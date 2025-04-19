Галина Брежнева: за что ее дочь отправила мать в психбольницу

У Галины Брежневой была единственная родная дочь Виктория. Кроме этого, женщина воспитывала приёмных близнецов — мальчика и девочку, которым пыталась заменить умершую мать. Но и родной ребёнок, и приёмные, в трудный момент не поддержали родительницу.

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Дочь Леонида Ильича Брежнева, Галина, трижды была замужем. Первым её супругом стал цирковой артист Евгений Милаев, с которым она познакомилась в 1951 году.

К моменту знакомства Милаев уже успел побывать в браке. Его супругой была Наталья Юрченко, работавшая также в цирке, правда, всего лишь в массовке. В марте 1948 года Юрченко умерла при родах. Мужу она подарила близнецов, которых назвали Александром и Натальей. Именно для них и стала мачехой Галина Брежнева. В 1952 году на свет появилась Виктория, общий ребенок Галины и Евгения.

Но брак оказался недолговечным. По одной из версий, Галина закрутила роман на стороне с молодым иллюзионистом Игорем Кио, который был младше нее более чем на 10 лет. Согласно другой версии, Брежнева связалась с Кио лишь для того, чтобы отомстить неверному супругу. Мол, до Галины дошли слухи, что Милаев заинтересовался своей коллегой Тамарой Соболевской. Вскоре Брежнева и Милаев развелись. Галина вышла замуж вновь. На этот раз за военного Юрия Чурбанова.

Вскоре после женитьбы на дочери генсека подполковник получил генеральское звание, которого, правда, через несколько лет лишился, попав в тюрьму по подозрению в коррупции.

Арест Чурбанова и смерть отца, привели к тому, что Галина стала пить. В 1994 году во время очередного запоя женщине стало плохо. В надежде избавить мать от пагубной привычки Виктория поместила её в спецлечебницу. Примечательно, что будущая пациентка даже не догадывалась, куда именно её везут. Позже она неоднократно обращалась и к родной дочери, и к приёмной, с просьбой вызволить её из психбольницы. Брежневу не услышали.

Скончалась Галина Леонидовна 29 июня 1998 года от инсульта, находясь в Психиатрической больнице № 2 им. О. В. Кербикова в селе Добрыниха Московской области, во время прохождения курса лечения от хронического алкоголизма.