дополнительные испытания в виде напитков с «градусами». Поход в парную под хмельком только навредит, если не станет фатальным.