Почему Благодатный огонь сходит только на православную пасху

Чудо схождения Благодатного огня, которое один раз в году в Великую Субботу происходит в храме Гроба Господня, в Кулуквии, на месте, где лежало тело Христа, каждый раз говорит лишь об одном – о величии и истинности православной церкви.

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При этом событии по традиции присутствуют три группы участников – это католики и православные, причем, в Кулуквию для молитвы имеет право заходить только патриарх Иерусалимской православной церкви (сейчас это Феофил III, патриарх Иерусалима, Палестины, Сирии, Аравии, Заиорданья, Каны Галилейской и святого Сиона) или по его благословению – один из архиереев Иерусалимского патриархата; так было, например, в 1999 или 2000 годах, тогда в Кулуквию входил и принимал Благодатный Огонь Хранитель Гроба митрополит Даниил.

Сначала зажигались лампады

Первые свидетельства о чуде схождения Благодатного огня относятся в IX веку, а до этого у православных христиан Иерусалима существовал обряд возжжения «вечернего света». Но начиная с IX века о чуде появления огня говорят и латинские паломники, и православные священники, и даже арабские авторы, например, аль-Масуди.

Правда, все они свидетельствуют, что в те времена Господь сводил огонь на лампады, висевшие над входом в Кулуквию, а в самой пещере, где некогда лежало тело Христа, в этот миг никого не было: священники и прихожане молились в храме, а то и вовсе за его пределами. Известно, что лампады зажигались вплоть до XV века, о чем в 1420 году свидетельствовал русский иеродьякон Сергиевой Лавры Зосима.

Латинянам и армянам огонь не дается

Священники всех христианских церквей знают, что Огонь сходит только по молитвам православного патриарха: опыт, когда в Кулуквию допускались священники других христианских конфессий, ни к чему хорошему не привел.

Например, в 1101 году глава латинян Даймберт попытался изгнать из Святогробского храма христиан других конфессий, в том числе и православных, лишив их не только возможности молиться в храме, но и запретив им доступ к ближайшим зданиям и церквям.

В этот же год в Великую Субботу чуда схождения Благодатного Огня не произошло. Это весьма опечалило короля крестоносцев Болдуина I, и после его вмешательства православные вновь получили доступ в Гроб Господень и в Кулуквию.

Следующий подобный случай приключился в 1578 году, когда Иерусалимом владели турки. Во время смены градоначальника армянские священники, очевидно, подкупили турецкого чиновника и получили исключительное право на доступ в Кулуквию, причем, православным было запрещено даже входить в храм.

И снова Господь явил людям свою волю: огонь не сошел в Кулуквию, в которой в это время усиленно молился армянский патриарх, но сошел на одну из внешних колонн храма, у которой вместе с верующими молился иерусалимский патриарх – колонна в этом месте треснула, и трещину эту можно видеть и сейчас.

После такого явления латиняне и армяне были вынуждены договариваться в православными и признали, что Бог имеет волю давать Благодатный огонь только в руки служителя православной церкви. Известно, что для появления огня существует и еще одно условие – в Святогробском храме с песнями и плясками обязательно должны появится местные православные арабы, возносящие молитву к Богородице и Христу на арабском языке.

Все строго регламентировано

Все действия, предшествующие чуду, регламентированы: с утра в Кулуквии гасят все лампады и доливают в них масло, затем её трижды проверяют, в том числе и израильские полицейские, которые не заинтересованы в чуде, двери Кулуквии запечатывают воском, на котором 40 дней служилась Литургия, затем идет возглавляемый патриархом крестный ход.

Ровно в 12 часов печати с Кулуквии снимают, и патриарх с пучками свечей (в каждом пучке по 33 свечи – по количеству земных лет Спасителя) входит в Кулуквию, где по его молитвам на обнаженном Гробе возгорается Благодатный огонь.

В это время все пространство храма озаряется голубыми и белыми молниями, и часто бывает так, что свечи зажигаются не только в Кулуквии, но и у некоторых прихожан, от всполохов зажигаются и лампады. Патриарх передает возгоревшиеся свечи православным, армянам и католикам, и огонь быстро распространяется по храму. Свидетели его схождения умываются им, так как в первые минуты он не обжигает.

Чудеса продолжаются

Однако это еще не все чудеса, которые происходят в храме Гроба Господнего в Великую Субботу. В книге РПЦ «Чудеса истинные и ложные» молящиеся сообщают о появлении возле Кулуквии светящихся шаров, наподобие шаровых молний, которые двигаясь, пробираются через толпы людей, не обжигая их, но зажигая по пути лампады и свечи.

Другие видят над Кулуквией облака, из которых исходят молнии, иногда молящиеся слышат трехкратные раскаты грома, например, наш современник, священник из Новгорода архимандрит Илларион рассказывает, как при ясном небе в Великую Субботу над Святогробским храмом звучали раскаты грома в течение трех часов. Монахи и священники уверяют, что загоревшиеся от Благодатного огня клобуки и другие предметы одежды никогда не повреждаются.

Свидетельство очевидца

Несмотря на мнение отдельных людей о том, что Благодатный огонь – это обман, тысячи верующих каждый год убеждаются в его истинности и божественной природе. В 2002 году в Афинах вышла книга «Я видел Благодатный огонь», в которой отец Митрофан Папаиоанну, который служил хранителем Гроба больше полувека, рассказывал, как в юности, сомневаясь в чуде, осмелился спрятаться на крыше Кулуквии, чтобы увидеть миг схождения огня на свечи.

Перед этим он долго просил Бога о милости и об укреплении веры, и Бог попустил ему видеть чудо. По словам Митрофана, он видел, как патриарх, склонив колена, стал молиться над Гробом, как Кулуквия осветилась ослепительно-белым сиянием, над головой первоиерарха Иерусалимской православной церкви воссиял нимб, и когда патриарх поднял четыре пучка свече до уровня плеч, они зажглись сами.

После Митрофану пришлось исповедываться патриарху, который был немало удивлен рассказом, так как сам он не видел ни света, ни сияния.