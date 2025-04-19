Что означает слово «лол» и когда его уместно использовать

В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «лол», когда речь заходит о чем-то смешном и забавном. Что означает это выражение и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».

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Что означает слово «лол»

В интернете слово «лол» пишут в ответ на что-то, что вызвало смех и веселье. По сути, это аналог смеха в письменной речи.

В русский язык выражение пришло из английского, где LOL является аббревиатурой, которая расшифровывается как laughing out loud — «смеяться вслух». В англоязычном интернете оно появилось еще в 1980-х годах, а в Рунете — на рубеже 1990-х и 2000-х годов, однако наибольшее распространение слово получило во второй половине 2000-х годов.

Когда уместно использовать

Слово в основном используется в интернет-общении для выражения смеха в письменной форме, хотя иногда его используют и в устной речи.

Примеры употребления