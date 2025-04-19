Смеяться вслух: что означает слово «лол» и когда его уместно использовать
В последнее время среди представителей молодого поколения можно часто услышать слово «лол», когда речь заходит о чем-то смешном и забавном. Что означает это выражение и когда его уместно использовать — в материале «Вечерней Москвы».
Что означает слово «лол»
В интернете слово «лол» пишут в ответ на что-то, что вызвало смех и веселье. По сути, это аналог смеха в письменной речи.
В русский язык выражение пришло из английского, где LOL является аббревиатурой, которая расшифровывается как laughing out loud — «смеяться вслух». В англоязычном интернете оно появилось еще в 1980-х годах, а в Рунете — на рубеже 1990-х и 2000-х годов, однако наибольшее распространение слово получило во второй половине 2000-х годов.
Когда уместно использовать
Слово в основном используется в интернет-общении для выражения смеха в письменной форме, хотя иногда его используют и в устной речи.
Примеры употребления
- «Эта собачка так смешно виляет хвостом, лол»;
- «Лол, очень смешной анекдот»;
- «Лол, зачем он надел эту странную шляпу?».